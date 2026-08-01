Ăn trứng mỗi ngày có tốt cho sức khỏe? Chuyên gia chỉ ra điều cần lưu ý

Trứng là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày nhờ giàu dinh dưỡng, dễ chế biến và phù hợp với nhiều món ăn. Không chỉ cung cấp protein chất lượng cao, trứng còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, ăn trứng mỗi ngày có thực sự tốt hay không còn phụ thuộc vào lượng tiêu thụ, cách chế biến và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Trứng cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng cho cơ thể. Ảnh minh họa.

Ngoài protein, trứng còn chứa nhiều dưỡng chất như vitamin A, vitamin D, vitamin B12, selen và choline. Đây là những thành phần đóng vai trò quan trọng đối với thị lực, hệ thần kinh, chức năng miễn dịch và nhiều hoạt động chuyển hóa trong cơ thể.

Đặc biệt, lòng đỏ trứng chứa hàm lượng choline đáng kể dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển não bộ, khả năng ghi nhớ và hoạt động của hệ thần kinh.

Vì vậy, nếu được sử dụng hợp lý, trứng có thể là một phần trong chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh.

Có nên ăn trứng mỗi ngày?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, với những người khỏe mạnh, việc ăn trứng thường xuyên có thể phù hợp trong một chế độ ăn đa dạng. Tuy nhiên, lượng trứng nên sử dụng không giống nhau ở mọi người mà phụ thuộc vào độ tuổi, mức độ vận động, tình trạng sức khỏe và tổng thể khẩu phần ăn.

Trước đây, nhiều người lo ngại cholesterol trong trứng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện nay cho thấy tác động của cholesterol từ thực phẩm lên cholesterol trong máu có sự khác biệt giữa từng cá nhân.

Điều quan trọng không chỉ nằm ở số lượng trứng được ăn mà còn ở toàn bộ chế độ dinh dưỡng hằng ngày, bao gồm lượng chất béo bão hòa, thực phẩm chiên rán, đồ chế biến sẵn và thói quen sinh hoạt.

Do đó, thay vì kiêng hoặc ăn quá nhiều trứng, người tiêu dùng nên hướng đến sự cân bằng trong khẩu phần ăn.

Những ai cần thận trọng khi ăn nhiều trứng?

Dù là thực phẩm giàu dinh dưỡng, trứng không phải lựa chọn phù hợp với tất cả mọi người nếu sử dụng với số lượng lớn.

Những người có cholesterol cao, bệnh lý tim mạch, rối loạn chuyển hóa hoặc đang phải kiểm soát chế độ ăn nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để có lượng sử dụng phù hợp.

Ngoài ra, trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người có nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt cũng cần được cân đối khẩu phần trứng dựa trên tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.

Ăn trứng thế nào để tốt hơn cho sức khỏe?

Cách chế biến ảnh hưởng đáng kể đến giá trị dinh dưỡng của món ăn từ trứng. Các phương pháp như luộc, hấp hoặc chế biến với ít dầu mỡ thường được ưu tiên hơn so với những món chiên nhiều dầu hoặc kết hợp với các thực phẩm chứa nhiều chất béo.

Khi ăn trứng, nên kết hợp cùng rau xanh, các loại ngũ cốc nguyên hạt, thực phẩm giàu chất xơ và nhiều nhóm thực phẩm khác để tạo nên bữa ăn cân đối.

Bên cạnh đó, trứng cần được nấu chín kỹ nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn, đặc biệt với những người có sức đề kháng yếu như trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc phụ nữ mang thai.

Trứng là thực phẩm bổ dưỡng và có thể mang lại nhiều lợi ích khi được đưa vào chế độ ăn phù hợp. Tuy nhiên, không có một loại thực phẩm riêng lẻ nào có thể quyết định hoàn toàn tình trạng sức khỏe của con người.

Một chế độ ăn đa dạng, kết hợp với vận động thường xuyên và lối sống khoa học mới là nền tảng giúp cơ thể khỏe mạnh lâu dài.

Vì vậy, thay vì quá lo lắng về việc có nên ăn trứng mỗi ngày, mỗi người nên hiểu nhu cầu dinh dưỡng của bản thân để lựa chọn cách ăn phù hợp, an toàn và hiệu quả.

Trúc Chi (t/h)