Liên quan đến vụ việc, theo báo cáo của Công an thành phố, hồi 6 giờ 20 phút ngày 29/5, lái xe N.V.L và cô giáo P.Q.A có nhiệm vụ đón trẻ mầm non từ nhà đến Trường Mầm non Hồng Nhung 2 (xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình), trong đó có bé T.G.H (sinh năm 2019, trú tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư).