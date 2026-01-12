Anh Tây hào hứng đi ăn phở bò Việt Nam, gọi món chỉ nói nhầm 1 chữ mà có kỷ niệm nhớ đời

Tiếng Việt được nhiều người nước ngoài xếp vào danh sách những ngôn ngữ "khó nhằn" nhất thế giới. Lý do không chỉ vì bảng chữ cái có dấu, mà còn bởi chỉ cần lệch một chút trong phát âm, nghĩa của từ trong tiếng Việt có thể rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Và đôi khi, chính những sai sót ấy lại tạo nên các tình huống dở khóc dở cười.

Trên trang chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Việt easyvietnamesewithan , một mẩu chuyện nhỏ về lỗi phát âm đã khiến nhiều người bật cười vì quá quen thuộc với những ai từng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.

Trong tiếng Việt, có rất nhiều cặp từ phát âm gần giống nhau nhưng nghĩa thì chẳng liên quan gì. Chẳng hạn như "bố" và "bò". Chỉ khác một dấu, nhưng một bên là người cha trong gia đình, còn một bên là con vật quen thuộc. Với người học chưa quen thanh điệu, đây thực sự là "bẫy ngôn ngữ" khó tránh.

Câu chuyện xảy ra khi một học viên người nước ngoài lần đầu bước vào quán ăn Việt Nam. Hào hứng gọi món quen thuộc mà anh đã tập nói suốt mấy buổi học, anh tự tin nói với nhân viên: "Cho tôi một phần phở 'bố'".

Ảnh minh hoạ: easyvietnamesewithan

Nhân viên phục vụ sững lại vài giây, nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu rồi hỏi lại, nửa đùa nửa thật: "Bạn muốn gọi món phở 'bố' à?". Vị khách nước ngoài lúc này càng thêm bối rối. Không nhận ra vấn đề nằm ở đâu, anh gật đầu chắc nịch: "Vâng, đúng rồi, một phần phở 'bố'".

Nhân viên cười và giải thích: "À, bạn đang gọi món phở bò, không phải 'bố'. 'Bố' là từ chỉ cha trong tiếng Việt. Nhưng tôi hiểu rồi, món phở bò sẽ được chuẩn bị ngay đây!".

Qua tình huống này, vị khách nước ngoài đã có thêm một kỉ niệm khó quên trong hành trình học tiếng Việt của mình.

Những câu chuyện như vậy không hiếm với người nước ngoài đang học tiếng Việt. Ảnh minh hoạ: @NoodleheadEats

Những câu chuyện như vậy không hiếm với người nước ngoài học tiếng Việt. Chỉ cần đặt sai dấu, lên giọng hoặc xuống giọng chưa đúng, cả câu nói có thể chuyển nghĩa hoàn toàn. Nhưng cũng chính vì thế, tiếng Việt lại trở nên sống động, giàu cảm xúc và rất duyên theo một cách riêng.