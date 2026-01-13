Toyota vừa làm một việc: Biến xe điện thành máy phát cho điện lưới - cụ thể như nào?

Theo báo cáo từ InsideEVs, Toyota vừa bắt đầu thử nghiệm dùng xe điện để cung cấp năng lượng cho lưới điện. Dự án này hiện đang triển khai tại trụ sở Toyota Bắc Mỹ ở bang Texas. Bên cạnh đó, hãng cũng thực hiện các chương trình tương tự tại San Diego và Maryland.

Về mặt kỹ thuật, trọng tâm của dự án là công nghệ sạc hai chiều (V2G). Hệ thống này hoạt động dựa trên hai luồng điện đối lập. Chiều thứ nhất là quy trình sạc truyền thống khi điện chảy từ lưới quốc gia vào pin xe để tích trữ năng lượng và cung cấp động năng. Chiều thứ hai là quy trình phát điện, khi năng lượng từ pin xe được truyền tải ngược trở lại lưới điện. Nhờ sự luân chuyển này, chiếc xe điện đóng vai trò như một viên pin dự phòng khổng lồ. Nguồn điện từ xe có thể phục vụ sinh hoạt gia đình hoặc hỗ trợ hệ thống điện công cộng.

Xe điện bZ4X được thí nhiệm sạc 2 chiều.

Trong các thử nghiệm tại Texas, Toyota sử dụng mẫu xe điện bZ4X làm phương tiện thực hiện. Chiếc xe kết nối với một bộ sạc đặc biệt và hệ thống phân tích dữ liệu từ đối tác Fermata Energy. Phần mềm sẽ tự động theo dõi giá điện và tình trạng hoạt động của lưới điện theo thời gian thực. Khi lưới điện quá tải, xe sẽ tự động phát điện ngược lại hệ thống để hỗ trợ. Ngược lại, xe chỉ sạc pin vào những khung giờ thấp điểm để hưởng giá điện rẻ.

Xét về quy mô, tiềm năng của giải pháp này là vô cùng lớn khi áp dụng trên diện rộng. Theo tính toán của Toyota, 4 triệu xe điện tại Mỹ có thể cung cấp mức năng lượng tương đương với 40 lò phản ứng hạt nhân. Để so sánh, toàn nước Mỹ hiện vận hành 94 lò phản ứng hạt nhân, đáp ứng khoảng 18,2% sản lượng điện quốc gia năm 2023.

Trước đó, nhiều hãng xe lớn như Hyundai, Nissan, Ford hay General Motors cũng đã trang bị tính năng V2G trên các sản phẩm xe thương mại. Nhưng, Toyota vẫn kiên trì thực hiện các bước thử nghiệm kỹ lưỡng từ năm 2022 để hoàn thiện quy trình này.

Công nghệ sạc 2 chiều có thể thay thế máy phát điện, cung cấp điện năng cho cả ngôi nhà.

Hãng xe Nhật khẳng định, mục tiêu dài hạn của dự án không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ kỹ thuật mà còn hướng tới lợi ích kinh tế cho người dùng. Người sở hữu xe điện có thể tiết kiệm chi phí bằng cách sạc điện vào những giờ thấp điểm có giá rẻ và lưu trữ để sử dụng hoặc bán lại cho lưới điện khi giá cao.

Ngoài ra, việc tận dụng nguồn pin từ xe điện còn giúp giảm tải cho các trạm biến áp và đường dây truyền tải, từ đó kéo dài tuổi thọ của các thiết bị hạ tầng.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ công ích như San Diego Gas và Electric hay Pepco cũng đang theo dõi sát sao dự án này để tìm kiếm giải pháp giảm lượng khí thải carbon và tối ưu hóa hệ sinh thái năng lượng trong tương lai.