An tâm đồng hành cùng PJICO khách hàng vững vàng vượt bão YAGI

Cho đến nay vẫn chưa có số liệu thống kê đầy đủ về mức độ thiệt hại mà bão YAGI gây ra, tuy nhiên, trong hai ngày qua hình ảnh nhiều địa bàn, phường, xã bị cô lập, hàng nghìn người cùng tài sản bị chìm trong biển nước tại các tỉnh miền núi liên tục lan rộng; các sự cố sạt lở đã gây thương vong hàng chục người cho thấy thiệt hại từ bão lũ chưa có dấu hiệu dừng lại.

Ngay trước và trong cơn bão, Bảo hiểm PJICO đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị tại địa phương hướng dẫn khách hàng có phương án bảo vệ tài sản, con người, đồng thời cử cán bộ túc trực thường xuyên hỗ trợ kịp thời khách hàng bị thiệt hại do bão lụt. Tuy nhiên, do sức tàn phá của cơn bão quá lớn, tính đến ngày 10/9/2024 theo thống kê chưa đầy đủ, bảo hiểm PJICO đã tiếp nhận trên 500 vụ tổn thất liên quan tới các nghiệp vụ xe cơ giới, tài sản, hàng hải… ước tính thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Đối với các địa bàn đang ngập sâu trong lũ như Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang… số liệu về thiệt hại vẫn chưa thể thống kê.

Trước các tổn thất vô cùng to lớn từ bão lũ, đại diện Lãnh đạo của PJICO xúc động bày tỏ: "Chúng tôi xin chia sẻ với các khách hàng, đối tác và đồng bào tại khu vực bị thiên tai đang phải chịu những mất mát về người và tài sản do trận bão lịch sử YAGI. Là công ty bảo hiểm lấy sứ mệnh phụng sự từ tâm làm kim chỉ nam cho hoạt động cùng với năng lực tài chính vững vàng, chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành, sẻ chia cùng khách hàng, đối tác và nhân dân bị thiệt hại do bão lũ. PJICO cam kết dành mọi nguồn lực ưu tiên để xử lí các tổn thất do bão lũ cho khách hàng một cách nhanh nhất."

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc PJICO trực tiếp đến công trình bị thiệt hại bở bão gây ra

Đối với bảo hiểm xe cơ giới ở các khu vực bị ảnh hưởng ngập lụt diện rộng, PJICO đã tổ chức phương án tăng cường thêm các trạm gara từ vùng lân cận để kịp thời cứu hộ xe, giúp khách hàng tham gia bảo hiểm tại PJICO được phục vụ tận tình, nhanh chóng xử lí sự cố, khắc phục tổn thất. Để đảm bảo tối đa các quyền lợi của khách hàng bảo hiểm tài sản, kỹ thuật, hàng hóa và tàu thủy PJICO đang phối hợp với cơ quan giám định chuyên môn để có phương án khắc phục sự cố, tạm ứng bồi thường và bồi thường trong thời gian sớm nhất. Đối với bảo hiểm sức khỏe, PJICO đã kịp thời tới thăm, chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân, tiến hành bồi thường ngay cho khách hàng.

Đoàn công tác, đi đầu là Phó Tổng Giám đốc PJICO - Ông Trần Anh Tuấn trực tiếp đến cơ sở thăm hỏi, động viên khách hàng bị chịu thiệt hại do bão số 3 gây ra

Bên cạnh các giải pháp nhằm thúc đẩy nhanh công tác giám định, bồi thường, hỗ trợ khách hàng ổn định cuộc sống và sản xuất kinh doanh, Công đoàn, Đoàn thanh niên Tổng công ty CP Bảo hiểm PJICO đã sắp xếp kế hoạch tổ chức các hoạt động an sinh xã hội tại các vùng sâu, xa, các địa phương bị cô lập bởi bão lũ nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với người dân các khu vực bị ảnh hưởng sớm tái thiết cuộc sống, thể hiện nghĩa cử và tình cảm đoàn kết, truyền thống của dân tộc Việt Nam mỗi khi gặp hoạn nạn.

Trong suốt 30 năm hình thành và phát triển, Bảo hiểm PJICO luôn là công ty bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam, nhiều năm liền được AM Best – tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế xếp hạng năng lực tài chính B++, tín nhiệm phạm vi quốc gia mức aaa.vn (mức cao nhất ở Việt Nam), thể hiện năng lực tài chính vững mạnh.

Đặc biệt, quỹ dự phòng dao động lớn về tổn thất của PJICO top đầu thị trường tại Việt Nam trong nhiều năm qua, đây là điều kiện để PJICO đảm bảo và cam kết về khả năng sẵn sàng chi trả cho những thiệt hại lớn về con người cũng như tài sản (nếu có) của khách hàng tham gia bảo hiểm tại PJICO.