Không phải món ăn cầu kỳ hay có cách chế biến mới lạ, bánh dày giò vốn là thức quà sáng quen thuộc của nhiều thế hệ người Hà Nội. Một cặp bánh trắng muốt, dẻo mềm, kẹp bên trong miếng giò lụa hoặc chả mỡ, vừa đủ gọn nhẹ cho bữa sáng, vừa có mức giá bình dân. Thế nhưng thời gian gần đây, món ăn tưởng chừng chẳng có gì mới mẻ này lại bất ngờ trở thành cái tên được nhiều bạn trẻ tìm kiếm.

Một trong những lý do khiến bánh dày giò được chú ý là những video review trên mạng xã hội. Đáng kể, nhà sáng tạo nội dung Minh Tỷ từng khiến người xem thích thú khi vừa thưởng thức bánh dày vừa tự nhận mình là “công chúa giò chả”, “con dâu vua Hùng”. Cách nói chuyện hài hước, dí dỏm cùng hình ảnh những miếng giò, miếng chả to được kẹp trong chiếc bánh dày dẻo mềm khiến không ít người tò mò muốn thử.

Nhà sáng tạo nội dung Minh Tỷ khiến người xem thích thú khi vừa thưởng thức bánh dày vừa tự nhận mình là “công chúa giò chả”, “con dâu vua Hùng”.

Nhà sáng tạo nội dung Anhcandian và Cô bé đô con cũng không nằm ngoài trend bánh dày giò

Từ những video review, nhiều hàng giò chả lâu năm lẫn những địa chỉ được giới thiệu trên mạng xã hội bắt đầu lọt vào danh sách phải thử của các tín đồ ẩm thực. Và khi một món ăn có giá chỉ vài chục nghìn đồng cũng đủ khiến người ta rủ nhau đi trải nghiệm, câu hỏi đặt ra là: Bánh dày giò ở những địa chỉ nổi tiếng có thực sự khác biệt, và đâu mới là nơi đáng để ghé thử?

Team Có Như Lời Đồn đã tìm đến 3 địa chỉ gồm Giò chả Thuỷ Hùng ở ngõ 252 Tây Sơn, Giò chả Nam Anh tại 41 Đường Thành và bánh dày giò cô Hải ở số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm để trực tiếp trải nghiệm.

1. Giò chả Thuỷ Hùng: 15.000 đồng/cặp, có chỗ ngồi sạch sẽ, trà nhài đá miễn phí

Nếu thường xuyên theo dõi các video review đồ ăn trên mạng xã hội, có lẽ bạn đã bắt gặp hình ảnh những chiếc bánh dày kẹp giò, kẹp chả tại Giò chả Ước Lễ nghệ nhân Thuỷ Hùng. Nằm trong ngõ 252 Tây Sơn, Hà Đông, địa chỉ này thu hút sự chú ý của nhiều bạn trẻ sau những video được chia sẻ rộng rãi.

Không gian bên trong quán thoáng mát, sạch sẽ

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi đến đây là không gian khá khác biệt so với hình dung về một hàng giò chả truyền thống. Quán sạch sẽ, rộng rãi, có quạt và điều hoà, bật nhạc trẻ, bố trí khoảng 5-6 bộ bàn ghế cả trong lẫn ngoài. Thay vì chỉ mua đồ rồi mang đi, khách hoàn toàn có thể ngồi lại thưởng thức ngay tại chỗ. Cảm giác lúc này giống ghé một quán ăn nhỏ hơn là một cửa hàng giò chả chuyên bán mang đi.

Khu chế biến nằm bên trong nhà cũng gọn gàng, sạch sẽ. Giò chả được đựng trong các khay inox, nhân viên thao tác nhanh nhẹn, nhiệt tình. Khi khách gọi món, giò chả được thái và cân trước khi thanh toán. Chỉ ít phút sau, bánh dày đã được chuẩn bị sẵn trên đĩa để khách mang ra bàn.

Giò chả được đựng trong các khay inox, nhân viên thái và cân trước khi thanh toán.

Điều khiến team bất ngờ hơn cả là giá bán. Một cặp bánh dày kẹp giò hoặc chả tại đây có giá chỉ 15.000 đồng. Chúng tôi gọi hai cặp, một bánh dày giò lụa và một bánh dày chả mỡ, tổng cộng hết 30.000 đồng.

Với bánh dày kẹp giò lụa, miếng giò có kích thước khá lớn, độ dày vừa phải, ăn vừa miệng. Giò có vị tươi, thơm, không bị bở. Phần bánh dày bên ngoài trắng muốt, mềm mịn, dẻo dính nhưng không cứng hay dai quá mức. Khi ăn cùng nhau, bánh và giò tạo thành một món quà sáng đơn giản nhưng dễ ăn, không cần thêm thắt quá nhiều gia vị.

Một cặp bánh dày kẹp giò hoặc chả tại đây có giá chỉ 15.000 đồng.

Nếu giò lụa mang đến cảm giác quen thuộc thì bánh dày kẹp chả mỡ lại là món khiến chúng tôi thích thú hơn. Miếng chả khá to, khi ăn vẫn còn ấm nóng. Cắn một miếng, phần chả mềm, béo và mọng nước, tạo cảm giác đầy đặn trong miệng. So với mức giá 15.000 đồng/cặp, phần nhân như vậy là khá hào phóng.

Một chi tiết nhỏ nhưng cũng đáng để cộng điểm là nhân viên không kéo giãn bánh dày để bọc kín phần nhân như cách một số hàng thường làm. Bánh được giữ nguyên hình dáng, kẹp giò hoặc chả ở giữa. Cách trình bày này có thể không quá cầu kỳ, nhưng phần bánh và nhân vẫn cân đối, dễ ăn.

Miếng chả và giò khá to, khi ăn vẫn còn ấm nóng. Cắn một miếng, phần chả mềm, béo và mọng nước, tạo cảm giác đầy đặn trong miệng.

Ngoài chất lượng món ăn, trải nghiệm tại Thuỷ Hùng còn được cộng điểm nhờ một chi tiết tưởng nhỏ mà hữu ích: trà nhài đá miễn phí, khách có thể tự phục vụ. Sau khi ăn bánh dày kẹp chả mỡ, có sẵn một cốc trà mát để uống cùng khiến bữa ăn dễ chịu hơn hẳn.

Không chỉ bán bánh dày giò, chả, cửa hàng còn có nhiều loại giò chả và đồ ăn bình dân khác. Chả mỡ có giá 16.000 đồng/lạng, chả cốm và chả quế 18.000 đồng/lạng. Giò lụa, giò xào, giò tai, giò bò, giò gà cũng được bán riêng theo trọng lượng. Bánh dày không có giá 5.000 đồng/cặp; bánh giò 15.000 đồng; bánh mì giò lụa hoặc chả nướng 20.000 đồng; bánh mì giò chả, chả cốm 25.000 đồng và bánh mì thập cẩm 30.000 đồng.

Với những ai muốn mua thêm đồ ăn vặt hoặc mang về, quán còn bán nem chua, nem chua rán, nem chua phô mai, nem bùi, giò xào, lạc rang, muối vừng và cả sữa đậu, tào phớ.

Điểm chúng mình chấm: 10/10. Không gian sạch sẽ, có điều hoà, phục vụ nhanh, bánh dày và nhân đều ngon trong khi mức giá lại mềm nhất trong ba địa chỉ đã thử. Nếu muốn tìm một nơi vừa ăn bánh dày giò, vừa có thể ngồi nghỉ ngơi thoải mái, Thuỷ Hùng là cái tên khiến chúng tôi hài lòng nhất.

2. Giò chả Nam Anh: Bánh thơm mùi nước mắm, nhân đậm đà, ăn hai chiếc đã thấy no

Nằm tại số 41 Đường Thành, Giò chả Nam Anh cũng là một địa chỉ được nhiều người biết đến khi nhắc tới giò chả tại Hà Nội. Cửa hàng nhận được nhiều đánh giá tích cực trên Google Maps, với mức điểm 4,8/5 theo thông tin chúng tôi ghi nhận.

Khác với Thuỷ Hùng, Nam Anh mang dáng dấp của một cửa hàng giò chả truyền thống chuyên bán mang đi. Quầy chế biến được bố trí ngay trước mặt tiền, khách có thể quan sát các loại giò, chả, ruốc, bánh mì, bánh chưng và lạc rang được bày trong tủ kính.

Giò chả Nam Anh cũng là một địa chỉ được nhiều người biết đến khi nhắc tới giò chả tại Hà Nội.

Không gian ở đây không có khu vực ngồi ăn rộng rãi như Thuỷ Hùng. Khách chủ yếu ghé mua đồ rồi mang đi, phù hợp với những người đang cần một bữa sáng nhanh gọn hoặc muốn mua thêm giò chả mang về nhà.

Bù lại, Nam Anh có danh mục sản phẩm khá đa dạng. Ngoài các loại giò lụa, giò bò, giò bê, giò gà, giò tai nấm, giò xào và chả quế, cửa hàng còn bán chả cốm, chả lợn, chả bò, chả cua, chả mực, chả tôm, chả cá, chân giò muối cùng một số loại thịt khô, dăm bông.

Một cặp bánh kẹp giò hoặc chả được bán với giá thấp nhất 20.000 đồng

Về giá cả, bánh dày giò tại đây có nhiều mức giá, từ 20.000 đến 30.000 đồng/cặp tuỳ loại. Chúng tôi chọn hai cặp bánh dày, một kẹp giò lụa và một kẹp chả mỡ, với mức giá 20.000 đồng/cặp, tổng cộng 40.000 đồng.

Điểm khác biệt dễ nhận ra khi thưởng thức bánh dày Nam Anh nằm ở mùi thơm và độ đậm đà của phần nhân. Cả bánh dày kẹp giò lụa lẫn bánh dày kẹp chả đều có hương thơm rõ hơn, đặc biệt là mùi nước mắm đặc trưng. Khi ăn, vị giò chả cũng đậm đà hơn, tạo cảm giác rõ vị ngay từ những miếng đầu tiên.

Phần nhân có kích thước khá lớn. Miếng giò và chả đều đầy đặn, kết hợp với bánh dày mềm, dẻo, dính vừa phải. Với chúng tôi, hai chiếc bánh đã đủ khiến bụng no, nhất là khi phần nhân tương đối nhiều.

Điểm khác biệt dễ nhận ra khi thưởng thức bánh dày Nam Anh nằm ở mùi thơm và độ đậm đà của phần nhân

Tuy nhiên, vì vị giò chả đậm đà và phần ăn khá đầy đặn, món bánh có thể tạo cảm giác hơi ngấy nếu ăn liền hai chiếc mà không uống kèm nước. Đây cũng là điểm khiến trải nghiệm tại Nam Anh có phần khác với Thuỷ Hùng: hương vị nổi bật hơn về độ thơm, đậm, trong khi cảm giác ăn lại nặng vị hơn một chút.

Mức giá 20.000 đồng/cặp cao hơn Thuỷ Hùng 5.000 đồng. Với hai cặp bánh, số tiền chênh lệch là 10.000 đồng. Không phải khoản quá lớn, nhưng nếu xét riêng trải nghiệm ăn tại chỗ, Nam Anh không có lợi thế về không gian ngồi lại hay đồ uống miễn phí như địa chỉ đầu tiên.

Điểm chúng mình chấm: 8/10. Nam Anh phù hợp với những người thích bánh dày giò có mùi thơm rõ, phần nhân đậm đà và đầy đặn. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc nếu ưu tiên hương vị và muốn mua mang đi, dù mức giá cao hơn và không gian phục vụ chủ yếu là quầy bán hàng.

3. Bánh dày giò cô Hải: Hơn 30 năm gắn bó với món quà sáng, ngồi vỉa hè ngắm phố Hà Nội

Nếu Thuỷ Hùng gây ấn tượng bởi không gian tiện nghi, Nam Anh nổi bật ở vị giò chả đậm đà thì bánh dày giò cô Hải lại mang đến cảm giác gần gũi của một hàng ăn lâu năm giữa phố Hà Nội.

Quán hiện nằm tại số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Theo thông tin chúng tôi ghi nhận, cô Hải đã bán bánh dày giò hơn 30 năm và từng có thời gian kinh doanh tại số 14 Nguyễn Bỉnh Khiêm, trước khi chuyển sang địa điểm mới để con gái tiếp tục bán hàng.

Quán giò chả cô Hải hiện nằm tại số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm

Không có mặt bằng rộng hay những tủ kính trưng bày đủ loại giò chả, nơi đây chỉ là một quầy hàng nhỏ đặt phía trước nhà. Bàn ghế nhựa được kê giản dị, không gian mở hoàn toàn với đường phố, không có điều hoà hay những tiện nghi như tại Thuỷ Hùng.

Thế nhưng, chính sự giản dị ấy lại tạo nên nét riêng. Khách có thể ngồi ăn bánh dày, ngắm dòng người qua lại và cảm nhận nhịp sống phố phường. Trong những ngày Hà Nội se lạnh, một món ăn nóng hổi, đơn giản bên vỉa hè đôi khi lại đem đến cảm giác dễ chịu theo cách rất riêng.

Chúng tôi gọi một cặp bánh dày giò lụa và một cặp bánh dày chả mỡ, cũng với mức giá 20.000 đồng/cặp, tổng cộng 40.000 đồng.

Bánh dày tại cô Hải mềm, dẻo và thơm, được kẹp trong lớp lá chuối. Xét về kết cấu, bánh khá giống với bánh tại Thuỷ Hùng: độ dẻo dính vừa phải, không bị cứng hay quá dai.

Với bánh dày kẹp chả mỡ, phần chả có kích thước nhỏ hơn một chút so với miếng chả tại Thuỷ Hùng. Chả có độ béo vừa phải, dễ ăn nhưng không còn cảm giác ấm nóng và mọng nước rõ rệt như chiếc bánh chúng tôi đã thử ở địa chỉ đầu tiên.

Bánh dày tại cô Hải mềm, dẻo và thơm, được kẹp trong lớp lá chuối, nhưng vì chỉ có 1 lớp bánh dày được kéo giãn nên dễ bị rách

Trong khi đó, bánh dày kẹp giò lụa có phần giò khá to và dày. Hương vị nhìn chung quen thuộc, không tạo ra khác biệt quá lớn so với hai hàng còn lại. Điểm đáng chú ý nằm ở cách chuẩn bị: bánh được kéo giãn để ôm lấy miếng giò hoặc chả, giúp phần nhân được bao bọc kín hơn.

Nếu xét riêng hương vị, bánh dày cô Hải không có sự chênh lệch quá rõ rệt so với hai địa chỉ còn lại. Nhưng về không gian, đây lại là một trải nghiệm khác hẳn. Không có điều hoà, không có bàn ghế chỉn chu như một quán ăn, bù lại là cảm giác ngồi bên vỉa hè, ăn một món quà sáng truyền thống giữa phố phường Hà Nội.

Điểm chúng tôi chấm: 8/10. Cô Hải phù hợp với những người yêu thích các hàng ăn lâu năm, muốn thưởng thức bánh dày giò trong một không gian giản dị, gần gũi với nhịp sống đường phố. Nếu ưu tiên sự thoải mái, mát mẻ và nhiều tiện ích khi ngồi ăn, nơi đây sẽ không có nhiều lợi thế bằng Thuỷ Hùng.

Vậy đâu là địa chỉ đáng thử nhất khi theo trend bánh dày giò?

Sau khi trải nghiệm cả ba hàng, chúng tôi nhận thấy chất lượng bánh dày không có sự khác biệt quá lớn. Cả ba đều có phần bánh mềm, dẻo, kết hợp với giò lụa hoặc chả mỡ theo cách quen thuộc. Sự khác nhau chủ yếu nằm ở độ đậm đà của nhân, kích thước miếng giò chả, cách chuẩn bị món ăn, giá bán và không gian phục vụ.

Địa chỉ Giá bánh dày giò Điểm nổi bật Điểm chúng tôi chấm Giò chả Thuỷ Hùng 15.000 đồng/cặp Không gian sạch sẽ, có điều hoà, trà nhài đá miễn phí, chả mỡ ấm nóng 10/10 Giò chả Nam Anh Từ 20.000 đồng/cặp Giò chả thơm, đậm vị nước mắm, phần nhân đầy đặn 8/10 Bánh dày giò cô Hải 20.000 đồng/cặp Hàng bán lâu năm, không gian vỉa hè giản dị, gần gũi 8/10

Nếu chỉ xét hương vị, mỗi hàng đều có điểm đáng thử riêng. Nam Anh hợp với người thích vị giò chả đậm đà; cô Hải dành cho những ai yêu cảm giác ăn quà sáng bên vỉa hè; còn Thuỷ Hùng tạo được sự cân bằng giữa chất lượng món ăn, mức giá và trải nghiệm tại chỗ.

Giò chả Thuỷ Hùng ghi điểm bởi không gian rộng rãi, giá cả hợp lý, phục vụ nhiệt tình

Với team Có Như Lời Đồn, Thuỷ Hùng là địa chỉ được yêu thích nhất trong lần trải nghiệm này. Một cặp bánh chỉ 15.000 đồng, phần giò chả vừa miệng, bánh dẻo mềm, không gian sạch sẽ, mát mẻ và còn có trà nhài đá miễn phí. Những chi tiết ấy khiến trải nghiệm trở nên trọn vẹn hơn, nhất là khi so sánh với hai địa chỉ có giá cao hơn nhưng chủ yếu phục vụ khách mua mang đi hoặc ngồi ở không gian vỉa hè.

Dù vậy, sức hút của bánh dày giò có lẽ không chỉ nằm ở chuyện tìm ra hàng nào ngon nhất. Giữa vô số món ăn mới liên tục xuất hiện trên mạng xã hội, một món quà sáng bình dân, quen thuộc từ lâu vẫn có thể khiến người trẻ tò mò, rủ nhau đi ăn và chia sẻ trải nghiệm. Đôi khi, điều khiến một món ăn trở thành xu hướng không phải sự cầu kỳ, mà chính là cảm giác thân thuộc cùng niềm vui khám phá những hương vị tưởng đã quá quen với đời sống thường ngày.