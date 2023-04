Ảnh hiếm ghi lại chân dung thành viên gia đình của Từ Hy Thái hậu, bất ngờ nhất là nhan sắc hai cô cháu gái

Từ trước đến nay, Từ Hi Thái hậu đã luôn là một nhân vật gây tranh cãi trong lịch sử Trung Quốc. Theo đó, sử sách cho rằng bà là một người tàn nhẫn, thao túng người thân và triều thần của mình và một mình thống trị quyền lực. Vào cuối triều đại nhà Thanh, vô số hiệp ước được bà ký kết đã khiến người dân trong nước phải sống trong cảnh nghèo khó.



Tuy nhiên, mặt khác, Từ Hi Thái hậu cũng được cho là đã cải cách nhiều phong tục cổ hủ, cấm tục bó chân của phụ nữ, thành lập trường học dành cho phụ nữ và đồng thời sử dụng tiền để xây dựng cơ sở giáo dục và thúc đẩy sự phát triển của Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Từ Hi Thái hậu còn được biết đến là một người sành điệu, thời trang và thích chụp ảnh. Vào cuối thế kỷ 19, khi văn minh phương Tây du nhập Trung Quốc, Từ Hi là người đầu tiên được thưởng thức đèn điện, ô tô Mercedes-Benz, xe lửa và nước hoa Pháp và đặc biệt dành tình cảm cho chiếc máy ảnh. Đó là lý do tại sao Từ Hi để lại rất nhiều ảnh chụp bà và các thành viên trong gia đình.

Từ Hi Thái hậu đang mặc một bộ quần áo lộng lẫy và đang chỉnh trang trước gương

Phụ mẫu của Từ Hi Thái hậu

Mặc dù Từ Hi này là một người độc ác và tàn nhẫn, nhưng bà lại được cho là người rất hiếu thảo với cha mẹ mình. Vào lễ mừng thọ lần thứ 60 của mẹ ruột, bà thậm chí đã viết một bài thơ tình cảm dành cho mẹ mình. Một vài câu thơ trong bài thơ này của bà sau này đã được lan truyền và sử dụng rộng rãi.

Bức ảnh này được chụp vào sinh nhật lần thứ 60 của mẹ ruột Từ Hi Thái hậu

Em trai Từ Hi Thái hậu

Từ Hi có một người em trai tên Quế Tường. Theo đó, sau khi Từ Hi trở thành thê thiếp của Vua Hàm Phong, gia đình bà đã được sống trong phú quý. Khi Từ Hi lên nắm quyền điều hành đất nước, em trai bà nhanh chóng được thăng chức. Đáng tiếc thay, ba người con gái của ông sau này đều trở thành "con tốt" của Từ Hi.

Cháu gái Từ Hi Thái hậu - Hoàng hậu Long Dụ

Hoàng hậu Long Dụ, là con gái thứ 2 của Quế Tường, em trai Từ Hi Thái hậu. Để củng cố thêm địa vị của mình, Từ Hi đã cố gắng để Long Dụ kết hôn với vua Quang Tự dù cháu gái bà không có nhan sắc quá nổi bật. Tuy nhiên, bà vẫn dùng cháu gái làm "con tốt" để giúp bà theo dõi Hoàng đế Quang Tự mọi lúc.

Hoàng hậu Long Dụ

Cháu gái Từ Hi Thái hậu - Cảnh Vinh

Cảnh Vinh là con gái lớn của Quế Tường và là chị gái của Hoàng hậu Long Dụ, vì vậy cô cũng là cháu gái của Từ Hi. Giống như Long Dụ, cô cũng chỉ là "quân cờ" trong mắt Từ Hi. Tuy nhiên, khác với chị gái mình cô được cho là sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Trong ảnh, dù đứng bên cạnh một người nước ngoài nhưng khí thế của cô không kém cạnh chút nào, ngũ quan cũng rất thanh tú.

Cháu gái thứ 2 của Từ Hi (phải) sở hữu gương mặt xinh đẹp