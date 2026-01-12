Bê bối từng làm rung chuyển ngành thực phẩm Mỹ: Thu hồi hơn 1.100 tấn thịt hộp, lỗi đóng gói có nguy cơ gây bệnh cho người dùng

Năm 2023, thị trường thực phẩm Mỹ rúng động trước một trong những đợt thu hồi thực phẩm đóng hộp lớn nhất trong nhiều năm, khi Công ty Conagra Brands Inc. – tập đoàn thực phẩm có trụ sở tại Fort Madison, bang Iowa – buộc phải thu hồi hơn 2,5 triệu pound (tương đương khoảng 1.134 tấn) sản phẩm thịt và gia cầm đóng hộp do nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Theo thông báo của Cục Thanh tra An toàn Thực phẩm Mỹ (FSIS), các sản phẩm bị thu hồi thuộc nhiều nhãn hiệu quen thuộc với người tiêu dùng Mỹ và quốc tế, bao gồm Armour, Kroger, Goya, Prairie Belt, Hargis House, Grace và Great Value. Nguyên nhân xuất phát từ lỗi trong quá trình đóng gói, có thể khiến sản phẩm bị nhiễm bẩn mà không có dấu hiệu bất thường rõ ràng trên bao bì bên ngoài.

Sự cố được phát hiện khi Conagra chủ động thông báo cho FSIS về tình trạng một số lon sản phẩm bị hỏng hoặc rò rỉ trong quá trình lưu kho. Đáng chú ý, các lon này đến từ nhiều lô sản xuất khác nhau, cho thấy vấn đề không mang tính cá biệt mà có thể liên quan đến quy trình kỹ thuật trong khâu đóng hộp.

Sau khi tiến hành điều tra nội bộ, Conagra xác nhận rằng một số lon sản phẩm có khả năng đã bị hư hỏng ở mức độ khó nhận biết bằng mắt thường. Các vết nứt nhỏ hoặc hiện tượng rò rỉ vi mô có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn và mầm bệnh xâm nhập vào bên trong sản phẩm, làm gia tăng nguy cơ gây bệnh cho người tiêu dùng nếu sử dụng.

FSIS cho biết các sản phẩm bị ảnh hưởng được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 12/12/2022 đến ngày 13/1/2023 và đã được phân phối rộng rãi tới nhiều hệ thống bán lẻ trên toàn nước Mỹ. Do thời gian lưu trữ dài của thực phẩm đóng hộp, cơ quan này cảnh báo một số sản phẩm vẫn có thể còn tồn tại trên kệ hàng hoặc trong kho dự trữ của người tiêu dùng tại thời điểm thông báo thu hồi được ban hành.

Mặc dù đến thời điểm công bố quyết định thu hồi chưa ghi nhận bất kỳ ca bệnh nào được xác nhận là liên quan trực tiếp đến các sản phẩm nói trên, FSIS vẫn nhấn mạnh đây là biện pháp phòng ngừa cần thiết. Người tiêu dùng được khuyến cáo không sử dụng các sản phẩm nằm trong diện thu hồi, kể cả khi chúng trông vẫn còn nguyên vẹn. Thay vào đó, sản phẩm cần được tiêu hủy an toàn hoặc trả lại nơi mua để được hoàn tiền hoặc đổi trả theo quy định.

Giới chuyên gia an toàn thực phẩm nhận định, rủi ro lớn nhất đối với thực phẩm đóng hộp bị lỗi bao bì là nguy cơ nhiễm vi khuẩn nguy hiểm như Clostridium botulinum – tác nhân gây ngộ độc botulinum, một dạng ngộ độc hiếm gặp nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng. Chính vì vậy, các lỗi dù nhỏ trong quy trình đóng hộp cũng được các cơ quan quản lý tại Mỹ xếp vào nhóm nguy cơ cao và phải xử lý triệt để.

Vụ việc của Conagra được đánh giá là một trong những đợt thu hồi thực phẩm đóng hộp lớn nhất trong lịch sử gần đây của Mỹ, cả về quy mô lẫn số lượng thương hiệu liên quan. Sự kiện này một lần nữa cho thấy mức độ nghiêm ngặt của hệ thống giám sát an toàn thực phẩm tại Mỹ, nơi các doanh nghiệp buộc phải chủ động báo cáo sự cố và chấp nhận thiệt hại lớn để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.