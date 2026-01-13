Phát hiện thịt lợn bốc mùi hôi thối sắp 'tuồn' ra thị trường

Theo đó, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với cơ quan công an và Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Đồng Nai tiến hành kiểm tra đột xuất một hộ kinh doanh trên địa bàn.

Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện số thịt và nội tạng lợn bốc mùi hôi thối nói trên được tích trữ trong các tủ cấp đông. Toàn bộ số thịt và nội tạng lợn này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, đã đổi màu, bốc mùi hôi thối.

Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ cơ sở là bà P.T.L., không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến điều kiện kinh doanh và nguồn gốc hàng hóa, đồng thời thừa nhận hành vi vi phạm. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời lập hồ sơ tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

Lực lượng Quản lý thị trường Đồng Nai phát hiện thịt và nội tạng lợn bốc mùi hôi thối được tích trữ trong các tủ cấp đông.

Cách đây ít ngày, Đoàn Kiểm tra liên ngành 389 TP Biên Hoà - Đồng Nai phối hợp với cơ quan công an, bắt quả tang tại điểm kinh doanh của ông V.A.Đ. (phường Long Bình, TP Biên Hòa) đang có hành vi kinh doanh thịt lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn Kiểm tra phát hiện cơ sở đang kinh doanh phụ phế phẩm lợn các loại gồm: Sản phẩm phụ phế phẩm lợn, có tổng trọng lượng 1,2 tấn và 6 con lợn đã chết có tổng trọng lượng 239kg, tổng cộng 1,5 tấn.

Làm việc với Đoàn Kiểm tra, ông V.A.Đ khai nhận toàn bộ số thịt lợn trên do các hộ chăn nuôi đem đến bán và cơ sở của ông mua sau đó chế biến, phân loại bán ra thị trường. Hàng hóa mua không rõ nguồn gốc xuất xứ, ông V.A.Đ. cũng không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh.

Số lượng thịt lợn trên để tràn lan trên mặt đất mất vệ sinh, bốc mùi hôi và có dấu hiệu có dấu hiệu tím tái. Đoàn đã đề nghị ông V.A.Đ. liên hệ với Công ty xử lý môi trường có thẩm quyền để tiêu huỷ tiến hành tiêu huỷ theo quy định.

Phụ phế phẩm lợn mất vệ sinh, bốc mùi hôi và có dấu hiệu tím tái chuẩn chuẩn bị tuồn ra thị trường.

Đồng Nai là địa phương có tổng đàn lợn lớn nhất cả nước, song thời gian qua tình trạng lợn nhiễm dịch tả châu Phi diễn ra khá phức tạp và còn nhiều cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, không phép.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất Chính phủ nâng mức xử phạt đối với hành vi giết mổ tại cơ sở không phép lên gấp 5 lần. Hiện mức phạt giết mổ động vật tại địa điểm không phép chỉ từ 6-8 triệu đồng theo Nghị định 90/2017, quá thấp nên chưa đủ sức răn đe.

Trước tình trạng hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng gây nhức nhối trong thời gian gần đây, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường tại một số tỉnh, thành phố trong đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Các đoàn công tác sẽ kiểm tra tình hình hàng hóa từ ngày 9/1-15/3, trong đó tập trung cao điểm thực hiện nhiệm vụ trong tháng 1 - thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, găm hàng và vi phạm về an toàn thực phẩm; tập trung tại các tỉnh, thành phố, có tình hình cung ứng hàng hóa lớn.