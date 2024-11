Anh nông dân nhẹ nhàng thu tiền tỷ nhờ trồng loại cây quý "đẻ ra vàng"

Theo ước tính của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), xuất khẩu cao-su của Việt Nam trong tháng 9/2024 đạt khoảng 250 nghìn tấn, trị giá 424 triệu USD, tăng 19,2% về lượng và tăng 23% về trị giá so với tháng 8/2024, tăng 29,2% về lượng và tăng 68,4% về trị giá so với tháng 9/2023. Giá bình quân xuất khẩu cao-su ở mức 1.697 USD/tấn, tăng 3,2% so với tháng 8/2024 và tăng 30,3% so với tháng 9/2023.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao-su đạt khoảng 1,37 triệu tấn, trị giá 2,18 tỷ USD, giảm 2,2% về lượng nhưng tăng 16,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Trong tháng 9/2024, giá mủ cao-su tại trong nước đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh theo xu hướng chung của thị trường thế giới.

Tại một số công ty cao-su, hiện giá thu mua mủ cao-su nguyên liệu duy trì quanh mức 395-435 đồng/ TSC, tăng khoảng 29-37 đồng/TSC so với cuối tháng trước, theo Nhân dân.