Giá cà phê hôm nay 14-1: Tăng đồng loạt, Brazil xuất khẩu giảm sâu

14-01-2026 - 09:15 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay tăng tiếp với cả Robusta và Arabica giữa bối cảnh Brazil công bố lượng xuất khẩu giảm rất sâu

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 14-1 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng 36-41 USD/tấn; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng 70-90 USD/tấn.

Kỳ vọng trở lại mốc 100.000 đồng/kg

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 3-2026, giá Robusta tăng 36 USD/tấn, lên 3.953 USD/tấn; giá Arabica tăng 40 USD/tấn, tăng 7.940 USD/tấn.

Quy đổi theo tỉ giá, giá Robusta tham chiếu đang ở mức 103.000 đồng/kg trong khi giá cà phê nội địa mới nhất chỉ 97.600 đồng/kg.

Dự kiến, giá cà phê hôm nay sẽ tăng nhẹ trở lại, xoay quanh mức 98.000 đồng/kg. Hôm qua, giá cà phê ổn định, trừ vùng Lâm Đồng giảm nhẹ 200 đồng/kg, còn 97.000 đồng/kg.

Nông dân đang kỳ vọng mức giá 100.000 đồng/kg sẽ sớm quay lại.

Giá cà phê hôm nay 14 - 1: Tăng giá đồng loạt , Brazil xuất khẩu giảm sâu - Ảnh 2.

Brazil mất mùa nặng năm qua

Thông tin đáng chú ý ở Brazil

Thông tin nổi bật về thị trường cà phê là báo cáo của Bộ Phát triển, Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ Brazil (MDIC) cho biết tổng lượng xuất khẩu cà phê nước này năm 2025 đạt 39,3 triệu bao, tương đương 2,358 triệu tấn.

So với năm 2024, Brazil, nước dẫn đầu về cung cấp cà phê cho thế giới giảm khoảng 16-18% (tùy số liệu so sánh). Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết bất lợi trong khi nhu cầu nội địa tăng; rào cản logistics và chi phí vận tải cùng với ảnh hưởng của đợt thuế đối ứng 50% ở thị trường Mỹ.

Năm nay, thời tiết ở Brazil khô hạn, dấy lên lo ngại về việc mất mùa vụ tới.

Trong khi đó, nước xuất khẩu cà phê lớn thứ 2 thế giới là Việt Nam năm 2025 xuất khẩu đạt 1,59 triệu tấn, tăng 18% về sản lượng so với năm 2024.

Giá cà phê hôm nay 10-1: Arabica lao dốc


Theo Ngọc Ánh

Người lao động

