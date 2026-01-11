‘Cân não’ mua Honda CUV e: bản nào ở Việt Nam: Thuê pin giá ngang Air Blade sẽ lời 2 thứ nhưng đi lâu dài thì ‘biết mặt nhau’

Thuê hay mua pin CUV e: lợi hơn?

Ngày 10/1 tại Hà Nội, Honda công bố chính sách giá bán chính thức cho mẫu xe máy điện CUV e: tại thị trường Việt Nam, sau giai đoạn triển khai hình thức cho thuê cả xe. Thay vì áp một mức giá duy nhất, hãng đưa ra hai phương án sở hữu khác nhau.

Theo đó, từ ngày 26/3, Honda CUV e: được bán ra với hai lựa chọn. Phương án thứ nhất là mua xe kèm 2 pin và 2 bộ sạc, giá 65 triệu đồng. Phương án thứ hai là mua xe không kèm pin với giá 45 triệu đồng, đã bao gồm 2 bộ sạc, đi kèm phí thuê 2 pin ở mức 250.000 đồng/tháng.

Người dùng xe Honda CUV e: không còn phải thuê cả xe như trước mà có thể chọn mua xe thuê pin hoặc mua cả xe và pin. Ảnh: AP

Xét ở thời điểm mua xe, phương án thuê pin mang lại lợi thế rõ ràng đầu tiên là chi phí ban đầu thấp hơn 20 triệu đồng so với bản mua pin. Với mức giá này, CUV e: tiệm cận nhóm xe tay ga xăng tầm trung, ngang ngửa Air Blade, giúp người dùng dễ tiếp cận hơn khi chuyển sang xe điện mà không cần bỏ ra khoản tiền lớn ngay từ đầu.

Lợi thế thứ hai của hình thức thuê pin nằm ở việc không phải lo đến tình trạng chai pin trong quá trình sử dụng. Pin thuộc quyền quản lý của hãng, người dùng có thể đổi pin tại trạm mà không phát sinh thêm chi phí, qua đó tránh được rủi ro suy giảm dung lượng pin theo thời gian, vốn là mối quan tâm lớn với xe điện sử dụng dài hạn.

Pin của CUV e: có kích thước khá lớn nên có phần cồng kềnh mỗi lần sạc. Ảnh: AP

Tuy nhiên, hình thức thuê pin cũng đi kèm đánh đổi rõ ràng về mặt sở hữu. Với mức phí 250.000 đồng/tháng cho 2 pin, sau gần 7 năm sử dụng, tổng số tiền thuê pin cộng dồn sẽ xấp xỉ khoản chênh lệch 20 triệu đồng giữa hai phương án mua xe. Ở thời điểm đó, người dùng đã chi ra một khoản tương đương giá mua pin, nhưng vẫn không sở hữu pin, đồng thời tiếp tục phụ thuộc vào chính sách thuê pin của hãng trong những năm tiếp theo.

Ngược lại, phương án mua đứt pin ngay từ đầu khiến chi phí ban đầu tăng lên, nhưng đổi lại là quyền sở hữu pin lâu dài. Người dùng không phát sinh chi phí thuê hàng tháng, không phụ thuộc vào mô hình đổi pin, và có thể chủ động hơn trong việc tính toán tổng chi phí sử dụng trong suốt vòng đời xe.

CUV e: có gì?

Về thiết kế, CUV e: sở hữu kiểu dáng xe tay ga đô thị truyền thống, với các đường nét tròn trịa và trung tính. Cách tạo hình này hướng đến sự quen thuộc với người dùng phổ thông, đặc biệt là nhóm khách hàng đang sử dụng xe tay ga chạy xăng, khi CUV e: còn được ví von là Lead phiên bản điện.

Xe được trang bị hệ thống đèn LED và màn hình TFT kích thước 5 inch. Màn hình này hỗ trợ kết nối Honda RoadSync, cho phép điều khiển bằng giọng nói, hiển thị dẫn đường và các thông tin vận hành cơ bản.

CUV e: có thiết kế hiện đại, tối giản. Ảnh: Đại lý

Về vận hành, CUV e: sử dụng mô-tơ điện có công suất 8 mã lực và mô-men xoắn cực đại 22 Nm, tương đương mẫu xe UC3 mới ra mắt. Với thông số này, xe có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 83 km/giờ, phù hợp cho nhu cầu di chuyển trong đô thị.

CUV e: được trang bị 2 bộ pin Honda Mobile Power Pack e: có thể tháo rời để sạc độc lập bằng bộ sạc ngoài hoặc thay pin tại trạm. Thời gian sạc đầy pin từ 0 lên 100% vào khoảng 6 giờ, trong khi sạc từ 25% lên 75% mất khoảng 2,7 giờ. CUV e: có tầm vận hành mỗi lần sạc đầy vào khoảng 73 km theo công bố từ nhà sản xuất.

Tầm vận hành của CUV e: có vẻ phù hợp trong đô thị nhưng lại ngắn hơn nhiều xe điện khác cùng tầm giá hoặc thậm chí rẻ hơn. Ảnh: AP

Nhìn tổng thể, việc lựa chọn giữa thuê pin và mua pin cho Honda CUV e: phụ thuộc vào kỳ vọng sử dụng trong dài hạn. Với tầm vận hành mỗi lần sạc khoảng 70-80 km, CUV e: phù hợp với việc di chuyển trong đô thị, nhưng ở cùng tầm giá, một số mẫu xe điện khác trên thị trường có tầm hoạt động xa hơn. Do đó, mẫu xe này vẫn sẽ gặp không ít thách thức trong thời gian tới.