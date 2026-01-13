Thiên Mộc Hương lần đầu tiên ra mắt tranh trầm hương đắp nổi Mosaic

The Heritage Mosaic Collection - dòng tranh trầm hương đắp nổi 3D Mosaic đầu tiên tại châu Á chính thức ra mắt, mở ra cách tiếp cận mới đưa trầm hương vượt khỏi giới hạn truyền thống để hiện diện tinh tế trong đời sống của giới tinh hoa, những người đề cao thẩm mỹ và chiều sâu văn hóa.

The Heritage Mosaic Collection - Bộ sưu tập tranh trầm hương đắp nổi 3D đầu tiên ứng dụng kỹ thuật Mosaic vào chế tác

Không phải ngẫu nhiên mà Thiên Mộc Hương lựa chọn nghệ thuật đắp nổi Mosaic cho bộ sưu tập. Quyết định này hình thành từ nền tảng văn hóa, kỹ thuật thủ công và tầm nhìn dài hạn hơn bốn thập kỷ của thương hiệu, trầm hương không chỉ là chất liệu quý, mà là ký ức, thời gian và giá trị tinh thần. Từ vị thế gắn liền với đời sống Á Đông, trầm hương nay bước vào vai trò mới - chất liệu của nghệ thuật được cảm thụ và đồng hành cùng không gian sống.

Trong lịch sử mỹ thuật, Mosaic là một ngôn ngữ tạo hình khắt khe, nơi từng mảnh ghép nhỏ nhất góp phần quyết định nhịp điệu và chiều sâu tổng thể. Khi được ứng dụng trên trầm hương - chất liệu hữu cơ không đồng nhất về vân, sắc và cấu trúc, thử thách không chỉ nằm ở kỹ thuật, mà ở khả năng thấu hiểu và làm chủ chất liệu.

Chất liệu chính từ trầm hương Việt Nam khảm trên vóc sơn mài. Chế tác bằng phương pháp điêu khắc thủ công nhiều lớp

Với The Heritage Mosaic Collection, Thiên Mộc Hương lựa chọn Mosaic không để phô diễn tay nghề, mà để đối thoại với bản chất của trầm hương Việt. Từng mảnh trầm được tuyển chọn kỹ càng theo sắc độ, vân dầu và trọng lượng - những tiêu chuẩn vốn quen thuộc trong chế tác vòng 108 hạt - sau đó đắp nổi nhiều tầng trên vóc sơn mài, kết hợp kim loại quý như vàng và đá ruby. Kết quả là những tạo tác 3D có chiều sâu thị giác, nơi cấu trúc, ánh kim và hương trầm cùng tồn tại trong nhịp điệu hài hòa.

Không chỉ là một bộ sưu tập tranh, The Heritage Mosaic Collection là bước chuyển tinh tế trong cách trầm hương được cảm nhận: từ vật phẩm phong thủy đến tác phẩm nghệ thuật hiện diện bền bỉ trong không gian sống như một cách lưu giữ di sản bằng nghệ thuật.

Bên cạnh các tác phẩm tranh trầm hương, vòng tay trầm hương cho nữ Thiên Mộc Hương cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới mộ điệu trầm hương.

Hơn 1000 giờ cho một tác phẩm được chạm khắc thủ công

Mỗi tác phẩm trong bộ sưu tập được hoàn thiện trong hơn 1.000 giờ lao động thủ công, đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối. Quá trình bắt đầu từ đôi mắt thẩm mỹ của người họa sĩ, nơi bố cục, tỷ lệ và thần thái của tác phẩm được tính toán cẩn trọng ngay từ những phác thảo đầu tiên.

Trên nền tạo hình ấy, nghệ nhân đắp nổi từng lớp trầm hương, kiểm soát chặt chẽ độ dày, nhịp khối và khoảng chuyển tạo nên chiều sâu không gian 3D mềm mại. Kỹ nghệ dát vàng thủ công được thực hiện tuần tự từng lớp mỏng, từ đó dẫn dắt ánh sáng một cách tiết chế.

Toàn bộ cấu trúc đặt trên vóc sơn mài - chất liệu đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn tuyệt đối. Mỗi lớp đều phải đạt độ khô và ổn định cần thiết trước khi lớp tiếp theo được tiếp tục, không cho phép rút ngắn hay can thiệp bằng máy móc.

Chính nhịp chế tác chậm rãi này khiến mỗi tác phẩm không thể sao chép. The Heritage Mosaic Collection là sự cộng hưởng của nhiều nghề thủ công truyền thống, nơi thời gian trở thành một phần cấu thành giá trị không thể thay thế, cũng không thể tăng tốc.

Mỗi hình tượng trong tranh trầm hương đều mang một "hồn" riêng, được tạo nên từ sự tu tập và cảm nhận sâu của người nghệ nhân.

Bốn tác phẩm – bốn biểu tượng tinh thần trong cùng một ngôn ngữ chế tác

The Heritage Mosaic Collection gồm bốn tác phẩm, mỗi tác phẩm mang biểu tượng tinh thần riêng, cùng thống nhất bởi cùng một ngôn ngữ mỹ nghệ. Không mang tính minh họa, các tạo tác được chắt lọc để hiện diện bền bỉ trong không gian sống.

Phật Thích Ca Mâu Ni tập trung vào tinh thần tỉnh thức sinh khởi từ tĩnh lặng. Hình khối được giản lược, bề mặt giữ độ lắng cần thiết, dẫn dắt người xem đến trạng thái chiêm nghiệm thuần khiết.

Liên Tâm là biểu đạt của sự cân bằng nội tại. Ánh kim được xử lý tối giản, nhịp thị giác nhẹ và ổn định, cho phép tác phẩm tồn tại thanh khiết bền bỉ dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.

Ở Mã Đáo Thành Công, chuyển động được kiểm soát chặt chẽ. Hình tượng ngựa bước vào dòng chảy bằng nội lực, với ánh vàng dẫn nhịp và ruby nơi ánh mắt như điểm neo cho sự kiên định.

Cuối cùng, Thánh Tâm Đức Mẹ được thể hiện trong trạng thái tĩnh tại tuyệt đối. Sự kết hợp tiết chế giữa trầm hương, vàng và ruby tạo nên nhịp điệu trầm lắng, nơi lòng từ bi và sự chở che được cảm nhận qua từng cấu trúc và ánh nhìn.

Các phiên bản dát vàng thủ công trên thân và nền tranh thuộc phiên bản giới hạn với mỗi bức là một bố cục vân trầm độc bản

Tranh trầm hương – Quà tặng cá nhân hóa đồng hành trong không gian sống hiện đại

Trong một thế giới nơi quà tặng ngày càng được đo bằng giá trị vật chất, The Heritage Mosaic Collection mở ra một cách tiếp cận tinh tế hơn: lựa chọn nghệ thuật như một phần của không gian sống. Một bức tranh trầm hương của Thiên Mộc Hương không nhằm tạo ấn tượng tức thời, mà được chọn để hiện diện lâu dài - lặng lẽ định hình nhịp sống, thẩm mỹ và chiều sâu tinh thần của người sở hữu.

Khi được đặt trong không gian phù hợp, mỗi tác phẩm mang theo thời gian của người nghệ nhân, chiều sâu lịch sử của trầm hương và sự cân nhắc kỹ lưỡng trong lựa chọn. Đó không chỉ là một món quà, mà là một mảnh ghép không thể thiếu nói lên gu thẩm mỹ và thế giới nội tâm của người trao lẫn người nhận.

Chính vì vậy, dòng tranh đặc biệt phù hợp với những không gian cần sự tĩnh tại và cân bằng: phòng khách mang tinh thần sưu tầm, phòng làm việc cá nhân, không gian thiền hay những căn phòng nơi nghệ thuật được chọn để đồng hành.

"Hào Quang Di Sản" - Cột mốc rực rỡ đánh dấu hành trình quốc tế hóa trầm hương

Mở đầu năm 2026, Thiên Mộc Hương chính thức giới thiệu đến công chúng "Hào Quang Di Sản" – Không gian nghệ thuật trầm hương đầu tiên tại Việt Nam, đánh dấu một chương mới trong hành trình tái hiện di sản quý của Việt Nam trong ngôn ngữ nghệ thuật đương đại và tinh thần thủ công đỉnh cao.

Buổi ra mắt thu hút sự quan tâm của giới nghệ sĩ, nhà sưu tầm và những người yêu di sản, với sự hiện diện của các nghệ sĩ như Đinh Ngọc Diệp, Diệp Bảo Ngọc, Thanh Thức… Sau đêm khai mạc, không gian "Hào Quang Di Sản" tiếp tục mở cửa đón công chúng từ 06.01 đến 31.01.2026, trở thành một điểm hẹn văn hóa hiếm hoi dành cho những ai tìm kiếm những giá trị trường tồn trong nghệ thuật đương đại Việt Nam.

Không gian Nghệ thuật Trầm Hương - Hào Quang Di Sản diễn ra tại Agarwood Art Gallery (20-20A Nguyễn Trãi, Phường Chợ Quán, TP.HCM)

Thiên Mộc Hương – Since 1980 Agarwood Art Gallery: 20-20A Nguyễn Trãi, Phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh Website: thienmochuong.com Fanpage: facebook.com/thienmochuongvn | Tiktok: tiktok.com/@thienmochuongvn Hotline: 0933 348 368 (TP. Hồ Chí Minh) - 0818 348 368 (Hà Nội)



