Việt Nam lần đầu có hãng vận chuyển dùng xe container thuần điện: Chạy tối đa 300km/sạc, kéo tải tối đa tới 39 tấn

Maersk vừa thông báo sẽ triển khai dịch vụ vận chuyển container bằng xe tải điện tại Việt Nam từ đầu năm tới. Đây được xem là một trong những hoạt động đầu tiên sử dụng xe tải thuần điện hạng nặng trong lĩnh vực logistics tại thị trường trong nước.

Theo kế hoạch, đội xe tải điện sẽ đảm nhận vận chuyển hàng hóa giữa kho CFS (điểm gom hàng lẻ) của Maersk và các cảng lớn tại TP.HCM gồm Cát Lái, Bình Dương và Đồng Nai. Doanh nghiệp này cũng đang phối hợp với một đối tác năng lượng trong nước để xây dựng trạm sạc đặt cách CFS khoảng 5km, nhằm duy trì hoạt động ổn định và hạn chế thời gian gián đoạn.

Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, khó có thể nhận ra đây là một chiếc đầu kéo chạy thuần điện.

Việc đưa xe tải điện vào khai thác giúp Maersk bắt đầu cung cấp dịch vụ ECO Delivery Inland tại Việt Nam. Khách hàng sử dụng dịch vụ sẽ nhận được báo cáo hiển thị lượng phát thải khí nhà kính (GHG), phục vụ nhu cầu báo cáo ESG ngày càng phổ biến trong ngành logistics.

Chưa hết, do xe không sử dụng động cơ đốt trong nên khả năng vận hành êm hơn, ít rung ồn và giảm chi phí bảo dưỡng nhờ hệ thống truyền động đơn giản hơn.

Theo bức ảnh đăng tải, dòng xe tải điện được Maersk sử dụng có tên Qingling EVC61, là sản phẩm liên doanh giữa Isusu và Qiling của Trung Quốc. Mẫu xe này có chiều dài xấp xỉ 7,3 m, rộng 2,54 m và cao khoảng 3,35 m.

Tổng khối lượng đạt khoảng 25 tấn, trong khi khả năng kéo sơ-mi rơ-moóc có thể lên đến gần 39 tấn tùy cấu hình và tiêu chuẩn đăng kiểm. Trọng lượng không tải ở mức hơn 10 tấn, tương đương các đầu kéo động cơ diesel cùng phân khúc.

Qingling EVC61 dùng hệ truyền động gồm mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM). Công suất cực đại đạt 483 mã lực, công suất định mức 322 mã lực. Đi kèm là viên pin LFP dung lượng 282 kWh hoặc 314 kWh, dẫn động 4×2 hoặc 6×4 tùy từng phiên bản, hỗ trợ sạc nhanh và phù hợp cho các tuyến vận tải lặp lại hằng ngày.

Với dung lượng pin trên 282kWh, EVC61 có phạm vi vận hành khoảng 250–300km/sạc, tùy tải trọng và điều kiện khai thác.