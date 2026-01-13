Kỷ lục sau nối kỷ lục trước, VinFast chốt năm với 175.000 xe bàn giao

Theo thông tin từ VinFast, hãng đã chốt tháng cuối cùng của năm với 27.649 xe bàn giao đến tay người dùng, mức cao nhất từ trước đến nay của một hãng xe kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

Như vậy, kết thúc năm 2025 thương hiệu này đã đã bán tổng cộng 175.099 xe - kỷ lục chưa từng có trên thị trường. Tháng 12 cũng là tháng thứ 15 liên tiếp thương hiệu này đứng top 1 doanh số toàn thị trường.

Mức doanh số của VinFast trong năm 2025 đã phá vỡ mọi kỷ lục về số lượng ô tô của một thương hiệu bán ra thị trường Việt Nam từ trước đến nay, thậm chí cao gần gấp đôi so với kỷ lục cũ của những hãng xe nước ngoài. Con số này cũng đưa Việt Nam thành thị trường có tốc độ phát triển xe điện nhanh top đầu thế giới.

Các mẫu xe của VinFast hiện phủ rộng và thống trị ở tất cả các phân khúc, từ xe cỡ nhỏ cho cá nhân và gia đình trẻ như VF 3 (44.585 xe), VF 5 (43.913 xe), VF 6 (23.291 xe) đến các dòng SUV cỡ lớn hạng sang dành cho doanh nhân và gia đình như VF 7 (9.653 xe), VF 8, VF 9 và dòng xe siêu sang Lạc Hồng.

Các dòng xe được thiết kế tối ưu cho kinh doanh dịch vụ như Limo Green (27.127 xe), Herio Green (12.568 xe) cũng đóng góp tích cực vào thành tích chung của VinFast.

Đáng chú ý, mẫu xe Limo Green dù mới chỉ chính thức bán ra thị trường từ tháng 8, nhưng đã nhanh chóng vươn lên trở thành mẫu xe bán chạy hàng đầu phân khúc MPV 7 chỗ. Riêng trong tháng 12/2025, đã có tới 10.981 xe Limo Green được bàn giao cho khách hàng, khẳng định vị thế là mẫu xe được ưa chuộng bậc nhất thị trường hiện nay.

Bà Dương Thị Thu Trang - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Ô tô VinFast toàn cầu chia sẻ: “Với sự tăng trưởng vượt bậc của tất cả các dòng xe, VinFast đã ghi nhận kết quả ấn tượng tại thị trường Việt Nam trong năm 2025 khi đạt doanh số cao gấp đôi so với năm 2024. Tôi tin rằng với niềm tin và sự ủng hộ ngày càng tăng của người dân, Việt Nam sẽ sớm trở thành quốc gia đi đầu trong khu vực và trên thế giới về tốc độ chuyển đổi sang xe điện”.

Về hệ thống trạm sạc và xưởng dịch vụ, hiện VinFast cũng dẫn đầu thị trường Việt Nam với hệ thống 400 xưởng dịch vụ và hơn 150.000 cổng sạc phủ khắp 34 tỉnh thành.

Bước sang năm 2026, hãng này phát động chiến dịch “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, với những chính sách hỗ trợ người dùng mua xe như “Mua xe 0 đồng”, ưu đãi từ 6-10% cho các dòng xe phổ thông. Người dùng xe VinFast hiện vẫn được miễn phí sạc pin tại trạm sạc V-Green đến hết ngày 30/6/2027 đối với ô tô và 31/5/2027 đối với xe máy.