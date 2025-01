Angelina Jolie suy sụp

Ngày 23/1, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) công bố danh sách đề cử Oscar 2025 .

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là một trong những hạng mục quan trọng nhận được nhiều sự chú ý. Những cái tên được nêu ra là Demi Moore ( The Substance ), Karla Sofía Gascón ( Emilia Pérez ), Mikey Madison ( Anora ), Fernanda Torres (I 'm Still Here ) và Cynthia Erivo ( Wicked ).

Một lần nữa, sau Giải Nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh, Angelina Jolie lại vắng bóng dù từng được đề cử tại Quả cầu Vàng.

Angelina Jolie không có tên trong danh sách đề cử Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Ảnh: Netflix.

Sau vài năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Angelina tái xuất trong bộ phim tiểu sử Maria . Trong phim, cô vào vai Maria Callas, nữ ca sĩ opera người Mỹ gốc Hy Lạp, được ca tụng là huyền thoại của thập niên 1950.

Angelina dành nhiều tâm huyết cho vai diễn này, thậm chí xem nỗi thống khổ của ngôi sao quá cố là “chuyện của riêng tôi”. Không chỉ dành nhiều tháng học hát để hóa thân tốt nhất, đả nữ sinh năm 1975 còn tích cực tham gia các hoạt động quảng bá.

Sau khi ra mắt, màn trình diễn của Angelina nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn. Đáng tiếc, sự nỗ lực đó không giúp cô có một suất cạnh tranh giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới.

“Angelina chắc chắn suy sụp. Hãy nhìn vào tất cả những gì cô ấy làm cho bộ phim trên truyền thông. Cô ấy muốn được đề cử. Cô ấy đã xuất hiện trên chương trình đêm khuya của Jimmy Fallon sau hơn một thập kỷ. Cô ấy đến lễ trao giải Gotham. Cô ấy chụp ảnh cho loạt trang bìa tạp chí", nguồn tin cấp cao liên quan đến Oscar cho biết.

Một chuyên gia giải thưởng Hollywood khác nói với Page Six không có gì phải nghi ngờ về chuyện Angelina cảm thấy buồn. Người này nhấn mạnh việc bị Oscar từ chối không phải điều tốt cho Angelina hay đơn vị sản xuất bộ phim, Netflix.

Trong khi đó, nguồn tin trong ngành điện ảnh khẳng định lý do ngôi sao Maleficent bị phớt lờ là vì vụ ly hôn ồn ào với Brad Pitt .

“Điều này chỉ cho thấy Hollywood là đội Brad. Quả cầu Vàng cho thấy báo chí nước ngoài yêu mến cô ấy, nhưng Hollywood không phải vậy. Không ai chống lại Brad và trao cho Angelina một phiếu bầu. Mọi người chỉ yêu Brad”, người trong cuộc nhấn mạnh.

Tuy nhiên, nguồn tin khác phản bác lập luận Brad Pitt tác động để Oscar tẩy chay Angelina: “Vụ ly hôn đã xong. Đúng là chính trị có ảnh hưởng một chút đến các bộ phim và màn trình diễn. Nhưng thực tế là có nhiều bộ phim và cá nhân được đề cử lần đầu tiên. Nó cho thấy chúng ta vẫn có một ngành công nghiệp lành mạnh”.

Brad Pitt bị nghi can thiệp để Oscar ngó lơ vợ cũ. Ảnh: Getty Images.

Theo Page Six , trong danh sách đề cử cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc, ngoài Cynthia Erivo từng có cơ hội giành giải Oscar trước đây. Cô nhận đề cử cho vai diễn trong phim Harriet năm 2019. Những người đẹp còn lại đều lần đầu được AMPAS thừa nhận diễn xuất.

Angelina từng thắng giải Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với phim Girl, Interrupted năm 2000 và được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với bộ phim Changeling năm 2009. Cô cũng nhận được Giải thưởng Nhân đạo Jean Hersholt, do AMPAS trao định kỳ tại các buổi lễ trao Giải thưởng Thống đốc, vào năm 2013.

Nghi vấn Brad Pitt can thiệp để kìm hãm Angelina làm dấy lên những ý kiến trái chiều. Một bộ phận công nhận Angelina diễn xuất ấn tượng trong phim mới, tuy nhiên đa số khán giả Mỹ bênh vực cho Brad Pitt trong trường hợp này. Họ cho rằng lý do Angelina không được chọn đến từ vấn đề diễn xuất, không phải do tài tử sinh năm 1963 tác động.

Cư dân mạng bình luận: “Nếu Hollywood là đoàn đội của Brad, tại sao anh ấy lại không được đề cử cho Babylon? Cô ấy giành được một vài đề cử nhưng không chiến thắng tại Quả cầu Vàng, cũng không được đưa vào danh sách của BAFTA”, “Kate Winslet và Nicole Kidman có nhiều bài đánh giá tốt hơn cũng không được đề cử. Không liên quan gì đến việc Hollywood ủng hộ Brad Pitt”, “Cô ấy dồn hết nỗi đau của mình vào vai diễn nên cô ấy nên được đề cử. Cô ấy tích cực quảng bá phim nên cô ấy được đề cử. Cô ấy không được đề cử vì Hollywood thích Brad Pitt. Không có chỗ nào nói rằng diễn xuất của cô ấy đủ tốt để được đề cử. Có thể đó là lý do tại sao cô ấy không được đề cử”…