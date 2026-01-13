Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá vàng tăng rất mạnh, nhà đầu tư đổ xô tìm nơi trú ẩn an toàn

13-01-2026 - 13:51 PM | Thị trường

Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới khi vượt mốc 4.600 USD/ounce trong phiên giao dịch sáng 13/1, trong bối cảnh làn sóng tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn gia tăng mạnh do những bất ổn xoay quanh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và căng thẳng địa chính trị toàn cầu. Giá bạc cũng đồng loạt bứt phá, chạm mức cao nhất lịch sử.

Cụ thể, vàng giao ngay tăng 2,2%, lên 4.609,58 USD/ounce vào sáng 13/1, sau khi có thời điểm chạm đỉnh kỷ lục 4.629,94 USD/ounce. Trên thị trường kỳ hạn, hợp đồng vàng Mỹ giao tháng 2 đóng cửa tăng 2,5%, đạt 4.614,70 USD/ounce.

Đà tăng mạnh của vàng được thúc đẩy bởi tâm lý lo ngại ngày càng gia tăng trước thông tin chính quyền Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh các động thái gây sức ép lên Fed, bao gồm khả năng mở cuộc điều tra hình sự đối với Chủ tịch Fed Jerome Powell. Những diễn biến này làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương Mỹ, qua đó kích hoạt nhu cầu nắm giữ vàng.

“Bất ổn ở mức cao luôn là chất xúc tác cho thị trường vàng. Dường như mỗi tuần lại xuất hiện thêm một yếu tố rủi ro mới”, ông Michael Haigh - Giám đốc toàn cầu bộ phận nghiên cứu hàng hóa của Societe Generale - nhận định. Theo ông, các yếu tố nền tảng hỗ trợ cho đà tăng của vàng khó có thể sớm đảo chiều.

Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới khi vượt mốc 4.600 USD/ounce trong phiên giao dịch sáng 13/1.

Trong năm ngoái, giá vàng đã tăng hơn 64%, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1979. Bạc thậm chí còn ghi nhận mức tăng kỷ lục 146,8%, phản ánh dòng tiền trú ẩn ồ ạt của giới đầu tư trước những biến động kinh tế và chính trị toàn cầu.

Nhiệm kỳ của Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ kết thúc vào tháng 5 tới. Truyền thông Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Trump đang xem xét ông Rick Rieder - lãnh đạo đầu tư tại BlackRock, như một ứng viên tiềm năng kế nhiệm vị trí này.

Về chính sách tiền tệ, Fed được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp cuối tháng 1, sau khi đã cắt giảm tổng cộng 75 điểm cơ bản trong năm ngoái. Tuy nhiên, thị trường vẫn kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất thêm hai lần nữa trong năm nay, qua đó làm gia tăng sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lãi như vàng.

Căng thẳng địa chính trị tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giá kim loại quý, trong bối cảnh Mỹ cân nhắc các phản ứng trước tình hình bất ổn tại Iran, cũng như hàng loạt động thái gây tranh cãi khác trên trường quốc tế.

Trên thị trường kim loại quý khác, bạc giao ngay chạm mức cao kỷ lục 86,22 USD/ounce, trước khi lùi nhẹ nhưng vẫn tăng 6,8%, lên 85,39 USD/ounce. Bạch kim tăng 3% lên 2.342,10 USD/ounce, trong khi palladium tăng 2,5%, đạt 1.861,44 USD/ounce.

Theo Hồng Nhung

Tiền Phong

