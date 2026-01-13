Giá bạc ngày 13/1 nối dài đà tăng

Tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 3.144.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.241.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, tăng 34 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 21 nghìn đồng/lượng chiều bán so với phiên sáng ngày hôm qua.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 83.840.000 đồng/thỏi (mua vào) và 86.427.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 8:52 ngày 9/1.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đạt 83,9 USD một ounce.

Giá bạc trước đó đã tăng khoảng 5% lên khoảng 84 đô la một ounce vào thứ Hai, đạt mức cao kỷ lục mới khi những lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và rủi ro địa chính trị gia tăng đã thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại trú ẩn an toàn.

Các công tố viên liên bang Mỹ đã mở cuộc điều tra hình sự đối với Chủ tịch Fed Jerome Powell liên quan đến lời khai của ông trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện hồi tháng Sáu, trong khi Powell cáo buộc chính quyền Trump gây áp lực lên ngân hàng trung ương để phù hợp với các ưu tiên chính sách của mình.

Thị trường cũng cân nhắc triển vọng về việc cắt giảm lãi suất thêm nữa của Mỹ sau khi báo cáo việc làm hôm 9/1 cho thấy tăng trưởng việc làm tháng 12 thấp hơn dự báo. Các nhà giao dịch tiếp tục dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay, mặc dù ngân hàng trung ương được dự đoán rộng rãi sẽ giữ nguyên chính sách vào cuối tháng này.

Ở những nơi khác, căng thẳng địa chính trị vẫn ở mức cao khi các cuộc biểu tình leo thang ở Iran làm tăng nguy cơ xung đột rộng hơn, với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang xem xét các lựa chọn can thiệp.