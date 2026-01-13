Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Định "chặt chém" khách Tây chiếc nón lá giá 850.000 đồng, người phụ nữ bị phạt 225.000 đồng

13-01-2026 - 07:15 AM | Thị trường

Người phụ nữ bán hàng rong định bán cho khách tây chiếc nón lá giá 850.000 đồng và bị người đàn ông ngăn cản.

Ngày 12-1, Công an phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết đơn vị vừa xử lý một người phụ nữ bán hàng rong liên quan vụ khách Tây suýt bị "chặt chém" chiếc nón lá giá 850.000 đồng.

Một người đàn ông ngăn vụ khách Tây bị "chặt chém" chiếc nón lá giá 850.000 đồng - Ảnh 1.

Người bán hàng rong là bà N.T.T. tại trụ sở công an

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh mua bán hàng rong trên phố cổ, kèm nội dung cho rằng một phụ nữ định bán nón lá cho du khách nước ngoài với giá 850.000 đồng/chiếc. Theo đó, sự việc chỉ dừng lại khi một người đàn ông xuất hiện, yêu cầu người bán hàng trả lại tiền cho 2 du khách.

Anh N.V.D. (người ngăn cản người phụ nữ) cho biết người này ban đầu chỉ trả lại cho khách 150.000 đồng, với ý định bán chiếc nón với giá 850.000 đồng.

"Trước đó, giữa họ chưa có thỏa thuận về giá cả. Người phụ nữ cố tỏ ra mình không biết ngoại ngữ, nên khách đành phải rút toàn bộ số tiền họ có ra, để chị này chỉ vào"- anh kể.

Nhận thấy mức giá vô lý, anh D. yêu cầu người bán phải trả lại tiền cho khách. Lúc này, người bán cố gắng thanh minh rằng chỉ nhận một tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Vào cuộc sau clip lan truyền trên mạng, Công an phường Hoàn Kiếm xác định người bán hàng rong là bà N.T.T. (SN 1981).

Tại trụ sở công an, bà T. khai nhận 16 giờ ngày 11-1 có bán hàng rong trên phố Hàng Gai, phường Hoàn Kiếm. Sau đó, bà bán nón cho 2 du khách nước ngoài, trong đó du khách nữ có mua 1 chiếc với giá 250.000 đồng.

Bà T. cho rằng nữ du khách có đưa cho bà 1 triệu đồng (2 tờ mệnh giá 500.000 đồng). Tuy nhiên sự việc được một người đàn ông làm quản lý khách sạn ngăn lại. Bà T. sau đó hoàn lại tiền cho du khách.

"Tôi biết việc "chặt chém" khách du lịch nước ngoài sẽ gây hình ảnh xấu về con người, đất nước Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Tôi xin gửi lời xin lỗi tới du khách"- bà T. khai.

Công an phường Hoàn Kiếm đã lập biên bản xử lý bà T. về hành vi "bán hàng hóa nhỏ lẻ trên lòng đường", với mức phạt là 225.000 đồng.

Theo Nguyễn Hưởng

Người Lao Động

