Ăn mỡ lợn mỗi ngày, người phụ nữ 56 tuổi bất ngờ khi đi khám

Trong suy nghĩ của nhiều người, mỡ lợn luôn nằm trong danh sách thực phẩm "cần tránh", đặc biệt với người trung niên và cao tuổi. Họ lo ngại chất béo động vật có thể làm tăng nguy cơ xơ vữa mạch máu, thừa cân, rối loạn lipid máu. Tuy nhiên, trường hợp của bà Trương, 56 tuổi, ở Trung Quốc lại cho thấy một góc nhìn khác.

Suốt thời gian dài, bà Trương giữ thói quen nấu nướng mỗi ngày bằng mỡ lợn. "Không có mỡ lợn, món ăn mất hết hương vị", bà Trương bộc bạch.

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Dù con cái nhiều lần khuyên tránh xa chất béo này vì lo ảnh hưởng sức khỏe, bà vẫn kiên trì sử dụng, thậm chí món rau luộc cũng phải chan thêm một ít mỡ để "cho thơm".

Đến khi gia đình lo lắng thúc giục đi kiểm tra sức khỏe sau 18 tháng duy trì thói quen ăn mỡ lợn hằng ngày, ai cũng chuẩn bị tinh thần đón nhận các chỉ số bất ổn. Nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Bác sĩ cho biết huyết áp, mỡ máu và đường huyết của bà Trương đều nằm trong ngưỡng lý tưởng, thậm chí còn cải thiện hơn so với lần kiểm tra trước đó.

Không phải bản thân mỡ lợn giúp sức khỏe của bà nằm trong vùng an toàn, mà là cách bà sử dụng chất béo này. Khi tìm hiểu kỹ, bác sĩ phát hiện 3 thói quen mà rất ít người duy trì được:

Thứ nhất, bà chỉ dùng lượng nhỏ, khoảng 5-8g cho một món ăn. Tổng lượng chất béo trong ngày luôn giữ dưới 30g, là mức được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị.

Thứ hai, bà chỉ dùng mỡ lợn tự mình làm tại nhà. Nhờ đó, bà tránh được các loại mỡ có thể chứa chất bảo quản hoặc bị xử lý ở nhiệt độ không phù hợp.

Thứ ba, khẩu phần ăn của bà luôn cân đối. Mỗi bữa đều có đủ rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, đạm từ cá, trứng, thịt nạc. Lượng chất xơ cao giúp giảm hấp thu chất béo, đồng thời cung cấp dinh dưỡng đầy đủ nên bà không tăng cân.

Theo chuyên gia, mỡ lợn không phải thực phẩm "cấm kỵ". Với một số người tiêu hóa kém, thiếu vitamin tan trong dầu hoặc lao động ở vùng khí hậu lạnh, việc dùng một lượng vừa phải còn đem lại lợi ích. Điều quan trọng là khẩu phần phải hợp lý, không vượt quá nhu cầu cơ thể và không sử dụng mỡ có dấu hiệu hư hỏng.

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Thực tế, các nghiên cứu khoa học đã phát hiện ra một số lợi ích tiềm năng của mỡ lợn đối với sức khỏe, bao gồm:

Tốt cho tim mạch

Mỡ lợn chứa một tỉ lệ đáng kể chất béo không bão hòa đơn, đặc biệt là axit oleic, tương tự như trong dầu ô liu. Chất béo không bão hòa đơn đã được chứng minh là có khả năng giảm mức cholesterol LDL (xấu) và tăng cholesterol HDL (tốt), từ đó hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Mỡ lợn chứa lượng chất béo không bão hòa đơn cao hơn so với bơ, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Ổn định và an toàn khi nấu ở nhiệt độ cao

Mỡ lợn có điểm bốc khói cao và cấu trúc hóa học ổn định, làm cho nó phù hợp cho các phương pháp nấu ăn ở nhiệt độ cao như chiên và xào.

Một nghiên cứu được trích dẫn bởi Nutrition Advance đã so sánh độ ổn định oxy hóa của mỡ lợn với các loại dầu thực vật như dầu hướng dương và dầu đậu phộng, cho thấy mỡ lợn ổn định hơn khi đun nóng đến 200°C. Điều này có nghĩa là mỡ lợn ít có khả năng tạo ra các hợp chất có hại khi nấu ở nhiệt độ cao.

Cung cấp vitamin D tự nhiên

Theo Health Benefits Times, mỡ lợn chứa một lượng vitamin D đáng kể, đặc biệt khi heo được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, hàm lượng vitamin D trong mỡ lợn phụ thuộc vào điều kiện nuôi dưỡng của heo.

Tác động tích cực đến hệ vi sinh vật đường ruột

Một số nghiên cứu cho thấy rằng mỡ lợn có thể ảnh hưởng tích cực đến hệ vi sinh vật đường ruột. Theo một bài viết trên Kitchen Journal, mỡ lợn chứa một sự kết hợp độc đáo của các axit béo có thể tác động tích cực đến hệ vi sinh vật đường ruột, giúp duy trì sự cân bằng vi khuẩn có lợi. Sự cân bằng này rất quan trọng cho sức khỏe tổng thể và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Nói chung, khi sử dụng đúng cách, mỡ lợn không chỉ ngon mà còn có thể mang lại lợi ích sức khỏe như đã phân tích ở trên.