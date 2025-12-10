Tucson thành 'át chủ bài' mới của Hyundai Thành Công

Theo báo cáo từ TC Group (Tập đoàn Thành Công), tổng doanh số bán hàng xe ô tô Hyundai trong tháng 11/2025 đạt 5.463 xe, ghi nhận mức giảm 3,8% so với doanh số của tháng 10 trước đó. Tính từ đầu năm 2025, tổng số xe Hyundai đã bán ra thị trường là 46.525 xe.

Trong bối cảnh thị trường đang có sự cạnh tranh mạnh mẽ, Hyundai Creta tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu này.

Trong tháng 11, Creta đạt doanh số 1.236 xe, dẫn đầu toàn bộ dải sản phẩm. So với tháng 10 (1.022 xe bán ra), mẫu xe này có sự tăng trưởng đạt 20,9%.

Hyundai Creta tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của nhà Hyundai trong tháng 11.

Xếp thứ hai là mẫu Hyundai Tucson. Mẫu CUV này đạt doanh số 1.003 xe trong tháng 11. Con số này cũng cho thấy sự tăng trưởng nhẹ (7,9%) so với doanh số 929 xe mà Tucson đạt được trong tháng 10. Với kết quả này, Tucson củng cố vị trí thứ 2 trong danh sách các mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai.

Tổng cộng, Hyundai Creta và Hyundai Tucson đã đạt doanh số 2.239 xe trong tháng 11, chiếm hơn 40% tổng doanh số xe du lịch của Hyundai. Hai mẫu xe này cũng là hai sản phẩm có doanh số cộng dồn cao nhất của TC Group từ đầu năm 2025 đến nay. Hyundai Creta đạt tổng cộng 7.350 xe, trong khi Hyundai Tucson đạt 7.842 xe bán ra tính đến hết tháng 11 - trở thành mẫu xe có doanh số tốt nhất của hãng từ đầu năm.

Hyundai Tucson đang có doanh số tốt.

Ngoài ra, sự tăng trưởng và ổn định của Creta và Tucson phản ánh xu hướng thị trường ô tô Việt Nam, nơi phân khúc xe gầm cao đô thị và xe đa dụng đang được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn.

Hyundai Creta hiện đang được phân phối tại thị trường Việt Nam với mức giá bán lẻ là từ 599 triệu - 715 triệu đồng. Mẫu xe có kích thước tổng thể 4.315 x 1.790 x 1.660 mm, thuộc phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ (B-SUV). Creta sử dụng động cơ xăng Smartstream 1.5L.

Trong khi đó, Hyundai Tucson được định vị ở phân khúc CUV cỡ trung. Mẫu xe sở hữu kích thước lớn hơn Creta với thông số 4.630 x 1.865 x 1.695 mm. Tucson có nhiều tùy chọn động cơ hơn, bao gồm động cơ xăng 2.0L, động cơ xăng Smartstream 1.6L T-GDi tăng áp và động cơ dầu Diesel Smartstream 2.0L. Giá bán lẻ của Tucson dao động trong khoảng từ 718 triệu đến 930 triệu đồng.

Ngoài hai mẫu xe dẫn đầu, các sản phẩm khác trong dải sản phẩm của Hyundai cũng đóng góp vào doanh số chung. Hyundai Accent, mẫu xe sedan chủ lực, đứng ở vị trí thứ 3 với 656 xe bán ra. Các mẫu xe khác như Hyundai Grand i10 đạt 360 xe, Hyundai Santa Fe đạt 201 xe, và Hyundai Stargazer đạt 305 xe. Hyundai Venue, Hyundai Custin, Hyundai Palisade, và Hyundai Elantra duy trì doanh số ổn định ở các vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng.