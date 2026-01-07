Với đà này, giá vàng sẽ ‘leo’ đến đâu?

Động thái mua vào của ngân hàng trung ương, thâm hụt ngân sách ngày càng tăng, lãi suất thấp hơn tại Mỹ và các rủi ro địa chính trị đang diễn ra sẽ đẩy giá vàng lên mức 5.000 USD vào cuối quý đầu tiên, ngay cả khi thị trường hàng hóa nói chung tiếp tục tăng, theo Dominic Schnider, Trưởng bộ phận Hàng hóa & Giám đốc đầu tư Ngoại hối khu vực châu Á Thái Bình Dương tại UBS Wealth Management.

“Hàng hóa dự kiến sẽ đóng vai trò nổi bật hơn trong danh mục đầu tư vào năm 2026,” Schnider viết hôm 5/1.“Các dự báo của chúng tôi chỉ ra lợi nhuận hấp dẫn, được hỗ trợ bởi sự mất cân bằng cung cầu, rủi ro địa chính trị gia tăng và các xu hướng dài hạn như chuyển đổi năng lượng toàn cầu. Trong nhóm tài sản này, chúng tôi nhận thấy những cơ hội đặc biệt ở đồng, nhôm và nông sản, trong khi vàng vẫn là một tài sản đa dạng hóa danh mục đầu tư có giá trị.”

Ông cho biết nguồn cung khan hiếm và nhu cầu tăng cao có thể sẽ hỗ trợ giá cao hơn cho nhiều mặt hàng vào năm 2026.

“Cả đồng và nhôm đều được dự báo sẽ gặp phải tình trạng thiếu hụt nguồn cung hơn nữa, điều này có thể đẩy giá lên cao hơn,” Schnider nói. “Quá trình chuyển đổi toàn cầu sang năng lượng sạch và điện khí hóa tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với các kim loại này, biến chúng thành một khoản đầu tư mang tính cấu trúc quan trọng.

Đối với dầu thô, chúng tôi dự kiến giá sẽ bắt đầu phục hồi trong nửa cuối năm. Lượng dư thừa hiện tại sẽ giảm dần nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của nhu cầu và nguồn cung ngoài OPEC+ giảm bớt trong bối cảnh năng lực dự trữ của OPEC+ hạn chế”.

Ông cũng dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong năm nay. “Theo quan điểm của chúng tôi, vàng sẽ tiếp tục tăng giá, được hỗ trợ bởi hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương, thâm hụt ngân sách lớn, lãi suất thực thấp hơn ở Mỹ và các rủi ro địa chính trị đang diễn ra,” ông nói.

Giá vàng chạm mốc 4.500 USD/ounce.

Giá vàng giao ngay mở cửa tăng mạnh trong những ngày đầu sau nghỉ lễ, và kim loại quý này tiếp tục tăng trong những ngày sau đó, giao dịch ở mức cao nhất là 4.491,20 đô la vào thứ Ba.

“Chúng tôi hiện dự kiến giá vàng sẽ tăng lên 5.000 USD/ounce vào tháng 3, duy trì ở mức đó đến tháng 9, và giảm dần xuống khoảng 4.800 USD/ounce vào cuối năm 2026,” ông nói.

Trước đó vào cuối tháng 12, các chiến lược gia về hàng hóa tại UBS cho biết bất kỳ sự gia tăng nào về bất ổn chính trị hoặc kinh tế xung quanh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ đều có thể đẩy giá vàng lên 5.400 đô la.

Ngân hàng khổng lồ Thụy Sĩ này đã công bố trong một báo cáo tuần trước rằng họ đang nâng mục tiêu giá vàng lên 5.000 đô la mỗi ounce cho ba quý đầu năm 2026. Sau đó, các chiến lược gia của UBS dự đoán giá vàng sẽ giảm xuống còn 4.800 đô la mỗi ounce vào cuối năm 2026 – cao hơn 500 đô la so với dự báo trước đó là 4.300 đô la mỗi ounce.

UBS dự đoán nhu cầu về vàng sẽ tăng đều đặn trong năm 2026, được hỗ trợ bởi lợi suất thực thấp, những lo ngại về kinh tế toàn cầu đang diễn ra và những bất ổn chính sách trong nước tại Hoa Kỳ – đặc biệt là những vấn đề liên quan đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và áp lực tài chính ngày càng tăng.

“Nếu rủi ro chính trị hoặc tài chính gia tăng, giá vàng có thể leo lên 5.400 đô la mỗi ounce (trước đây dự kiến ở mức 4.900 đô la mỗi ounce)”, các chiến lược gia viết trong báo cáo.