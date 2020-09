An tâm đầu tư, an cư viên mãn tại Dual Key The Terra - An Hưng

Tạo nên sức hút lớn trên thị trường phía Tây Thủ đô, dự án The Terra – An Hưng thu hút nhiều sự quan tâm của khách hàng khi sở hữu sản phẩm căn hộ Dual Key gồm một căn Studio 1 phòng ngủ và một căn hộ 3 phòng ngủ. Bên cạnh những ưu thế về không gian sống chất lượng, mô hình căn hộ Dual Key tại đây còn đem lại cơ hội đầu tư hấp dẫn và khả năng sinh lời cho các chủ nhân tương lai.

Nâng tầm giá trị sống khi chọn Dual Key The Terra – An Hưng

Giữa chốn đô thị phồn vinh nhưng cũng chất chứa nhiều bộn về, loay hoay giữa dòng xe hối hả, trở về nhà, ai cũng "thèm" cảm giác được nghỉ ngơi, tận hưởng những tiện ích hiện đại và cảm nhận nhịp thở của thiên nhiên trong không gian chan hòa nắng, gió.

Trong bối cảnh đô thị hóa, ô nhiễm hiện nay, một nơi ở thông thoáng và gần gũi thiên nhiên như căn hộ Dual Key tại The Terra - An Hưng là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình đa thế hệ. Mỗi căn Dual Key đều được bố trí 2 lô gia, 3 mặt thoáng, tối ưu khả năng đón ánh sáng tự nhiên, không khí trong lành từ công viên Thiên văn và hồ điều hoà rộng 12ha. Không chỉ vậy, nội khu dự án cũng sở hữu nhiều không gian xanh, tiểu cảnh, vườn hoa… tạo cảm giác thư giãn, thoải mái. Không gian sống an lành cũng góp phần cải thiện sức khỏe và giảm tải những áp lực tâm lý cho chủ nhân sau một ngày dài.

Mô hình căn hộ Dual Key tại The Terra – An Hưng có diện tích rộng, các phòng bố trí linh hoạt, giúp tạo giá trị gắn kết gia đình đồng thời đảm bảo tính riêng tư, xóa bỏ định kiến gò bó khi sống đa thế hệ trong cùng một ngôi nhà. Với diện tích lên tới 140m2, Dual Key tại The Terra – An Hưng được chia thành 1 căn studio và 1 căn chính với 2 lối vào khác nhau cùng hai chìa khóa riêng biệt cho căn hộ Studio và căn hộ 3 phòng ngủ. Đặc biệt, hai không gian sống được bố trí bếp và nhà vệ sinh riêng, đảm bảo sự biệt lập, riêng tư.

Căn hộ Dual Key có thiết kế hiện đại và diện tích sử dụng lên tới 140m2

Anh Hoàng Tú, khách hàng mua căn hộ Dual Key tại The Terra - An Hưng chia sẻ đưa ra quyết định xuống tiền sau khi tham khảo nhiều dự án: "Tôi lựa chọn mua căn hộ Dual Key tại đây bởi thiết kế linh hoạt, không gian rộng rãi, trong lành và hệ tiện ích đầy đủ. Vợ chồng tôi có thể đón bố mẹ lên ở cùng để tiện chăm sóc, đồng thời cho gia đình được sống quây quần, như trước đây chỉ dịp nghỉ Hè và Tết, vợ chồng tôi và các cháu mới có cơ hội về quê để thăm ông bà".

Đặc biệt, trong bối cảnh nhịp sống hối hả hiện nay, nhiều gia đình đang thiếu đi kết nối giữa các thành viên thì không gian linh hoạt như Dual Key lại tạo nên tính gắn kết chặt chẽ trong gia đình.

An tâm về giá trị đầu tư

Xét ở góc độ tài chính, căn hộ Dual Key hai chìa khóa tại The Terra - An Hưng còn là lựa chọn hiệu quả nhờ mức giá bán hợp lý, chỉ từ 3,1 tỷ đồng. Khi ở thủ đô "tấc đất tấc vàng", những ngôi nhà nhỏ hẹp trong ngõ dễ đem lại nhiều bất cập trong cuộc sống như không gian bí bách, chật chội; phòng nhỏ, thiếu ánh sáng; căn hộ nhiều tầng khiến người cao tuổi vất vả leo cầu thang, trẻ em thiếu chỗ vui chơi, sinh hoạt bất tiện… Tại The Terra – An Hưng, khách hàng vừa sở hữu căn hộ, vừa được hưởng lợi từ hệ thống hơn 30 tiện ích giải trí hiếm có như bể bơi bốn mùa rộng 422 m2, cầu kính trên cao, phòng chơi game, phòng khiêu vũ, không gian cây xanh - tiểu cảnh, sân chơi trẻ em… Dự án cận kề các tuyến đường lớn, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông, Vincom Mega Mall Smart City, khu vui chơi Thiên Đường Bảo Sơn…

Về giá trị kinh doanh và khả năng sinh lợi nhuận, căn hộ hai chìa khóa – Dual Key được đánh giá là linh hoạt khi gia chủ vừa có thể bố trí làm nơi ở cho cả gia đình hoặc có thể tận dụng khai thác cho thuê. Gia chủ có thể sinh sống tại căn chính và sử dụng căn Studio còn lại để kinh doanh sinh lời mà vẫn đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cũng như thuận tiện, an toàn trong công tác quản lý tài sản.

Tiến độ xây dựng dự án đảm bảo kế hoạch bàn giao từ quý IV/2021 (Cập nhật tiến độ tính đến tháng 9/2020)

Đặc biệt, chủ đầu tư còn áp dụng chính sách bán hàng linh hoạt nhằm giảm áp lực tài chính cho khách hàng khi mua căn hộ Dual Key tại The Terra - An Hưng. Theo đó, chỉ cần đóng trước 10% giá trị căn hộ, khách hàng sẽ được ký ngay hợp đồng mua bán. Ngoài ra, chủ nhân căn hộ có thể vay ngân hàng lên tới 65% giá trị căn hộ và được hỗ trợ lãi suất cho tới khi nhận nhà, đồng thời nhận ngay quà tặng tân gia trị giá 25 triệu đồng từ chủ đầu tư Văn Phú - Invest. Dự án đang được thi công đảm bảo tiến độ bàn giao vào quý 4/2021.



Tìm hiểu thông tin dự án:

Website: https://terravanphu.vn/an-hung/

Hotline: 090 624 9699