Chiếc iPhone cũ đáng mua nhất hiện nay

Bước sang đầu năm 2026, khi iPhone 17 series đã làm mưa làm gió trên thị trường với mức giá đắt đỏ, người dùng thông thái bắt đầu tìm về những chiếc iPhone cũ để tối ưu hóa chi phí. Giữa một "ma trận" các lựa chọn từ iPhone 13 Pro Max huyền thoại cho đến iPhone 14 Pro, chiếc iPhone 15 phiên bản tiêu chuẩn (cũ) đang nổi lên như một ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu "đáng tiền đến từng xu". Không phải ngẫu nhiên mà model này lại được săn đón gắt gao, bởi nó nằm ở điểm giao thoa hoàn hảo giữa mức giá dễ tiếp cận và công nghệ mang tính tương lai, đặc biệt là chuẩn kết nối USB-C.

Xét trên mặt bằng chung thị trường di động Việt Nam vào tháng 1/2026, giá iPhone 15 cũ đang ở mức hấp dẫn chưa từng thấy, dao động phổ biến từ 11.500.000 đồng đến 14.500.000 đồng cho phiên bản tiêu chuẩn 128GB, tùy thuộc vào tình trạng ngoại hình và chế độ bảo hành của từng đại lý.

Cụ thể, tại các hệ thống bán lẻ lớn, những chiếc máy có ngoại hình đẹp 99% (Like New) thường được niêm yết quanh mốc 12 - 13 triệu đồng, trong khi các phiên bản có chút trầy xước nhẹ (97-98%) có thể giúp người mua tiết kiệm thêm từ 1 đến 1,5 triệu đồng. So với mức giá niêm yết thời điểm mới ra mắt, người dùng hiện tại có thể tiết kiệm tới gần 40% chi phí mà vẫn sở hữu được trải nghiệm công nghệ cốt lõi của Apple. Đặc biệt, sự chênh lệch giá giữa các phiên bản màu sắc không còn quá lớn như trước, giúp bạn dễ dàng lựa chọn được màu "hot trend" như Hồng (Pink) hay Xanh (Blue) mà không phải chi thêm quá nhiều tiền chênh lệch.

Về mặt hiệu năng, con chip A16 Bionic trên iPhone 15 vẫn là một thế lực đáng gờm vào năm 2026. Dù không còn là dòng chip mạnh nhất của Apple, nhưng A16 vẫn thừa sức xử lý mượt mà mọi tác vụ từ chỉnh sửa video 4K, render clip CapCut cho đến việc "chiến" các tựa game nặng như Genshin Impact hay EA Sports FC Mobile ở mức thiết lập đồ họa cao. Sự tối ưu hóa tuyệt vời của iOS giúp iPhone 15 duy trì độ mượt mà và ổn định mà hiếm có chiếc điện thoại Android cùng tầm giá nào trong phân khúc cũ có thể so bì được. Người dùng hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng thiết bị này cho công việc và giải trí cường độ cao mà không lo hiện tượng giật lag hay quá nhiệt.

Điểm "ăn tiền" khiến iPhone 15 vượt trội hơn hẳn so với các đàn anh như iPhone 14 Pro hay 13 Pro Max chính là cổng sạc USB-C. Vào năm 2026, khi chuẩn Lightning đã gần như "tuyệt chủng" và mọi thiết bị từ iPad, MacBook đến phụ kiện đều dùng Type-C, việc sở hữu iPhone 15 giúp bạn đồng bộ hóa hệ sinh thái chỉ với một sợi cáp duy nhất. Đây là yếu tố quyết định tính "thức thời" và tiện dụng lâu dài. Bên cạnh đó, camera chính được nâng cấp lên 48MP mang lại độ chi tiết hình ảnh vượt trội, cho phép zoom kỹ thuật số 2x mà vẫn giữ được độ sắc nét như ống kính quang học, khắc phục điểm yếu thiếu camera tele trên các dòng iPhone tiêu chuẩn trước đây.

Mặc dù vẫn còn một điểm trừ nhỏ là màn hình dừng lại ở tần số quét 60Hz thay vì 120Hz như dòng Pro, nhưng với đại đa số người dùng phổ thông, sự đánh đổi này là hoàn toàn xứng đáng để lấy về thiết kế Dynamic Island hiện đại, camera 48MP sắc nét và quan trọng nhất là cổng USB-C tiện lợi. iPhone 15 cũ thực sự là chiếc điện thoại cân bằng nhất về mọi mặt: thiết kế không lỗi thời, hiệu năng mạnh mẽ và tính tiện dụng cao, xứng đáng là chiếc iPhone cũ đáng mua nhất dịp đầu năm 2026.