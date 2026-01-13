Ảnh minh họa

Ai Cập vừa công bố một loạt phát hiện dầu khí mới tại sa mạc phía Tây, trong bối cảnh quốc gia Bắc Phi này đang nỗ lực gia tăng sản lượng trong nước nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng.

Theo Bộ Dầu khí và Tài nguyên khoáng sản Ai Cập, bốn giếng thăm dò mới được khoan tại khu vực này dự kiến mang lại tổng sản lượng ban đầu gần 4.500 thùng dầu thô mỗi ngày và khoảng 74.000 mét khối khí mỗi ngày. Các phát hiện được thực hiện bởi ba công ty dầu khí đang hoạt động tại Ai Cập, bao gồm Khalda Petroleum, Tharwa Petroleum và Borg El Arab Petroleum.

Trong đó, Khalda Petroleum – liên doanh giữa Tổng công ty Dầu khí Ai Cập (EGPC) và tập đoàn Apache của Mỹ – đã phát hiện hai mỏ dầu khí mới tại các giếng Sultan S-1X RC và Alex NW-1X. Hai giếng này hiện đang cho sản lượng hàng ngày vượt 1.500 thùng dầu thô cùng khoảng 48.000 mét khối khí mỗi ngày, góp phần mở rộng trữ lượng tại một trong những khu vực khai thác trọng điểm của Ai Cập.

Bên cạnh đó, Tharwa Petroleum cũng phát hiện một mỏ dầu khí mới tại khu nhượng quyền East Abu Sennan, thông qua giếng EAS Z-3. Sản lượng ban đầu đạt khoảng 1.500 thùng dầu mỗi ngày. Công ty cho biết quá trình thử nghiệm đang tiếp tục được triển khai nhằm đánh giá chính xác quy mô trữ lượng bổ sung trước khi đưa mỏ vào khai thác thương mại.

Một phát hiện khác được Borg El Arab Petroleum công bố tại giếng AS Z-2X thuộc Khu Phát triển Abu Sennan. Theo kết quả thử nghiệm, giếng này đang cho sản lượng khoảng 1.305 thùng dầu mỗi ngày, cùng với khoảng 25.500 mét khối khí tự nhiên đi kèm.

Những phát hiện mới nhất này diễn ra trong bối cảnh Ai Cập đang triển khai một chương trình mở rộng thăm dò và khai thác đầy tham vọng. Cuối năm ngoái, chính phủ nước này đã công bố kế hoạch khoan 480 giếng dầu khí mới trong vòng 5 năm tới, với tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 5,7 tỷ USD. Riêng trong năm 2026, dự kiến sẽ có 101 giếng được khoan tại các khu vực sản xuất chủ chốt trên cả nước.

Sau bốn năm liên tiếp suy giảm, sản lượng dầu khí của Ai Cập bắt đầu ghi nhận xu hướng phục hồi kể từ tháng 9 năm ngoái. Sự cải thiện này đã giúp giảm đáng kể nhu cầu nhập khẩu năng lượng, qua đó góp phần cải thiện cán cân thương mại và giảm áp lực lên dự trữ ngoại hối.

Với các phát hiện mới tại sa mạc phía Tây cùng kế hoạch mở rộng thăm dò quy mô lớn, Ai Cập đang từng bước củng cố vị thế của mình như một trung tâm năng lượng quan trọng tại khu vực Đông Địa Trung Hải và Bắc Phi, đồng thời gia tăng khả năng tự chủ về nguồn cung dầu khí trong trung và dài hạn.

Theo Oilprice﻿