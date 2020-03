An Phát Holdings mở rộng cơ hội hợp tác với các “ông lớn” tại thị trường Bắc Mỹ

Tại buổi gặp gỡ lãnh đạo các Tập đoàn toàn cầu tại Mỹ, những kế hoạch đầu tư, chương trình hợp tác đã được Tập đoàn An Phát Holsings trao đổi với đối tác. Cụ thể, lãnh đạo An Phát Holdings và Tập đoàn Tư vấn Chiến lược The Asia Group đã cùng bàn bạc về việc phát triển sản phẩm sinh học phân huỷ hoàn toàn tại thị trường Bắc Mỹ.



Hiện nay, Hoa Kỳ là một trong các thị trường lớn và trọng điểm của An Phát Holdings, chiếm hơn 10% doanh thu của mảng sản xuất bao bì Tập đoàn. Đầu năm 2019, An Phát Bioplastics, công ty thành viên của An Phát Holdings chính thức công bố kế hoạch đầu tư vào Hoa Kỳ, sản xuất và cung cấp các sản phẩm công nghệ cao, thân thiện môi trường cho thị trường này nhằm đón bắt xu hướng của thế giới và Hoa Kỳ sẽ tăng cường chuyển dịch sang sử dụng các sản phẩm sinh học phân huỷ hoàn toàn trong vòng 5 năm tới.

Trong những năm gần đây, An Phát Holdings đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, tập trung vào lĩnh vực công nghệ cao và tăng cường tỉ lệ nội địa hoá. Hiện tại, An Phát Holdings đang là nhà cung ứng cho Samsung, bên cạnh đó, Tập đoàn chuyên cung cấp linh kiện, phụ tùng cho ngành công nghiệp ô tô - xe máy.

Chia sẻ tại cuộc họp, ông Phạm Ánh Dương- Chủ tịch An Phát Holdings cho biết "Chúng tôi đang là đối tác của Samsung và đang cùng chung địa bàn sản xuất với Ford vì vậy, chúng tôi luôn sẵn sàng và đánh giá cao mọi cơ hội hợp tác kinh doanh với hai Tập đoàn này. Ngoài thị trường Việt Nam, tôi rất mong sẽ có một sự hợp tác giữa An Phát - Samsung và Ford trên thị trường quốc tế".

Tại Hải Dương, An Phát Holdings những năm qua đã đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, tập trung vào lĩnh vực công nghệ cao và tăng cường tỷ lệ nội địa hoá trong ngành điện,điện tử, ô tô - xe máy, nhờ đó, An Phát Holdings đã trở thành nhà cung cấp cho Samsung, Brother, Toyota, Honda.

Ngoài công nghiệp hỗ trợ, An Phát Holdings còn được biết đến là nhà phát triển bất động sản công nghiệp hàng đầu của tỉnh Hải Dương. Khu công nghiệp An Phát Complex thuộc Tập đoàn là khu công nghiệp công nghệ cao của tỉnh, là điểm đến của rất nhiều nhà đầu tư quốc tế đồng thời cũng là cứ điểm sản xuất của Tập đoàn. Chỉ sau gần 2 năm, dưới sự quản lý của Tập đoàn, An Phát Complex đã đạt diện tích cho thuê là 65% và dự kiến sẽ đạt 100% vào cuối 2020.

Tập đoàn sẽ đầu tư thêm khu công nghiệp nữa tại Hải Dương là An Bình - Quốc Tuấn, giai đoạn 1 dự kiến rộng 180 ha và sẽ đi vào khai thác vào cuối năm 2020.

Mục tiêu của An Phát Holdings trong phát triển bất động sản công nghiệp là xây dựng và đẩy mạnh hình thái khu công nghiệp xanh, công nghệ cao, tập trung đa tiện ích để thu hút các nhà đầu tư FDI, trong đó có các nhà đầu tư Hoa Kỳ dịch chuyển sản xuất về Hải Dương nói riêng và Việt Nam nói chung.

Với sự phát triển của 2 khu công nghiệp này và các thế mạnh của An Phát Holdings trong ngành công nghiệp hỗ trợ, sản xuất bao bì và nhựa kỹ thuật cao tại tỉnh Hải Dương, Tập đoàn luôn sẵn sàng cho các cơ hội hợp tác trong nước và quốc tế, vì mục tiêu đóng góp cho sự phát triển của Hải Dương và Việt Nam.