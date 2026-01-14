Bạc tăng 13% trong 13 ngày, vàng đạt 4.600 USD: Liệu một chu kỳ siêu tăng trưởng mới sắp bắt đầu?

Bạc và vàng tiếp tục duy trì đà tăng mạnh trong những phiên đầu năm, khi bất ổn kinh tế và chính trị toàn cầu khiến dòng tiền tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn. Những diễn biến xoay quanh tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), triển vọng lãi suất và căng thẳng địa chính trị đang trở thành các yếu tố then chốt chi phối thị trường kim loại quý. Tuy nhiên, ở vùng giá cao kỷ lục, rủi ro điều chỉnh cũng đang gia tăng.

Những nghi ngại xoay quanh tính độc lập của Fed

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell gần đây cáo buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump gây sức ép nhằm buộc ngân hàng trung ương điều chỉnh chính sách theo ưu tiên của Nhà Trắng. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh các công tố viên liên bang Mỹ mở cuộc điều tra hình sự liên quan đến lời khai của ông Powell trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện hồi tháng Sáu.

Ông Trump đã bác bỏ khả năng sa thải ông Powell, song chính quyền vẫn bị cho là đang gây áp lực để Chủ tịch Fed từ chức trước khi nhiệm kỳ kết thúc vào tháng 5 năm 2026. Những động thái can thiệp vào một ngân hàng trung ương vốn được xem là độc lập đã khiến giới đầu tư toàn cầu lo ngại, làm dấy lên nguy cơ suy giảm uy tín của Fed và qua đó có thể tác động trực tiếp đến giá vàng và bạc.

Trong một báo cáo công bố tháng 11, bà Rhona O'Connell, Trưởng bộ phận Phân tích Thị trường khu vực EMEA và châu Á của StoneX, cho rằng các nghi vấn xoay quanh tính độc lập của Fed có thể mở ra đợt tăng giá tiếp theo lên tới 500 đô la đối với vàng, theo Kitco.

Kỳ vọng Fed tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ

Triển vọng Mỹ tiếp tục cắt giảm lãi suất cũng đang đóng vai trò hỗ trợ cho thị trường kim loại quý, đặc biệt sau khi số liệu công bố hôm thứ Sáu cho thấy tăng trưởng việc làm trong tháng 12 thấp hơn dự báo. Dù nhiều ý kiến cho rằng Fed có thể giữ nguyên chính sách trong cuộc họp cuối tháng, giới giao dịch vẫn đặt cược vào khả năng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay.

Viễn cảnh lãi suất thấp hơn thường có lợi cho vàng và bạc, khi chi phí cơ hội nắm giữ các tài sản không sinh lãi giảm xuống. Hiện thị trường đang tập trung theo dõi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ công bố hôm nay để tìm thêm manh mối về lộ trình chính sách của Fed.

Căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang

Bất ổn địa chính trị cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu trú ẩn, trong bối cảnh xuất hiện thêm nhiều điểm nóng liên quan đến Mỹ, bao gồm các diễn biến tại Venezuela, các cuộc đàm phán giữa Greenland và Iran, cũng như căng thẳng gia tăng với Mexico và Cuba. Tại châu Á, việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu sang Nhật Bản đối với các mặt hàng có thể được sử dụng cho mục đích quân sự đã làm gia tăng rủi ro khu vực.

Căng thẳng toàn cầu tiếp tục ở mức cao khi Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang cân nhắc các phương án hành động, trong bối cảnh các cuộc biểu tình leo thang tại Iran làm dấy lên nguy cơ xung đột trên diện rộng. Sau những cảnh báo của ông Trump về khả năng tấn công, giữa lúc biểu tình quy mô lớn tại Iran được cho là đã khiến hàng trăm người thiệt mạng, Chủ tịch Quốc hội Iran cũng đã lên tiếng cảnh báo Mỹ và Israel không nên có bất kỳ hành động nào.

Diễn biến giá vàng và bạc

Giá bạc đã tăng 13% trong 13 ngày đầu năm 2026, nối tiếp đà tăng kỷ lục hơn 150% trong năm 2025. Trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, bạc đứng ở mức gần 85 đô la, trong khi vàng tìm được hỗ trợ quanh 4.588 đô la sau khi có thời điểm đạt trên 4.600 đô la.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, vùng kháng cự hình thành từ mô hình “tam giác” trong giai đoạn tháng 10-12 năm 2025 hiện được xác định ở mức cao hơn, khoảng 4.770 đô la Mỹ mỗi ounce.

Bà Rhona O’Connell nhận định rằng thị trường vàng và bạc đang bước vào giai đoạn mà sự bất ổn không còn mang tính nhất thời, mà đã ăn sâu vào tâm lý nhà đầu tư, qua đó định hình hành vi giá theo những cách ngày càng phức tạp. Theo bà, mức giá cao kỷ lục phản ánh sự tích tụ kéo dài của các rủi ro địa chính trị, chính trị và thể chế. Điều này khiến các thông tin mới thường kích hoạt phản ứng giá mạnh nhưng ngắn hạn, thay vì tạo ra những xu hướng bền vững, đồng thời làm gia tăng rủi ro về biến động và định vị thị trường.

Dù vậy, các chuyên gia vẫn khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng ở vùng giá hiện tại, bởi thị trường có thể điều chỉnh mạnh nếu các yếu tố nền tảng thay đổi. Đối với nhà đầu tư cá nhân, việc tiếp cận vàng và bạc với tầm nhìn dài hạn được xem là cần thiết, khi những mức lợi nhuận vượt trội trong thời gian gần đây khó có thể duy trì trong dài hạn.