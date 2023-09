An Lập Phát ký kết thoả thuận hợp tác cùng các trường Đại học

Tập đoàn Nhôm An Lập Phát – thương hiệu Việt tiên phong nâng tầm giá trị nhôm, cung cấp các giải pháp ứng dụng nhôm cho cuộc sống an cư, lập nghiệp và phát triển. Với hơn 25 năm kinh nghiệm, An Lập Phát đã luôn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ nhôm kính chất lượng cao cho hàng triệu khách hàng trên cả nước.

Nhận thấy được tiềm năng phát triển của ngành nhôm kính tại Việt Nam, trong những năm gần đây, Tập đoàn An Lập Phát đã chú trọng nhiều hơn đến việc tìm kiếm, xây dụng, và đào tạo nguồn nhân lực trẻ đầy tài năng để cùng hoàn thành sứ mệnh tối đa sự đóng góp của nhôm cho một xã hội phát triển bền vững.

Đại học Bách Khoa ĐHQG-HCM và Đại học Kiến trúc TP.HCM là hai trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật và kiến trúc tại Việt Nam. Do đó, việc ký kết hợp tác giữa Tập đoàn Nhôm An Lập Phát và hai đơn vị trên sẽ tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp nhôm kính và ngành xây dựng nói chung, đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường.

Tại buổi lễ, các bên đã thống nhất các mục tiêu chung liên quan đến: đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành nhôm kính, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển các giải pháp ứng dụng nhôm trong xây dựng, và cùng hợp tác trong lĩnh vực truyền thông và quảng bá các sản phẩm, dịch vụ nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về nhôm kính.

Đại diện Tập đoàn Nhôm An Lập Phát ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện

Trong lễ ký kết, An Lập Phát còn tổ chức buổi talkshow chia sẻ với hơn 200 bạn sinh viên về "Thiết kế và thi công mặt dựng nhôm kính với công trình cao tầng". Đây là cơ hội giúp các bạn sinh viên có thêm kiến thức và hiểu biết rõ hơn về lĩnh vực ngành nghề, sản phẩm, giải pháp ứng dụng của nhôm trong cuộc sống.

Các bạn sinh viên đặt câu hỏi cho các chuyên gia từ Tập đoàn An Lập Phát trong phần talkshow sau lễ ký kết

Việc ký kết Thoả thuận hợp tác toàn diện là một bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa các bên, mở ra nhiều cơ hội phát triển bền vững trong thời gian tới. Các trường đại học là nơi sẽ tạo ra nguồn nhân lực, An Lập Phát sẽ là môi trường phù hợp cho các kỹ sư và kiến trúc sư tương lai tiếp cận thực tế để có thêm hành trang phát triển, nâng cao kỹ năng tay nghề, đáp ứng nhu cầu phát triển không ngừng của doanh nghiệp và góp phần đưa ngành nhôm kính Việt Nam ngày càng đi lên.