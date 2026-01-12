Châu Âu ‘chịu thua’ Trung Quốc

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Từ chỗ đơn phương áp đặt thuế nhập khẩu 35% đối với xe điện Trung Quốc, EU giờ đây nhất trí đưa ra một hướng dẫn chung, từ đó đánh giá một cách công bằng về xe điện Trung Quốc.

Trung Quốc và EU đã đạt được sự đồng thuận về cam kết giá đối với xe điện xuất khẩu. Cả hai bên nhất trí cần đưa ra hướng dẫn chung cho các nhà xuất khẩu xe điện Trung Quốc sang EU.

Liên minh châu Âu đã áp thuế chống trợ cấp đối với xe điện chạy bằng pin của Trung Quốc vào năm 2024, sau cuộc điều tra về sự hỗ trợ của nhà nước đối với phân khúc này. EU đã áp thuế lên tới 35,3% trên mức thuế tiêu chuẩn 10%. Trung Quốc không đồng ý với chính sách này. Vào tháng 1/2026, Bộ Thương mại Trung Quốc đã ban hành thông báo về tiến trình tham vấn Trung Quốc-EU về vụ kiện chống trợ cấp của EU.

Bộ Thương mại Trung Quốc báo cáo rằng Trung Quốc và EU đã đạt được sự đồng thuận trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Cả hai bên nhất trí cần đưa ra hướng dẫn chung về cam kết giá cho các nhà xuất khẩu xe điện chạy bằng pin của Trung Quốc sang Liên minh châu Âu. Bằng cách này, các nhà xuất khẩu Trung Quốc sẽ có thể giải quyết các mối quan ngại liên quan theo cách phù hợp với các quy tắc của WTO.

EU sẽ ban hành Tài liệu hướng dẫn về việc đệ trình các đề nghị cam kết giá. Trong văn bản này, EU sẽ đánh giá từng đề nghị cam kết giá dựa trên cùng các tiêu chí pháp lý một cách khách quan và công bằng, tuân theo nguyên tắc không phân biệt đối xử và phù hợp với các quy tắc liên quan của WTO.

Từ văn bản thông báo, không rõ liệu thuế chống trợ cấp lên đến 35,3% có được bãi bỏ hay không. Tuy nhiên, Phòng Thương mại Xuất nhập khẩu Máy móc và Sản phẩm Điện tử Trung Quốc (CCCME) cho biết Ủy ban Châu Âu đã cam kết tiến hành xem xét khách quan các đơn đăng ký do các công ty Trung Quốc đệ trình. Các công ty đủ điều kiện có thể sử dụng cam kết giá để thay thế thuế chống trợ cấp.

Theo CCCME, cam kết giá sẽ đóng vai trò là một giải pháp thay thế cho thuế quan. EU sẽ đặt ra mức giá nhập khẩu tối thiểu cho mỗi nhà sản xuất xe điện Trung Quốc. Các chuyên gia của Phòng Thương mại Trung Quốc gọi thông báo này là một “bước chuyển mềm” cho trường hợp thuế chống trợ cấp.

Đức Nam

