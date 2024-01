"Anh cả" ngành dệt may hi sinh 1.500 tỷ đồng lợi nhuận để giữ thu nhập 9,45 triệu đồng/người cho gần 62.000 lao động

Ngày 29/12, Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng, tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2024.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị về sản xuất kinh doanh, Tổng giám đốc Cao Hữu Hiếu - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT Vinatex nhấn mạnh, năm 2023 là năm đặc biệt khó khăn với diễn biến của thị trường và kinh tế thế giới, cả năm tình hình nhu cầu thấp.

Khó khăn với ngành may là các đơn vị liên tục thiếu đơn hàng, lượng đơn hàng và đơn giá gia công đều giảm 20- 30% (cá biệt có đơn hàng giá giảm đến 40%). Với ngành sợi, thị trường sợi ảm đạm, tín hiệu đơn hàng chỉ tính theo tháng, đơn vị phải kinh doanh dưới giá thành…

Ông Cao Hữu Hiếu chia sẻ, các doanh nghiệp trong Tập đoàn có nhiều giải pháp như chấp nhận những đơn hàng đơn giá thấp, không có lãi nhưng người lao động có việc làm; nhiều doanh nghiệp phải giảm giờ làm thì bố trí làm việc luân phiên, nghỉ thứ bảy, không tăng ca, tạo điều kiện cho người lao động có việc làm, có thu nhập…

Với đơn giá thấp, các doanh nghiệp chấp nhận giảm lợi nhuận để giữ ổn định thu nhập cho người lao động. Phương thức này làm giảm lợi nhuận khoảng 1.500 tỷ đồng.

Ông Cao Hữu Hiếu – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Vinatex báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Trước đó, trong báo cáo tài chính quý III/2023, Vinatex cho biết đơn hàng thiếu hụt, doanh nghiệp buộc phải nhận những đơn hàng giá thấp để đảm bảo mức lương cho người lao động bình quân trên 8 triệu đồng/tháng.

Vinatex cũng cho biết với mức giá của các đơn hàng nhận được, thì mức lương bình quân lao động chỉ đạt dưới 6 triệu đồng/tháng và "Giá đơn hàng thấp trong khi tổng giá trị đơn hàng giảm đã “ảnh hưởng trọng yếu đến lợi nhuận hợp nhất của Tập đoàn”" - Vinatex giải trình về việc lợi nhuận 9 tháng đầu năm sụt giảm so với cùng kỳ.

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và dự báo thị trường các tháng cuối năm không được như kỳ vọng, Vinatex điều chỉnh giảm kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, giảm chỉ tiêu doanh thu từ 17.500 tỷ đồng xuống 16.500 tỷ đồng, tương đương mức giảm 6%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất giảm 39% so với kế hoạch ban đầu, từ 610 tỷ đồng xuống 370 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2023, doanh thu của Vinatex ước đạt 17.225 tỷ đồng, bằng hơn 104% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế ước đạt 377 tỷ đồng, bằng 101,9% so với kế hoạch. Trên tổng số lao động toàn Tập đoàn là 61.956 người, thu nhập bình quân đạt 9,45 triệu đồng/người/tháng, bằng 98% so với cùng kỳ năm 2022 và bằng 95% so với kế hoạch đề ra.

Ảnh minh hoạ

Năm 2024, dự báo thị trường vẫn bất định, nhiều thay đổi trên nền một số tín hiệu khả quan hơn ở kinh tế của Mỹ, châu Âu; khó khăn về giá còn tiếp diễn, đơn hàng có thể số lượng khá hơn, trong nước tình hình vĩ mô ổn định, lãi suất có thể giảm, tiền lương của người lao động tăng,…

Theo ghi nhận của Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas), trong quý 4/2023 các DN đã bắt đầu có đơn hàng trở lại, thậm chí có những DN đã có một số đơn hàng lớn, thị trường ngành may bắt đầu ấm khi kỳ nghỉ Giáng sinh và Tết Dương lịch 2024 đang đến gần. Kỳ vọng khi sức mua của người tiêu dùng tăng lên trong dịp nghỉ lễ, kéo lượng hàng tồn kho giảm thì sẽ có những “điểm sáng” và cải thiện về thị trường trong năm 2024.

Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Đảng ủy chỉ đạo Tập đoàn Vinatex tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu theo Đề án “Tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; phấn đấu doanh thu năm 2024 đạt 17.500 tỷ đồng, bằng 101,6% so với năm 2023, lợi nhuận trước thuế đạt 390 tỷ đồng, bằng 103,5% so với năm 2023.