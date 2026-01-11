Rẻ hơn iPhone 17 Pro Max cả chục triệu, điện thoại này "không mua là tiếc": Pin 7.100 mAh, dùng được 7 năm

Với mẫu điện thoại mới nhất, Honor vẫn giữ vững những nét đặc trưng của dòng Magic: mức giá cạnh tranh, thông số camera khủng, màn hình lớn cùng hiệu năng và dung lượng lưu trữ thuộc hàng top.

Tuy nhiên, thời lượng pin giờ đây đã tốt hơn bao giờ hết, và Magic8 Pro được cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm trọn vẹn trong bảy năm kể từ khi ra mắt, đi kèm với một trong những bộ sưu tập tính năng phần mềm phong phú nhất trên bất kỳ chiếc điện thoại Android nào.

Trong bài đánh giá mới đây, trang Tom’s Guide gọi Honor Magic8 Pro là chiếc điện thoại “tốt đến mức bạn sẽ tiếc nuối vì không thể sở hữu”.

Màn hình như iPhone 17 Pro Max

Magic8 Pro có giá niêm yết 5.699 NDT (khoảng 21 triệu). Đây là mức giá khá "hời" cho một chiếc điện thoại cạnh tranh trực tiếp với các dòng Pro hoặc Ultra của các hãng lớn khác.

Màn hình cong kết hợp với cụm camera tròn lớn ở mặt lưng đã trở thành nét đặc trưng của dòng Honor Magic trong nhiều năm qua, và Magic8 Pro không thay đổi quá nhiều công thức thành công đó.

Điểm nhấn tạo thêm cá tính cho Magic8 Pro là phần khuyết hình "viên thuốc" kép cho camera trước. Đây là điều cần thiết bởi Magic8 Pro là một trong những chiếc điện thoại Android hiếm hoi hỗ trợ mở khóa bằng khuôn mặt 3D an toàn tuyệt đối. Khó có thể nói nó giống Face ID của Apple đến mức nào, nhưng về tốc độ và góc nhận diện, Honor dường như ngang ngửa với iPhone 17 Pro Max.

Bắt kịp xu hướng gần đây của các hãng điện thoại Trung Quốc, Magic8 Pro đạt tới ba chứng nhận kháng bụi/nước. Các tiêu chuẩn IP68, IP69 và IP69K đồng nghĩa với việc đây là một chiếc điện thoại kín bụi hoàn toàn, có thể chịu được việc ngâm trong nước hoặc bị xịt bởi các tia nước áp lực cao, dù là nước lạnh hay nước nóng.

Theo thông số kỹ thuật, màn hình OLED 6.7 inch của Magic8 Pro có khả năng đạt độ sáng tối đa lên tới 6.000 nits khi hiển thị nội dung HDR, hoặc mức khiêm tốn hơn là 1.800 nits trong điều kiện thông thường.

Máy được trang bị công nghệ làm mờ PWM 4320Hz — tính năng bắt buộc phải có cho những người dùng hay bị đau đầu do màn hình điện thoại — cũng như ánh sáng "Phân cực tròn" (Circular Polarized) giúp nhìn màn hình dễ chịu hơn. Bạn cũng có tùy chọn làm mờ hiển thị để giảm mỏi mắt.

Các tùy chọn phổ biến khác như hỗ trợ chống say tàu xe hay tự động điều chỉnh màu sắc và độ sáng theo thời gian trong ngày cũng đều có mặt.

Camera gần như hoàn hảo

Cụm camera sau của Magic8 Pro bao gồm cảm biến chính 50MP, góc siêu rộng 50MP và ống kính telephoto 200MP, cùng với camera selfie 50MP ở mặt trước. Về mặt thông số, đây đúng chuẩn flagship.

So với iPhone 17 Pro Max, Honor Magic8 Pro xử lý ánh sáng tốt hơn hẳn trong bối cảnh bãi biển. Điều này cũng đúng với chế độ zoom 2x. Các tia sáng đều sắc nét trong cả hai bức ảnh, nhưng sự khác biệt về màu sắc vẫn nghiêng về phía Honor.

Vào ban đêm, Honor đẩy mạnh độ bão hòa màu sắc, thể hiện rõ trong bức ảnh chụp lâu đài. Tuy nhiên, công bằng mà nói, Pixel 10 Pro XL vẫn thắng thế trong phép so sánh này, khi các vùng tối của ảnh thực sự đen sâu trong khi các vùng sáng vẫn giữ được sự rực rỡ.

Camera góc siêu rộng của Magic8 Pro có góc nhìn cực rộng và cho ra những bức ảnh sáng sủa. Trong bức ảnh chụp cột biển báo trang trí, ảnh của Honor rộng hơn và sáng hơn so với OnePlus 15. Bằng chứng là chiếc ô tô chỉ xuất hiện trong khung hình của Honor, và các nhánh cây phía sau biển báo cũng sáng rõ hơn.

Honor tuyên bố camera telephoto của họ sở hữu cảm biến 200MP lớn nhất trên bất kỳ điện thoại thương mại nào hiện nay. Tuy nhiên, mức zoom quang học 3.7x lại hơi thấp so với tiêu chuẩn flagship hiện tại.

Như chúng ta thấy trong bức ảnh chụp dọc bãi biển so sánh với Pixel 10 Pro XL, Honor không thể zoom xa bằng. Bù lại, độ sáng của Magic8 Pro rất hữu ích, giúp nhìn rõ các dấu vết trên cát hơn, dù các vùng sáng có thể bị cháy nhẹ.

Khi chuyển sang zoom 10x, mọi chuyện lại khác. Magic8 Pro có dải động (HDR) trông ấn tượng hơn, trong khi Pixel xử lý hình ảnh nhẹ nhàng hơn, khiến bức ảnh trông mềm mại hơn.

Độ sáng ảnh của Honor một lần nữa được thể hiện trong so sánh zoom với OnePlus 15 (sử dụng zoom 3.5x tương tự). Các trụ đỡ của cầu tàu cũ rất khó nhận ra trong ảnh của OnePlus ngoài đường viền mờ nhạt, trong khi Honor mang lại chi tiết bề mặt rõ ràng hơn nhiều.

Với camera selfie, đây có thể là điểm yếu của Magic8 Pro. Cách camera xử lý màu da và tóc cùng hiệu ứng xóa phông hơi yếu thế so với Pixel.

Chỉnh sửa ảnh tích hợp sẵn là một phần quan trọng trong các cập nhật của Honor dành cho Magic8 Pro. Sau khi chụp, bạn có thể thử các công cụ xóa vật thể bằng AI, mở rộng ảnh, nâng cấp độ phân giải, tách nền và nhiều hơn nữa. Độc đáo nhất có lẽ là tính năng Magic Color, cho phép bạn áp dụng nhanh các mẫu màu bằng cách "hút" màu từ một bức ảnh khác hoặc sử dụng các tùy chọn có sẵn.

Hiệu năng hàng đầu

Snapdragon 8 Elite Gen 5, kết hợp cùng 12GB RAM, là trái tim vận hành Honor Magic8 Pro. Đây là con chip sẽ xuất hiện trên hầu hết các flagship Android trong năm 2026, mặc dù ngày càng nhiều điện thoại trang bị 16GB RAM để tối ưu hóa các tính năng AI và đa nhiệm.

Cấu hình này thừa sức "cân" tựa game Destiny Rising ở mức đồ họa tối đa với 60fps, hoặc thiết lập cao ở 90fps trong quá trình thử nghiệm.

Về điểm số benchmark, Magic8 Pro dù sử dụng cùng chipset với OnePlus 15 nhưng lại hơi thua kém một chút trong các bài kiểm tra CPU và đồ họa trên Geekbench và 3DMark. Tuy nhiên, nó vẫn bỏ xa Pixel 10 Pro XL, thiết bị chạy chip Tensor G5 vốn không được đánh giá cao về sức mạnh hiệu năng thuần túy.

Công suất sạc dây 100W giúp Magic8 Pro nạp từ 0% lên 39% chỉ trong 15 phút, 70% trong nửa giờ và đầy 100% sau 50 phút. Đây là tốc độ rất ấn tượng khi xét đến dung lượng pin lớn của máy. Honor cũng trang bị sạc không dây 80W.

Mẫu Magic8 Pro phiên bản quốc tế sử dụng viên pin lớn 7.100 mAh. Trong bài kiểm tra xem YouTube liên tục 3 giờ quen thuộc, máy chỉ tụt 11% pin. Để so sánh, OnePlus 15 mất 12% trong cùng bài test, và đó là thiết bị có thời lượng pin tốt nhất từng thử nghiệm.

Honor đã gia nhập "hội những người thích thêm nút bấm" với nút AI mới nằm ở cạnh dưới bên phải. Về cơ bản, nó là sự kết hợp giữa nút Camera Control và Action Button của iPhone, cho phép bạn sử dụng các phím tắt khác nhau thông qua thao tác nhấn ngắn, nhấn giữ hoặc nhấn đúp.

Công dụng chính của nút AI là đề xuất các dịch vụ AI phù hợp dựa trên nội dung hiển thị trên màn hình Magic8 Pro, giúp bạn kích hoạt tính năng cần thiết mà không phải tìm kiếm. Nút này cũng là cảm ứng lực, nghĩa là nó có thể hoạt động như một thanh điều chỉnh zoom trong ứng dụng Camera nếu bạn thích thao tác này hơn là xoay trên màn hình.

Nói về màn hình, bạn sẽ nhận thấy giao diện MagicOS 10 (dựa trên Android 16) có thiết kế trong suốt khá quen thuộc. May mắn thay, Honor đã rút kinh nghiệm từ những sai lầm ban đầu của Apple với iOS 26 bằng cách bổ sung thanh trượt điều chỉnh độ trong suốt để người dùng tùy biến theo ý thích.

Cuối cùng, Honor cũng đã bắt kịp các ông lớn Android khi cung cấp 7 năm cập nhật đầy đủ cho Magic8 Pro. Giờ đây, họ đã ngang hàng với chính sách hỗ trợ flagship của Google và Samsung, gỡ bỏ một rào cản lớn đối với các dòng điện thoại cao cấp của hãng.

Thời điểm ra mắt của Magic8 Pro lúc này sẽ sớm bị Galaxy S26 làm lu mờ. Nhưng điều đó không đủ lấn át đi chất lượng của mẫu điện thoại này. Nếu không muốn gắn bó với những cái tên quen mặt, Honor Magic8 Pro là một lựa chọn phù hợp với mức giá rẻ hơn nhưng cấu hình không hề bị cắt giảm.