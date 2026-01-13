Hé lộ mức thưởng Tết khủng tại Điện máy Xanh: Quỹ 1.200 tỷ, nhân sự xuất sắc nhận 200 triệu

Giữa bức tranh kinh tế mà nhiều doanh nghiệp phải chọn giải pháp thắt lưng buộc bụng, thông tin về chính sách thưởng Tết của công ty Cổ phần đầu tư Điện máy Xanh thu hút nhiều sự chú ý.

Với quỹ thưởng thuộc nhóm dẫn đầu ngành bán lẻ, chính sách đãi ngộ của Điện máy Xanh tạo ra bước nhảy vọt rõ rệt về thu nhập cuối năm cho người lao động. Những nhân sự xuất sắc có thể nhận thưởng lên tới 100 triệu đồng, trong khi ở cấp quản lý, con số vượt mốc 200 triệu đồng - mức thưởng được xem là vượt xa mặt bằng chung thị trường.

Với quỹ thưởng 1.200 tỷ đồng, Điện máy Xanh cho thấy vị thế dẫn đầu ngành về chính sách đãi ngộ.

Theo đại diện Điện máy Xanh, chế độ thưởng “khủng” cùng chính sách phúc lợi tốt là những điểm khác biệt tạo nên sức hút của môi trường làm việc tại đây. Thực tế, trước khi đón nhận khoản thưởng Tết Nguyên đán sắp tới, người lao động đã liên tiếp nhận tin vui tiền thưởng với đợt thưởng mừng công ty về đích sớm vào tháng 10 và đợt thưởng Giáng sinh vừa qua.

Chuỗi chính sách "thưởng chồng thưởng" này đóng vai trò như sự tiếp sức kịp thời, giúp người lao động cảm thấy an tâm và được ghi nhận ngay tức thì sau những cống hiến cho công việc. Chính sự đãi ngộ chu đáo và liên tục này là một trong những lý do giúp công ty tiếp tục được vinh danh trong Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2025 (theo Anphabe).

Theo đại diện nhà bán lẻ này, để có nguồn tài chính cho một mức thưởng "đậm" như vậy, công ty cũng đã trải qua rất nhiều trở ngại. Công ty Cổ phần đầu tư Điện máy Xanh đã có một năm tái cấu trúc mạnh mẽ và quyết liệt, liên tục rà soát, tinh gọn bộ máy và loại bỏ các khâu kém hiệu quả.

Việc giá bán tăng do thiếu linh kiện, các nguyên liệu đầu vào tăng, tỉ giá tăng cao liên tục hay tình hình mùa vụ không thuận lợi trong năm vừa qua đòi hỏi sự phản ứng linh hoạt. Chẳng hạn như tạo ra các sự kiện bán hàng, các chương trình khuyến mại, các chiến dịch truyền thông hiệu quả, khả năng tìm kiếm các cơ hội bán hàng hiếm hoi trong năm và tận dụng tốt nhất các cơ hội này.

Chiến lược quản trị này không chỉ tạo ra dư địa tài chính để chăm lo cho người lao động, mà còn giúp doanh nghiệp vững vàng hơn trên thị trường.

Kết quả kinh doanh ấn tượng là cơ sở để doanh nghiệp mạnh tay chi thưởng, chia sẻ kết quả thành công với nhân viên.

Ngoài ra, yếu tố then chốt giúp công ty cổ phần đầu tư Điện máy Xanh hoàn thành sớm các mục tiêu kinh doanh ngay từ tháng 10 chính là nỗ lực bền bỉ của đội ngũ nhân viên trong phục vụ khách hàng.

Giữa bối cảnh sức mua biến động, mỗi đơn hàng là kết quả của sự kiên trì tư vấn và tinh thần “khách hàng là trung tâm”. Một nhân viên nỗ lực hết mình phục vụ khách hàng, mang lại doanh thu tốt sẽ luôn có mức thu nhập vượt trội, biến môi trường làm việc tại đây trở thành một "đường đua" hấp dẫn cho nhân sự.

Ngoài tiền thưởng, chính sách nhân sự tại Điện máy Xanh với nhiều đãi ngộ cũng là điểm cộng của doanh nghiệp này. Điển hình như công ty luôn duy trì chính sách ghi nhận - thưởng thâm niên hấp dẫn, một loại bảo hiểm sức khỏe dành riêng cho nhân viên Điện máy Xanh và các thành viên gia đình của họ, trong đó công ty hỗ trợ cho nhân viên chi phí mua tùy theo thâm niên. Công ty cũng duy trì hoạt động teambuilding thường niên đồng thời duy trì giờ giấc và thời gian làm việc linh hoạt trong ngày. Năm 2025, tỉ lệ nghỉ việc của nhân sự tại Điện máy Xanh xuống mức 1,41%, mức rất thấp từ trước đến nay.

Mọi nỗ lực phục vụ khách hàng tận tâm của nhân viên đều được doanh nghiệp ghi nhận và quy đổi thành những giá trị vật chất xứng đáng.

Nhìn rộng hơn, chính sách thưởng Tết và các chính sách nhân sự của công ty Cổ phần đầu tư Điện máy Xanh còn là tuyên ngôn về sự ổn định, bền vững và cam kết dài hạn với người lao động.

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp chi phí, việc mạnh tay chia sẻ thành quả cho nhân viên cho thấy Điện máy Xanh nhất quán với triết lý lấy con người làm trung tâm, nơi nỗ lực được ghi nhận xứng đáng và tăng trưởng luôn song hành cùng quyền lợi nhân sự.

Đây cũng chính là nền tảng giúp công ty Cổ phần đầu tư Điện máy Xanh duy trì sức hút của một môi trường làm việc đáng mơ ước, đủ năng lực giữ chân và thu hút nhân tài trong ngành bán lẻ.