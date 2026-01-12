Kia Tasman được THACO Auto đưa về Việt Nam: Là bản off-road 'đỉnh' nhất đấu Raptor, dự kiến ngày ra mắt không còn xa

Hình ảnh từ một sự kiện của THACO Auto tổ chức gần đây đã hé lộ dàn xe quan trọng sắp chính thức ra mắt người tiêu dùng Việt Nam. Trong số đó xuất hiện một cái tên hoàn toàn mới là Kia Tasman.

Chiếc Kia Tasman trong một sự kiện gần đây của THACO Auto, cho thấy khả năng ngày ra mắt chính thức sẽ không còn xa. Ảnh: MXH

Trước đó, một chiếc Kia Tasman 2025 đã bị bắt gặp lăn bánh trên đường phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Dù xe mang biển số Campuchia, nhưng việc chiếc xe xuất hiện cũng thu hút nhiều sự chú ý khi có khả năng sẽ được phân phối chính thức trong tương lai. Nay điều này dường như càng chắc chắn hơn khi Kia Tasman đã nằm bên cạnh dàn xe khác của THACO Auto.

Kia Tasman xuất hiện ở Pleiku. Ảnh: Ngô Đăng Hiếu

Cả chiếc Kia Tasman xuất hiện trong sự kiện mới đây hay chiếc xuất hiện ở Pleiku trước đó đều thuộc phiên bản X-Pro, cấu hình cao cấp hướng đến người dùng thường xuyên vận hành trên địa hình khó. Ngoại hình của xe khác biệt so với các bản tiêu chuẩn nhờ bộ mâm hợp kim riêng tuyền màu đen, cản va trước thiết kế hầm hố, các chi tiết bảo vệ gầm và trang bị tăng cường khả năng off-road.

Là bản cao nhất, Kia Tasman X-Pro sẽ là đối thủ đáng gờm của Ford Ranger Raptor. Ảnh: MXH

Kia Tasman có gì?

Kia Tasman được hãng xe Hàn Quốc chính thức ra mắt vào tháng 10/2024, đánh dấu lần đầu Kia tham gia phân khúc bán tải cỡ trung. Mẫu xe đã được phân phối ở một số thị trường như Hàn Quốc, Úc, châu Phi, Trung Đông và một số thị trường Đông Nam Á.

Về mặt kỹ thuật, Kia Tasman được phát triển theo cấu trúc bán tải truyền thống với khung gầm rời, hướng tới khả năng tải chở và vận hành địa hình. Ở cấu hình cabin đôi, xe có kích thước tổng thể dài 5.410mm, rộng 1.930mm và cao 1.870mm, trục cơ sở đạt 3.270mm. Riêng phiên bản X-Pro có chiều cao tăng lên 1.920mm cùng khoảng sáng gầm 252mm, phù hợp với điều kiện off-road.

Thùng xe phía sau có thể tích 1.173 lít, đáp ứng nhu cầu chở hàng của một mẫu bán tải cỡ trung. Kia tích hợp sàn thùng dạng trượt nhằm hỗ trợ xếp dỡ đồ đạc, đồng thời trang bị thêm đèn chiếu sáng và ổ cắm điện xoay chiều 240V hoặc 220V. Kia Tasman có tải trọng hơn 1 tấn và khả năng kéo tối đa 3,5 tấn, ngang bằng với các đối thủ lớn trong phân khúc.

Thực tế, ngoại thất của Kia Tasman không được đánh giá cao ở thị trường nước ngoài. VIệc thiếu bậc lên xuống cũng là điểm trừ. Ảnh: Drive

Khả năng vận hành địa hình cũng là điểm được Kia nhấn mạnh. Xe có thể lội nước sâu tới 800mm ở tốc độ thấp nhờ thiết kế cửa hút gió đặt cao trong cản trước, kết hợp các giải pháp chống thấm cho khoang nội thất nhằm tăng độ bền khi sử dụng trong điều kiện khắc nghiệt.

Tùy thị trường, Kia Tasman 2025 được trang bị các tùy chọn động cơ khác nhau. Đáng chú ý là động cơ xăng I4 2.5L, cho công suất 281 mã lực và mô-men xoắn 421Nm, hộp số tự động 8 cấp. Cấu hình này cho khả năng tăng tốc 0–100km/h trong khoảng 8,5 giây và đạt tốc độ tối đa 185km/h.

Tham khảo nội thất của Kia Tasman ở thị trường Úc. Mẫu bán tải được đánh giá cao ở thiết kế nội thất và công nghệ an toàn - vốn là ưu thế của xe Hàn. Điểm nhấn là hai màn hình 12,3 inch, một màn hình 5 inch điều khiển điều hòa tương tự Sportage hay Sorento mới, bản X-Pro có hàng ghế thứ hai trượt và có thể ngả lưng để tăng thêm sự thoải mái. Ảnh: Drive

Bên cạnh đó, Kia còn cung cấp động cơ diesel 2.2L tăng áp, sản sinh 210 mã lực và mô-men xoắn 441Nm, hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động. Phiên bản sử dụng hộp số sàn có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 7,5 lít/100km, hướng đến nhóm người dùng ưu tiên hiệu quả vận hành đường dài và tải nặng.

Về hệ dẫn động, Kia Tasman bản tiêu chuẩn có tùy chọn dẫn động một cầu hoặc hai cầu, trong khi bản X-Pro sử dụng hệ dẫn động hai cầu tiêu chuẩn. Xe được trang bị ba chế độ lái gồm Eco, Smart và Sport, cùng các chế độ địa hình Sand/Desert, Mud và Snow. Riêng phiên bản X-Pro có thêm chế độ Rock, hỗ trợ vận hành trên địa hình đá.