Ông Trump tiết lộ lý do Mỹ nhất định phải có Greenland

11-01-2026 - 21:25 PM | Thị trường

Ông Trump tuyên bố sẽ buộc Đan Mạch chuyển giao Greenland dù bằng cách dễ dàng hay khó khăn.

Tổng thống Trump hôm thứ Sáu tuyên bố rằng Mỹ sẽ giành được Greenland “cho dù họ có thích hay không” vì “nếu chúng ta không làm, Trung Quốc hoặc Nga sẽ làm”.

Đây là những phát biểu mạnh mẽ nhất của ông Trump từ trước đến nay về số phận hòn đảo lớn nhất thế giới và được đưa ra chỉ 3 ngày sau khi thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng hành động quân sự “luôn là một lựa chọn”.

Bình luận này được nêu tại diễn đàn với các giám đốc điều hành dầu mỏ để thảo luận về việc phân chia tài nguyên dầu mỏ của Venezuela sau cuộc tấn công bắt giữ tổng thống Nicolas Maduro.

“Khi chúng ta sở hữu nó, chúng ta sẽ bảo vệ. Các quốc gia không thể ký kết các thỏa thuận 9 năm, hoặc thậm chí 100 năm. Các quốc gia phải có quyền sở hữu. Và bạn phải bảo vệ quyền sở hữu, chứ không phải bảo vệ các hợp đồng thuê, và chúng ta sẽ phải bảo vệ Greenland. Nếu chúng ta không làm điều đó, Trung Quốc hoặc Nga sẽ làm – điều đó sẽ không xảy ra.”

Greenland, hòn đảo lớn nhất thế giới, là nơi sinh sống của khoảng 57.000 người, sẽ là thương vụ mua lại lãnh thổ lớn nhất trong lịch sử của Mỹ – vượt qua diện tích đất của thương vụ mua Louisiana năm 1803 từ Pháp và thương vụ mua Alaska năm 1867 từ Nga.

Tuy nhiên, ông Trump cho biết hiện ông chưa xem xét đến mức giá.

Tuần này, Reuters cũng đưa tin rằng ông Trump đang cân nhắc khoản trợ cấp lên tới 100.000 USD cho mỗi người dân Greenland để thuyết phục họ tự nguyện gia nhập Mỹ

“Tôi muốn đạt được thỏa thuận, các bạn biết đấy, theo cách dễ dàng. Nhưng nếu chúng ta không làm được bằng cách dễ dàng, chúng ta sẽ làm theo cách khó khăn hơn”, ông Trump nói.

Trong khi đó, Thủ hiến Greenland Jens Frederik Nielsen tuyên bố “đất nước chúng tôi không phải để bán.”

Hôm 10/1, lãnh đạo 5 đảng phái chính trị lớn trong nghị viện Greenland, bao gồm cả Thủ hiến Jens-Frederik Nielsen, đã ra tuyên bố chung nhằm khẳng định quyền tự quyết của người dân trên hòn đảo.

"Chúng tôi không muốn là người Mỹ, chúng tôi không muốn là người Đan Mạch, chúng tôi muốn là người Greenland. Tương lai của Greenland phải do người dân trên hòn đảo này quyết định, không một quốc gia nào khác được phép can thiệp vào vấn đề này. Chúng tôi không chịu áp lực phải đưa ra quyết định vội vàng, nhưng cũng không trì hoãn", tuyên bố chung nêu rõ.

Bên cạnh đó, theo 1 thăm dò của FT, 85% số người Greenland được hỏi không muốn trở thành người Mỹ vì họ tin rằng mức sống ở Đan Mạch cao hơn nhiều. Đặc biệt, cư dân trên đảo Greenland cũng lo ngại về tội phạm và chi phí y tế đắt đỏ ở Mỹ.

Theo Minh Khôi

Đời sống và Pháp luật

Từ Khóa:
trump, Greenland

