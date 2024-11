Anh trai vượt ngàn chông gai “cháy vé” concert chỉ sau 40 phút, Techcombank hưởng lợi gì khi trở thành Nhà tài trợ kim cương?

Mới đây, Chứng khoán KB (KBSV) vừa đưa ra nhận định về cổ phiếu TCB. Báo cáo mới nhất nhấn mạnh, việc tham gia và trở thành nhà tài trợ kim cương/ đồng tổ chức cho concert Anh trai vượt ngàn chông gai dự kiến giúp nhà băng định vị thương hiệu tốt hơn.

Cụ thể, Techcombank đã triển khai chương trình tặng vé Concert cho khách hàng hiện hữu/ khách hàng mới mở tài khoản, đi kèm điều kiện sử dụng tính năng Sinh lời tự động.

Trên thực tế, sau concert đầu tiên, Techcombank ghi nhận 4.500 tấm vé tìm được chủ nhân, hơn 120.000 khách hàng bật tính năng Sinh lời tự động trên ứng dụng Techcombank Mobile.

“Điều này giúp gia tăng lượng lớn tiền gửi không kỳ hạn với chi phí thấp từ 0,2-0,5%, đồng thời, tăng trưởng lượng khách hàng tiềm năng cho ngân hàng trong tương lai”, báo cáo của KBSV viết.

Tuy nhiên, nhóm phân tích cũng lưu ý, việc ngân hàng tham gia tài trợ cũng sẽ làm tăng chi phí hoạt động trong kỳ.

Bên cạnh nội dung trên, nhóm phân tích của KBSV cũng đưa ra nhận định tích cực về tăng trưởng tín dụng của Techcombank cho giai đạo 2025-2027.

KBSV dự báo ngân hàng sẽ duy trì mức tăng trưởng tín dụng 21% cho năm 2024 và 16-18% cho giai đoạn 2025-2027. Nhận định dựa trên cơ sở thị trường bất động sản hồi phục tốt hơn sẽ thúc đẩy hoạt động cho vay mua nhà. Trong khi đó, tại Techcombank giải ngân cho vay mua nhà là động lực chính dẫn dắt tăng trưởng tín dụng nhóm khách hàng cá nhân.

Ngoài tín dụng bất động sản, gần đây, nhà băng đang thực hiện chiến lược đa dạng hoá danh mục cho vay sang các lĩnh vực khác như FMCG, Bán lẻ, Logistics…

"Chúng tôi nhận thấy giải ngân cho các lĩnh vực này tốt lên nhờ kinh tế chung ổn định hơn, cùng với mùa tín dụng cao điểm ở hiện tại, KBSV lạc quan với tốc độ tăng trưởng tín dụng của TCB cho cả năm 2024 cũng như các năm tới”, KBSV viết trong báo cáo.

Theo báo cáo tài chính quý III/2024, Techcombank báo lãi trước thuế 22.800 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2024, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2023.

Tại cuối tháng 9/2024, tổng tài sản của Techcombank đạt 927.100 tỷ đồng, tăng 9,1% so với đầu năm và 18,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng ngân hàng, tín dụng tăng trưởng 17,4% so với đầu năm lên 622.100 tỷ đồng. Trên cơ sở hợp nhất, tín dụng cá nhân là động lực dẫn dắt tăng trưởng trong quý III. Dư nợ khách hàng cá nhân tăng tới 6,0% so với quý trước, gấp đôi mức tăng dư nợ khách hàng doanh nghiệp bao gồm cho vay và trái phiếu doanh nghiệp.

Số dư CASA (bao gồm số dư “Sinh lời tự động) của Techcombank đạt mức cao kỷ lục 200.300 0tỷ đồng, góp phần đưa tỷ lệ CASA lên mức 40,5%. Tính chung tiền gửi của khách hàng đạt 495.000 tỷ đồng, tăng 8,9% so với đầu năm và 21 % so với cùng kỳ năm trước.