Anabuki NL Việt Nam được vinh danh tại Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026

Lễ trao giải Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026 được tổ chức tại khách sạn The Reverie Saigon, TP.HCM, ngày 30/7. Phát biểu tại lễ trao giải, ông Omori Daisuke – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Anabuki NL Housing Service Việt Nam (Anabuki NL Việt Nam), chia sẻ: "Anabuki NL Việt Nam vô cùng vinh dự nhận được giải ở hạng mục Best Property Management Businesses - Công ty quản lý dịch vụ bất động sản tốt nhất Việt Nam hai năm liên tiếp (năm 2025, 2026). Đối với Anabuki NL Việt Nam, giải thưởng này càng có ý nghĩa hơn khi 2027 sẽ là năm đánh dấu hành trình 15 năm hoạt động của công ty. Đây sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực, đóng góp vào sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam, đồng thời mang đến cho cư dân cuộc sống ngày càng an tâm và chất lượng hơn."

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2012, Anabuki NL Việt Nam là thành viên của Anabuki Group – tập đoàn được thành lập tại Nhật Bản từ năm 1964. Với phương châm "Quản lý vì hạnh phúc", đơn vị theo đuổi định hướng nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân, đồng thời duy trì và gia tăng giá trị cho các tài sản bất động sản được quản lý.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, nền tảng kinh nghiệm từ Anabuki Group tạo điều kiện để Anabuki NL Việt Nam tiếp cận hệ thống quản lý bài bản, kết hợp khả năng thích ứng theo đặc thù của thị trường Việt Nam. Triết lý vận hành được cụ thể hóa thông qua 4 giá trị cốt lõi gồm: Cảm giác - Cảm động - Đồng cảm - Cảm tạ, hướng đến việc xây dựng trải nghiệm dịch vụ an toàn, an tâm, vượt kỳ vọng của khách hàng.

Sau hơn một thập niên hoạt động tại Việt Nam, tính đến tháng 7, Anabuki NL Việt Nam hiện quản lý khoảng 20.000 căn hộ, với đội ngũ gần 400 nhân sự. Phạm vi hoạt động của doanh nghiệp trải rộng tại TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long và An Giang, với danh mục quản lý đa dạng từ khu đô thị, căn hộ chung cư, biệt thự, nhà phố liền kề, nhà mẫu, tòa nhà văn phòng cùng các loại hình tiện ích khác.

Danh mục dự án được công ty quản lý gồm nhiều khu đô thị với diện tích hàng trăm hecta và khu căn hộ quy mô lớn như Mizuki Park, Akari City, Waterpoint, Izumi City Đồng Nai, T&T City Millennia cùng nhiều dự án quy mô trên 1.000 căn hộ như New City Thủ Thiêm, Legacy Central, The Emerald Golf View và Safira Khang Điền,... Sự đa dạng về loại hình và quy mô tài sản cho thấy năng lực vận hành linh hoạt, đáp ứng những yêu cầu khác nhau trong quản lý bất động sản.

Anabuki NL Việt Nam ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia. Ảnh: Anabuki NL Việt Nam

Theo đại diện doanh nghiệp, một trong những yếu tố được ban tổ chức đánh giá cao là cách Anabuki NL Việt Nam xây dựng hệ thống quản lý dựa trên nhiều lớp dịch vụ. Công ty tiếp nhận phản hồi của cư dân, ứng dụng phần mềm trong công tác vận hành, triển khai hệ thống giám sát chất lượng và thường xuyên khảo sát mức độ hài lòng của cư dân.

Doanh nghiệp duy trì tổng đài hỗ trợ 16 giờ mỗi ngày, 365 ngày trong năm, đồng thời triển khai bộ phận giám sát độc lập nhằm kiểm soát chất lượng dịch vụ. Việc ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý cũng góp phần nâng cao khả năng phản hồi, tối ưu quy trình vận hành và tăng tính minh bạch trong tương tác với cư dân.

Anabuki NL Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược về quản lý vận hành với Chủ đầu tư Lê Phong tại Tokyo, Nhật Bản - Ảnh: Anabuki NL Việt Nam

Không chỉ khẳng định vị thế trong lĩnh vực quản lý vận hành bất động sản, Anabuki NL Việt Nam còn không ngừng mở rộng hệ sinh thái dịch vụ nhằm đáp ứng toàn diện nhu cầu của khách hàng trong suốt vòng đời của bất động sản. Hiện nay, hệ sinh thái của doanh nghiệp bao gồm các dịch vụ: sửa chữa và bảo trì bên trong căn hộ – Happy Support, thiết kế và thi công nội thất – Anabuki ID, khai thác, vận hành và cho thuê căn hộ dịch vụ – Anabuki Zen, cùng dịch vụ vệ sinh căn hộ – Anabuki CS.

Việc phát triển hệ sinh thái theo hướng tích hợp không chỉ giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận đa dạng dịch vụ thông qua một đầu mối uy tín, mà còn mang đến trải nghiệm đồng bộ, thuận tiện và xuyên suốt trong quá trình sở hữu, khai thác và sử dụng bất động sản. Đây cũng là định hướng phát triển dài hạn của Anabuki NL Việt Nam nhằm gia tăng giá trị cho tài sản, nâng cao chất lượng sống của cư dân và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản Việt Nam.

Với kinh nghiệm hoạt động tại nhiều thị trường và hệ thống đối tác đa dạng, công ty xây dựng mạng lưới hợp tác cùng nhiều doanh nghiệp bất động sản trong nước. Đây cũng là nền tảng giúp doanh nghiệp tham gia quản lý nhiều dự án có quy mô và mô hình phát triển khác nhau, từ khu đô thị tích hợp đến các khu căn hộ cùng bất động sản thương mại.

Đại diện Anabuki NL Việt Nam tham dự lễ trao giải Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026 - Ảnh: Anabuki NL Việt Nam

Việc đạt được giải thưởng "Công ty quản lý dịch vụ bất động sản tốt nhất Việt Nam" 02 năm liên tiếp không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của Anabuki NL Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng quản lý vận hành, mà còn khẳng định uy tín và năng lực của doanh nghiệp trên thị trường. Hướng tới cột mốc 15 năm hoạt động tại Việt Nam vào năm 2027, Anabuki NL Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh từ kinh nghiệm quản lý của Nhật Bản, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ và đồng hành cùng các chủ đầu tư, đối tác trong việc kiến tạo những cộng đồng cư dân văn minh, an toàn và bền vững, góp phần nâng tầm chất lượng quản lý bất động sản tại Việt Nam.