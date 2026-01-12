Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Tài chính Thái Lan kiện 1 hãng xe Trung Quốc

12-01-2026 - 19:32 PM | Thị trường

Chính phủ Thái Lan cáo buộc công ty này không đáp ứng được yêu cầu sản xuất nội địa và muốn thu hồi số tiền trị giá hơn 63 triệu USD.

Theo thông tin từ Nikkei, Bộ Tài chính Thái Lan dự định khởi kiện công ty con tại địa phương của thương hiệu xe điện Trung Quốc Neta để thu hồi khoản trợ cấp trị giá hơn 2 tỷ baht (63,5 triệu USD) đã được chi trả từ năm 2022.

Chính phủ Thái Lan cáo buộc công ty này đã không đáp ứng được yêu cầu sản xuất trong nước và hiện đang tìm cách thu hồi số tiền này thông qua kiện tụng dân sự và tịch thu tài sản.

Bộ Tài chính dự định đệ đơn kiện Neta Auto Thailand. Do công ty mẹ của Neta, Hozon New Energy Automobile, đang trải qua quá trình tái cấu trúc pháp lý nhằm mục đích tái cơ cấu tại Trung Quốc, đơn vị địa phương này sẽ là mục tiêu của hành động pháp lý.

Bộ Tài chính không tiết lộ thời gian cụ thể cho việc đệ đơn.

Theo chương trình trợ cấp xe điện của Thái Lan, người mua có thể nhận được khoản trợ cấp lên đến 150.000 baht (tương đương 126 triệu đồng) cho mỗi xe với điều kiện các thương hiệu tham gia bắt đầu sản xuất trong nước. Trước đó, các quan chức đã yêu cầu hoàn trả khoản trợ cấp, nhưng công ty đã không tuân thủ, dẫn đến vụ kiện.

Nếu tòa án chấp thuận yêu cầu của Bộ Tài chính, chính quyền có thể đóng băng tài sản và tài khoản ngân hàng của Neta Auto Thailand để thu hồi tiền. Neta gia nhập thị trường Thái Lan năm 2022 và được xếp vào nhóm các thương hiệu xe điện hàng đầu Trung Quốc cùng với BYD, Great Wall Motor và MG của SAIC Motor.

Năm 2023, Neta đứng thứ hai về thị phần xe điện, sau BYD. Sau khi công ty mẹ bắt đầu quá trình tái cấu trúc do tòa án chỉ đạo, tình trạng chậm trễ trong việc cung cấp phụ tùng thay thế trở nên thường xuyên, dẫn đến một vụ kiện tập thể.

Một số nhà sản xuất Trung Quốc khác cũng không đáp ứng được chỉ tiêu sản xuất, và Bộ Tài chính có thể sẽ thúc đẩy các biện pháp khắc phục trong những trường hợp đó.

Theo Nikkei ﻿

Đức Nam

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải Mỹ, quốc gia láng giềng Việt Nam mới là người nhập khẩu nhiều dầu từ Venezuela nhất

Không phải Mỹ, quốc gia láng giềng Việt Nam mới là người nhập khẩu nhiều dầu từ Venezuela nhất Nổi bật

Phát hiện mỏ đồng lớn nhất trong 3 thập kỷ, trữ lượng 4,5 triệu tấn cùng tài nguyên vàng, bạc khổng lồ

Phát hiện mỏ đồng lớn nhất trong 3 thập kỷ, trữ lượng 4,5 triệu tấn cùng tài nguyên vàng, bạc khổng lồ Nổi bật

Chiếc iPhone "đời Tống" bỗng hot rần rần, khiến Gen Z ráo riết săn tìm

Chiếc iPhone "đời Tống" bỗng hot rần rần, khiến Gen Z ráo riết săn tìm

19:16 , 12/01/2026
Bê bối từng làm rung chuyển ngành thực phẩm Mỹ: Thu hồi hơn 1.100 tấn thịt hộp, lỗi đóng gói có nguy cơ gây bệnh cho người dùng

Bê bối từng làm rung chuyển ngành thực phẩm Mỹ: Thu hồi hơn 1.100 tấn thịt hộp, lỗi đóng gói có nguy cơ gây bệnh cho người dùng

19:15 , 12/01/2026
Sầu riêng tại một quốc gia Đông Nam Á bất ngờ gặp khó: Nguồn cung dư thừa khiến giá giảm mạnh, vừa tăng nhập khẩu từ Việt Nam gấp 5 lần

Sầu riêng tại một quốc gia Đông Nam Á bất ngờ gặp khó: Nguồn cung dư thừa khiến giá giảm mạnh, vừa tăng nhập khẩu từ Việt Nam gấp 5 lần

18:30 , 12/01/2026
Khoan sâu 2.600m xuống lòng đất, phát hiện mỏ dầu khí lớn tại châu Á, trữ lượng hơn 184.000 tỷ lít dầu

Khoan sâu 2.600m xuống lòng đất, phát hiện mỏ dầu khí lớn tại châu Á, trữ lượng hơn 184.000 tỷ lít dầu

17:01 , 12/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên