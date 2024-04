An Phát Holdings báo lãi kỷ lục từ khi niêm yết

Kết thúc 3 tháng đầu năm, Tập đoàn An Phát Holdings (HOSE: APH) ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 3388 tỷ đồng, tăng 6% so với quý 4/2023. Lợi nhuận gộp đạt 419 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ và tăng 4% so với quý trước, chủ yếu đóng góp bởi tăng trưởng của mảng sản xuất, tối ưu cơ cấu sản phẩm, thị trường, tăng hiệu quả mảng thương mại hạt nhựa và hưởng lợi từ tỷ giá tăng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này ghi nhận lợi nhuận sau thuế trong quý I/2024 đạt 133 tỷ đồng, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ, do tăng trưởng mảng sản xuất, cải thiện hiệu quả mảng thương mại, giảm chi phí tài chính và hưởng lợi nhờ tỷ giá tăng. Theo đó, đây là quý APH có lợi nhuận sau thuế cao nhất kể từ khi niêm yết vào năm 2020.

An Phát Holdings ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý I/2024 cao nhất từ năm 2020

Tính đến ngày 31/3/2024, vốn chủ sở hữu của APH đạt 5816 tỷ đồng, nợ vay dài hạn đạt 456 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu tiếp tục giảm còn 0,62 lần.

Với kết quả này, công ty hoàn thành 24% kế hoạch doanh thu và 42% kế hoạch lợi nhuận HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Ngoài công ty mẹ, các công ty thành viên thuộc APH cũng đều ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong quý I/2023.

Theo đó, CTCP Nhựa An Phát Xanh (HOSE: AAA) ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 2964 tỷ đồng, tăng 10% so với quý 4/2023.Đại diện công ty cho hay, sản lượng bán bao bì đạt 25.052 tấn, sản lượng bán hạt nhựa phụ gia và bột đá đạt 31440 tấn, tăng lần lượt 9% và 14% so với cùng kì 2023. Trong quý I, AAA ghi nhận lợi nhuận gộp đạt 332 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ, chủ yếu do tăng trưởng mạnh mẽ của mảng sản xuất, kiểm soát tồn kho hiệu quảvà tối ưu chính sách bán hàng mảng thương mại.

Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế ở mức kỷ lục, đạt 144 tỷ đồng - cao nhất kể từ quý 2/2019, do tăng trưởng mảng sản xuất, cải thiện hiệu quả mảng thương mại, giảm chi phí tài chính và hưởng lợi nhờ tỷ giá tăng. Tính đến thời điểm này, công ty đã hoàn thành 25% kế hoạch doanh thu và 38% kế hoạch lợi nhuận HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Một thành viên khác của APH là CTCP Nhựa Hà Nội (HOSE: NHH) cũng báo lãi lớn quý thứ 3 liên tiếp. Theo đó, quý I/2024, NHH ghi nhận lợi nhuận sau thuế 41 tỷ đồng, quý cao nhất kể từ quý 1/2021, tăng lần lượt 25% và 6% so với quý 1/2023 và quý 4/2023. Biên lợi nhuận ròng đạt 9.1%, quý cao nhất kể từ quý 1/2021.

Cũng theo báo cáo, NHH ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 445 tỷ đồng . Như vậy, công ty hoàn thành 20% kế hoạch doanh thu và 29% kế hoạch lợi nhuận HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Nhựa Hà Nội ghi nhận kết quả kinh doanh quý 1/2024 khả quan

Tương tự, báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2024 của CTCP An Tiến Industries (HOSE: HII) cho biết, doanh thu hợp nhất đạt 1657 tỷ đồng, tăng 12% so với quý 4/2023.

Bên cạnh đó, công ty cũng báo lãi lớn so với quý 4/2023. Theo đó, HII ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý 1/2024 đạt 33 tỷ đồng, tăng 93% so với quý 4/2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 31 tỷ đồng, tăng 77% so với quý trước. Với kết quả này, công ty hoàn thành 24% kế hoạch doanh thu và 33% kế hoạch lợi nhuận HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2024.