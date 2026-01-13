Chỉ trong vòng bốn tháng kể từ khi chính thức gia nhập thị trường, VinFast đã bán ra hơn 1.000 xe điện, qua đó vươn lên trở thành thương hiệu xe điện lớn thứ tư, xếp sau Tata Motors, JSW MG Motor và Mahindra Electric. Kết quả này được xem là bước khởi đầu đáng chú ý của hãng xe Việt Nam tại một trong những thị trường xe điện cạnh tranh nhất hiện nay.

VinFast bắt đầu hoạt động từ tháng 9/2025 với hai mẫu SUV điện là VF6 và VF7. Tính đến hết tháng 12/2025, hãng đã bán được khoảng 830 xe, và con số này vượt mốc 1.000 chiếc vào tháng 1/2026. Riêng trong tháng 12/2025, VinFast ghi nhận doanh số 375 xe – mức cao nhất kể từ khi ra mắt – qua đó vượt qua nhiều thương hiệu đã có mặt lâu năm như Hyundai (262 xe), Kia (313 xe), BMW (343 xe) và Mercedes-Benz (237 xe).

Đáng chú ý, kết quả này đạt được trong bối cảnh VinFast chỉ cung cấp hai mẫu xe, trong khi các đối thủ kể trên đều sở hữu danh mục sản phẩm phong phú và hệ thống phân phối đã được xây dựng trong nhiều năm. Điều này cho thấy khả năng thâm nhập thị trường khá nhanh của hãng xe đến từ Việt Nam.

Doanh số các hãng xe điện tại Ấn Độ tháng 12/2025.

Hiện VinFast đang bán mẫu SUV điện cỡ nhỏ VF6 với giá 17,29 lakh Rupee và mẫu SUV điện cỡ trung VF7 với giá khởi điểm từ 21,89 lakh Rupee. Mức giá này đặt hai mẫu xe vào phân khúc 16–25 lakh Rupee – phân khúc sôi động nhất của thị trường xe điện chở khách, nằm giữa nhóm xe điện phổ thông và các dòng xe điện hạng sang nhập khẩu. Đây cũng là phân khúc chiếm tỷ trọng lớn trong quyết định mua xe điện cá nhân trong những năm gần đây.

Một trong những lợi thế đáng kể của VinFast là việc lắp ráp xe tại nhà máy ở Thoothukudi, bang Tamil Nadu. Cơ sở này có công suất ban đầu 50.000 xe/năm, có thể mở rộng lên 150.000 xe, và là nhà máy thứ ba của VinFast trên toàn cầu. Việc lắp ráp trong nước giúp hãng giảm chi phí thuế nhập khẩu, qua đó duy trì mức giá cạnh tranh so với nhiều thương hiệu quốc tế vẫn phụ thuộc vào xe nhập khẩu nguyên chiếc.

Song song với sản xuất, VinFast cũng đẩy nhanh tốc độ xây dựng hệ thống phân phối và hậu mãi. Chỉ sau bốn tháng, hãng đã thiết lập hơn 25 đại lý và hơn 80 trung tâm dịch vụ tại nhiều thành phố. Tốc độ mở rộng này được đánh giá nhanh hơn so với nhiều thương hiệu xe điện mới gia nhập thị trường, phản ánh chiến lược đầu tư bài bản ngay từ giai đoạn đầu. Ngoài ra, hãng cũng chú trọng phát triển hạ tầng sạc, nhằm giải quyết một trong những rào cản lớn nhất đối với người mua xe điện.

Thị trường xe điện nói chung đang tăng trưởng mạnh. Doanh số toàn thị trường năm 2025 đạt khoảng 176.000 xe, tăng hơn gấp đôi so với năm 2023. Tuy nhiên, phần lớn doanh số vẫn tập trung vào ba nhà sản xuất lớn, với Tata Motors dẫn đầu, tiếp theo là JSW MG Motor và Mahindra Electric. Trong bối cảnh đó, việc một thương hiệu mới nhanh chóng lọt vào nhóm dẫn đầu được xem là tín hiệu tích cực, nhưng cũng đặt ra thách thức duy trì đà tăng trưởng.

Giới phân tích cho rằng thành công ban đầu của VinFast đến từ ba yếu tố chính: sản xuất trong nước, mở rộng nhanh mạng lưới bán hàng – dịch vụ và định vị sản phẩm đúng phân khúc giá. Tuy vậy, cạnh tranh dự kiến sẽ gia tăng khi nhiều mẫu xe mới sắp ra mắt, như eVitara của Maruti Suzuki hay Urban Cruiser EV của Toyota trong tháng 1/2026.

Trong thời gian tới, VinFast dự kiến mở rộng danh mục sản phẩm với mẫu VF3 giá thấp và MPV điện Limo Green. Khả năng duy trì tăng trưởng của hãng sẽ phụ thuộc lớn vào chất lượng sản phẩm, dịch vụ hậu mãi và trải nghiệm thực tế của người dùng, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt và thị trường bước vào giai đoạn sàng lọc rõ rệt hơn.

Theo Cartoq﻿



