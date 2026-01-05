Sau vàng, bạc, đồng, đây là kim loại tiếp theo được dự báo tăng giá 50% trong năm 2026

Theo Reuters, thị trường lithium thế giới đang đứng trước những tín hiệu phục hồi sau một giai đoạn dài chịu áp lực từ tình trạng dư cung và sự chững lại của doanh số xe điện.

Nguyên nhân then chốt khiến kim loại này có triển vọng tăng trưởng đến từ việc các quốc gia đang đẩy mạnh lắp đặt hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) để hỗ trợ lưới điện và tích hợp năng lượng tái tạo. Điều này củng cố niềm tin cho các nhà sản xuất và nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.

Nhu cầu về pin lưu trữ năng lượng sẽ đẩy giá lithium lên cao.

Tại Trung Quốc, quốc gia dẫn đầu chuỗi cung ứng pin toàn cầu, hệ thống lưu trữ năng lượng đã nổi lên như mặt hàng xuất khẩu công nghệ sạch sinh lợi nhất.

Số liệu thống kê gần nhất cho thấy doanh thu từ mảng này tại quốc gia tỷ dân đã đạt gần 66 tỷ USD, ấn tượng hơn hẳn so với mức 54 tỷ USD đến từ xuất khẩu xe điện. Sự bứt phá của ESS không chỉ thay đổi cơ cấu thương mại mà còn trực tiếp tác động đến cán cân cung cầu lithium trên toàn thế giới.

Nguyên nhân dẫn đến những dự báo lạc quan về giá lithium trong năm 2026 xuất phát từ sự điều chỉnh mạnh mẽ trong cán cân cung cầu. Các tổ chức tài chính lớn đã đưa ra kịch bản thay đổi trạng thái thị trường từ thặng dư sang thiếu hụt do áp lực tiêu thụ từ ngành năng lượng tái tạo.

Morgan Stanley dự báo thị trường sẽ đối mặt với mức thâm hụt 80.000 tấn lithium cacbonat (LCE) vào năm 2026. Trong một kịch bản thận trọng hơn, ngân hàng UBS ước tính mức thâm hụt rơi vào khoảng 22.000 tấn. Những con số này tương phản hoàn toàn với trạng thái thặng dư dự kiến khoảng 61.000 tấn của năm 2025. Bên cạnh đó, các nhà phân tích tại Trung Quốc cũng nhận định thị trường lithium sẽ chứng kiến mức thặng dư hẹp hơn đáng kể trong năm nay trước khi bước vào giai đoạn thắt chặt.

Trong trường hợp các mỏ lithium lớn trên thế giới khai thác hết công suất, nguy cơ thiếu hụt nguồn cung vẫn có do rào cản kỹ thuật.

Tờ Reuter lý giải sâu hơn rằng, dù nguồn cung được dự báo tăng trưởng từ 19% đến 34%, cao hơn mức tăng nhu cầu từ 17% đến 30%, thị trường vẫn đối mặt với nguy cơ thiếu hụt do tính chất đặc thù của ngành khai khoáng.

Thực tế, các mỏ lithium thường không thể cung ứng hàng ngay lập tức do quy trình tinh chế kỹ thuật phức tạp và các thủ tục môi trường kéo dài. Khoảng thời gian chờ đợi từ lúc khai thác đến khi ra sản phẩm đạt chuẩn đã tạo ra "độ trễ" lớn, khiến nguồn cung thực tế luôn thấp hơn dự báo và đẩy thị trường vào trạng thái thắt chặt.

Chính những diễn biến này đã dẫn đến sự điều chỉnh trong kỳ vọng về giá của các nhà phân tích. Mức giá lithium trong năm 2026 được dự báo sẽ tăng 48,7% so với năm 2025, dao động từ 80.000 đến 200.000 NDT (tương đương 11.432 đến 28.580 USD) mỗi tấn. Đây là một sự cải thiện đáng kể so với biên độ giá từ 58.400 đến 134.500 NDT của năm 2025.

Việc thiết lập một mặt bằng giá mới cao hơn giúp các doanh nghiệp khai thác cải thiện biên lợi nhuận, đồng thời phản ánh đúng giá trị của lithium trong kỷ nguyên năng lượng sạch.

Tóm lại, việc hệ thống lưu trữ năng lượng trở thành "ngòi nổ" mới cho nhu cầu lithium đã giúp ngành khai khoáng thoát khỏi suy thoái. Sự chuyển dịch từ một thị trường phụ thuộc vào chu kỳ tiêu dùng xe điện sang một thị trường hạ tầng năng lượng bền vững hơn đang tạo ra một nền tảng giá mới cao hơn và ổn định hơn.

Khi các quốc gia tiếp tục đổ vốn vào lưới điện thông minh và năng lượng tái tạo, lithium sẽ tiếp tục giữ vững vị thế là "vàng trắng" của nền kinh tế xanh.

Những con số về kim ngạch xuất khẩu và dự báo thâm hụt chính là minh chứng rõ nhất cho việc thị trường lithium đang bước vào một chương mới đầy triển vọng.