Bộ Tài chính Thái Lan kiện 1 hãng xe Trung Quốc

Theo thông tin từ Nikkei, Bộ Tài chính Thái Lan dự định khởi kiện công ty con tại địa phương của thương hiệu xe điện Trung Quốc Neta để thu hồi khoản trợ cấp trị giá hơn 2 tỷ baht (63,5 triệu USD) đã được chi trả từ năm 2022.

Chính phủ Thái Lan cáo buộc công ty này đã không đáp ứng được yêu cầu sản xuất trong nước và hiện đang tìm cách thu hồi số tiền này thông qua kiện tụng dân sự và tịch thu tài sản.

Bộ Tài chính dự định đệ đơn kiện Neta Auto Thailand. Do công ty mẹ của Neta, Hozon New Energy Automobile, đang trải qua quá trình tái cấu trúc pháp lý nhằm mục đích tái cơ cấu tại Trung Quốc, đơn vị địa phương này sẽ là mục tiêu của hành động pháp lý.

Bộ Tài chính không tiết lộ thời gian cụ thể cho việc đệ đơn.

Theo chương trình trợ cấp xe điện của Thái Lan, người mua có thể nhận được khoản trợ cấp lên đến 150.000 baht (tương đương 126 triệu đồng) cho mỗi xe với điều kiện các thương hiệu tham gia bắt đầu sản xuất trong nước. Trước đó, các quan chức đã yêu cầu hoàn trả khoản trợ cấp, nhưng công ty đã không tuân thủ, dẫn đến vụ kiện.

Nếu tòa án chấp thuận yêu cầu của Bộ Tài chính, chính quyền có thể đóng băng tài sản và tài khoản ngân hàng của Neta Auto Thailand để thu hồi tiền. Neta gia nhập thị trường Thái Lan năm 2022 và được xếp vào nhóm các thương hiệu xe điện hàng đầu Trung Quốc cùng với BYD, Great Wall Motor và MG của SAIC Motor.

Năm 2023, Neta đứng thứ hai về thị phần xe điện, sau BYD. Sau khi công ty mẹ bắt đầu quá trình tái cấu trúc do tòa án chỉ đạo, tình trạng chậm trễ trong việc cung cấp phụ tùng thay thế trở nên thường xuyên, dẫn đến một vụ kiện tập thể.

Một số nhà sản xuất Trung Quốc khác cũng không đáp ứng được chỉ tiêu sản xuất, và Bộ Tài chính có thể sẽ thúc đẩy các biện pháp khắc phục trong những trường hợp đó.

Theo Nikkei ﻿