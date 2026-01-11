Suzuki e-Access - Xe máy điện giá quy đổi 55 triệu đồng, chạy 95 km/sạc liệu có về Việt Nam?

Thị trường xe máy điện Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc rõ rệt, khi các hãng lớn liên tục có động thái mới. Honda thời gian qua đã chốt giá bán chính thức cho CUV e:, đồng thời giới thiệu thêm mẫu UC3 và điều chỉnh giảm giá ICON e: nhằm mở rộng tệp khách hàng đô thị. Ở chiều ngược lại, VinFast vẫn duy trì nhịp cập nhật sản phẩm với các nâng cấp về pin, phần mềm và trang bị trên dải xe máy điện hiện có.

Trong bối cảnh đó, nhìn ra thị trường quốc tế, Suzuki cũng đang nhập cuộc. Hãng xe Nhật Bản mới đây bắt đầu bán mẫu xe máy điện đầu tiên của mình mang tên e-Access tại Ấn Độ, với mức giá quy đổi khoảng 55 triệu đồng. Con số này không quá khó để tiếp cận, đặc biệt khi đặt trong tương quan với mặt bằng giá xe máy điện phổ thông hiện nay, qua đó làm dấy lên câu hỏi liệu Suzuki e-Access có cơ hội xuất hiện tại Việt Nam trong thời gian tới hay không.

Suzuki e-Access là mẫu xe máy điện phổ thông của hãng tại Ấn Độ, có tiềm năng sử dụng ở cả thị trường Đông Nam Á. Ảnh: ST

Suzuki e-Access được phát triển dựa trên nền tảng của mẫu Access 125 quen thuộc, hướng tới nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị. Xe sở hữu kiểu dáng đặc trưng của dòng scooter tại Ấn Độ với thân hình gọn gàng, phần đuôi hơi bầu, tư thế lái dễ tiếp cận và kích thước thân thiện với số đông người dùng.

Về truyền động, mẫu xe này sử dụng mô-tơ điện công suất 4,1 kW, kết hợp bộ pin LFP dung lượng 3,07 kWh. Cấu hình này cho phép Suzuki e-Access đạt tầm hoạt động tối đa khoảng 95 km sau mỗi lần sạc đầy, trong khi tốc độ tối đa dừng ở mức 71 km mỗi giờ. Đây không phải những con số quá ấn tượng, nhưng đang vượt trội hơn Honda CUV e: tại Việt Nam.

Tầm vận hành của e-Access sẽ là điểm mạnh khi cạnh tranh các mẫu Honda tại Việt Nam. Ảnh: ST

Suzuki e-Access được trang bị ba chế độ lái gồm Eco, Ride A và Ride B, đồng thời có thêm chế độ lùi, hỗ trợ người dùng xoay trở xe trong không gian hẹp. Các tiện ích tiêu chuẩn bao gồm hệ thống phanh kết hợp, khóa thông minh kèm cảnh báo khi thất lạc chìa, cổng sạc USB và khả năng kết nối điện thoại thông minh với chức năng Answer Back giúp tìm xe trong bãi đỗ.

Một điểm đáng chú ý là khả năng sạc linh hoạt. Khi sử dụng bộ sạc nhanh, e-Access có thể sạc đầy pin trong khoảng 2 giờ 12 phút. Trong khi đó, nếu sạc bằng bộ sạc gia đình tiêu chuẩn 11A, thời gian sạc từ 0-100% pin rơi vào khoảng 6 giờ 42 phút. Hệ thống pin cũng được tích hợp tính năng chống sạc quá mức nhằm tăng độ an toàn trong quá trình sử dụng.

Bảng điều khiển sử dụng màn hình TFT, hiển thị đầy đủ các thông tin như tốc độ, quãng đường, dung lượng pin, tầm hoạt động còn lại và các thông số hành trình. Hệ thống kết nối còn hỗ trợ dẫn đường từng chặng và cập nhật tình trạng giao thông theo thời gian thực, những trang bị ngày càng phổ biến trên các mẫu xe máy điện thế hệ mới.

Trang bị của xe cũng giống với nhiều mẫu xe tay ga, xe điện cùng tầm giá khác. Ảnh: ST

Về thông số hình thể, Suzuki e-Access có chiều cao yên 765 mm, thấp hơn đôi chút so với bản chạy xăng, trong khi khoảng sáng gầm đạt 165 mm, nhỉnh hơn 5 mm so với Access 125. Khối lượng xe ở mức 122 kg, hơn khoảng 20 kg so với phiên bản động cơ đốt trong. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau, phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau. Xe được trang bị hệ thống đèn LED toàn bộ và có ba tùy chọn màu sơn hai tông.

Kích thước gọn gàng cùng khối lượng nhẹ giúp xe phù hợp với cả phụ nữ. Ảnh: ST

Nếu được đưa về Việt Nam với mức giá hợp lý và chính sách pin, sạc phù hợp, e-Access có thể trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc xe máy điện phổ thông, đặc biệt với những khách hàng ưu tiên thương hiệu Nhật Bản và trải nghiệm sử dụng đơn giản, ổn định. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, cơ hội của Suzuki e-Access tại Việt Nam sẽ phụ thuộc lớn vào chiến lược giá, hạ tầng sạc cũng như cách hãng định vị sản phẩm giữa các đối thủ đã đi trước và có lợi thế sân nhà.