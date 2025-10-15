Điện máy Xanh ưu đãi chưa từng có cho khách mua máy lạnh: mua nhiều giảm nhiều, tư vấn thi công ống đồng trước khi hoàn thiện nhà

Cuối năm là thời điểm nhiều gia đình lên kế hoạch “nâng cấp” tổ ấm, chuẩn bị đón năm mới tiện nghi và hiện đại hơn. Trong bối cảnh ấy, Điện máy Xanh mang đến "Combo nhà mới" với loạt đặc quyền cho khách hàng có nhu cầu lắp đặt hoặc thay mới máy lạnh.

Combo này đặc biệt phù hợp với các gia đình đã và đang chuẩn bị xây, sửa nhà mới dịp cuối năm. Cụ thể, ngoài ưu đãi giảm giá trực tiếp trên từng sản phẩm, khách hàng có nhu cầu mua 2-3 máy lạnh cùng lúc còn được giảm thêm 5% tổng giá trị đơn hàng, lên đến 10% khi mua từ 4 sản phẩm. Ngoài ra, Điện máy Xanh cũng miễn phí công lắp đặt, vật tư và đảm bảo thời gian giao lắp nhanh chóng trong ngày.

Khách hàng mua nhiều sản phẩm cùng lúc không chỉ được giảm giá trực tiếp, còn được giảm thêm đến 10% tổng giá trị đơn hàng.

Điểm nhấn khác của combo này còn là dịch vụ tư vấn và thi công ống đồng trước, lắp máy sau miễn phí. Với một khoản đặt cọc trước, đội ngũ kỹ thuật của Điện máy Xanh sẽ trực tiếp đến khảo sát và tiến hành lắp đặt hệ thống ống đồng ngay trong giai đoạn thi công nhà.

Việc tiến hành đồng bộ này cho phép triển khai giải pháp đi dây âm tường, không chỉ giúp không gian sống của khách hàng trở nên tinh tế khi che đi toàn bộ đường ống kém thẩm mỹ, mà còn bảo vệ ống dẫn khỏi tác động bên ngoài, tăng độ bền và tránh được chi phí tốn kém về sau.

“Nếu chờ đến khi nhà hoàn thiện mới lắp máy lạnh, gia chủ có thể tốn thêm chi phí đục tường, đi dây lại, vừa tốn kém thời gian lẫn tiền bạc” - đại diện Điện máy Xanh chia sẻ.

Việc lắp đặt đồng bộ nhiều máy lạnh cùng lúc giúp tiết kiệm chi phí và tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà mới.

Bên cạnh giải pháp kỹ thuật , Điện máy Xanh cũng mang đến những ưu đãi tài chính hấp dẫn. Với Combo nhà mới, các gia đình có thể tiết kiệm trực tiếp từ 4-5 triệu đồng cho căn nhà 1 phòng khách - 3 phòng ngủ, trang bị 4 máy lạnh có tầm giá khoảng 10 triệu đồng/máy.

Con số được giảm có thể lên đến 50% tổng chi phí khi kết hợp với các chương trình khuyến mãi khác trên từng sản phẩm. Không chỉ vậy, khách hàng còn được tặng kèm những món quà gia dụng thiết thực, giúp giảm bớt gánh nặng sắm sửa mà vẫn đảm bảo tiện nghi cho tổ ấm mới.

Ngoài ra, Điện máy Xanh vẫn áp dụng giải pháp mua trả chậm với lãi suất 0%, cho phép các gia đình linh hoạt chia nhỏ khoản thanh toán trong giai đoạn bộn bề chi phí cuối năm. Sự an tâm của khách hàng còn được củng cố bằng chính sách hậu mãi dài lâu, bao gồm thời gian bảo hành lên đến 4 năm và gói 8 lần vệ sinh máy định kỳ với mức giá ưu đãi đặc biệt.

Từ máy lạnh công suất lớn cho phòng rộng, chế độ siêu êm cho ông bà đến chế độ ngủ ngon cho bé, Điện máy Xanh có đa dạng lựa chọn phù hợp với từng thành viên trong gia đình.

Theo đánh giá, Combo nhà mới là một giải pháp trọn gói thông minh, giúp các gia đình đang cần hoàn thiện nhà trước Tết kiến tạo không gian sống một cách hợp lý và tiết kiệm nhất.