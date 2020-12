Ăn theo sự sôi động của BĐS Tây Hà Nội, hàng loạt dự án cũ đã mở bán từ 10 năm trước rục rịch ra thêm hàng

Theo một số sàn giao dịch bất động sản tại huyện Hoài Đức, các lô đất nền tại khu đô thị Kim Chung - Di Trạch - vốn được mệnh danh là khu đô thị cỏ, do bị bỏ hoang cả chục năm nay, bỗng nhiên tăng giá 30% - 40%. Nhiều lô cạnh mặt đường to lên tới hơn 50 triệu đồng/m2, gấp 3 - 4 lần so với giá gốc.

Hiện các lô đất tại Kim Chung – Di Trạch đang được giao dịch dưới 2 hình thức. Thứ nhất, các nhà đầu tư mua lại những ô đất đã ký thỏa thuận góp vốn từ cách đây 10 năm thì sẽ giao dịch dưới hình thức lập vi bằng thỏa thuận góp vốn. Sau đó, lên văn phòng chủ đầu tư làm xác nhận việc chuyển nhượng thỏa thuận này.

Trường hợp thứ hai, khi khách hàng mua hàng mới cũng chỉ dừng lại ở Hợp đồng góp vốn vì dự án chưa đủ điều kiện bán hàng, chưa có hợp đồng mua bán tuy nhiên đã phải nộp đủ 50% tiền đất. Nhân viên môi giới cam kết đến tháng 12/2020, khách hàng có thể ký hợp đồng mua bán và nộp nốt 50% số tiền còn lại.

Tìm hiểu thêm về pháp lý các lô đất tại Khu đô thị Kim Chung – Di Trạch, chúng tôi được biết một số lô đất thấp tầng hiện đang là tài sản đảm bảo cho 6 lô trái phiếu có tổng giá trị 1.600 tỷ đồng được Công ty CP Năng lượng Hồng Phong 2 - thành viên của Tổng CTCP Thương mại Xây dựng (Vietracimex) phát hành hồi tháng 7/2020.

Hơn 10 năm qua, dự án Kim Chung Di Trạch mới chỉ hoàn thành 7-8 dãy nhà liền kề, biệt thự xây thô rồi bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.

Ngoài dự án Kim Chung Di Trạch hàng loạt chủ đầu tư khác cũng đang tranh thủ sự sôi động của thị trường để ra thêm hàng. Có thể kể đến như khu đô đô thị Thiên Đường Bảo Sơn hiện nay một số lô đang xây dựng dở dang phơi mưa nắng cả chục năm nay bỗng được chủ đầu tư hoàn thiện để bán ra thị trường.

Ngay cạnh khu thiên đường Bảo Sơn, dự án Hà Đô Charm Villa trước kia có tên là Hà Đô Dragon City từng bỏ hoang gần 10 năm nay cũng vừa được chủ đầu tư tái khởi động công bố ra mắt thị trường giai đoạn 2 với giá bán khoảng 60-70 triệu đồng/m2, gấp đôi giá giao dịch thứ cấp giai đoạn 1 trên thị trường hồi tháng 4-5.

Xa hơn một chút về phía Hòa Lạc, khu đô thị Ngôi Nhà Mới tại huyện Quốc Oai cũng đang được môi giới giới thiệu đến khách mua nhà với những lời quảng cáo gần ngay siêu đô thị 500ha tại Thạch Thất và cách khu công nghệ cao Hòa Lạc chỉ chưa đầy 5 km. Tuy nhiên, hiện nay siêu dự án 500ha tại Hòa Lạc có khả năng ngừng triển khai. Bên trong dự án Ngôi Nhà Mới nhếch nhác, những móng nhà xây dở dang cách đây gần chục năm bỏ hoang, rêu phủ kín. Lác đác có 1-2 căn biệt thự ở đầu cổng có người về sinh sống.

Tại Hòa Lạc, dự án Khu đô thị Xanh Villas do Công ty Xuân Cầu làm chủ đầu tư cũng đang mở bán giai đoạn 2. Theo giới thiệu, Xanh Villas tọa lạc tại Km33, Đại Lộ Thăng Long, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội, do Công ty TNHH Xuân Cầu làm chủ đầu tư. Theo tìm hiểu, dự án Xanh Villas được khởi công từ năm 2010 và dự kiến hoàn thành vào năm 2014.

Thời điểm mới mở bán ra thị trường, các căn biệt thự tại Xanh Villas có giá bán từ 17 – 20 triệu đồng/m2. Mức giá hiện tại của dự án trung bình khoảng 34 triệu đồng cả tiền đất và xây thô. Trong đó, đơn giá đất khoảng 28 triệu/m2 và giá xây thô chủ đầu tư tính khoảng 6 triệu đồng/m2.

Giá biệt thự tại Xanh Villas mở bán giai đoạn 2 tăng mạnh.

Được biết, liên quan đến dự án này, cuối tháng 8/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Cầu đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại các dự án thuộc xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội - Dự án Xanh Villas. Bên nhận thế chấp là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa. Tài sản thế chấp là quyền sử dụng 5 thửa đất tại dự án Xanh Villas, gồm: Thửa 115, 114, 119, 120, 117 với tổng diện tích thế chấp là 31.000 m2.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễ Văn Đính - Phó chủ tịch Hội môi giới BĐS Việt Nam cho biết khu vực phía Tây Hà Nội chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng, đây cũng là khu vực có nhiều tiềm năng phát triển bất động sản. Thị trường có ghi nhận sự tăng giá tại một số dự án khu đô thị lớn. Tuy nhiên, đây chủ yếu là những khu đô thị đã được xây dựng hoàn chỉnh với hệ thống tiện ích, người dân có thể về sinh sống luôn.

"Nhìn từ kinh nghiệm những nhà đầu tư đã mua nhà đất khu Tây cách đây 10 năm, tôi cho rằng nhà đầu tư và người mua nhà cần tỉnh táo chọn những dự án đã có pháp lý rõ ràng, có đầy đủ tiện ích để về sinh sống luôn. Tránh những dự án "tát nước theo mưa" pháp lý không rõ ràng cùng với việc chưa được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh", ông Đính cho biết.