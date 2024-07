Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và các show truyền hình tạm dừng lên sóng, Miss Grand Vietnam dời đêm thi

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau thời gian lâm bệnh đã từ trần ngày 19 tháng 7 năm 2024. Sau tin buồn, các chương trình truyền hình có lịch phát sóng vào cuối tuần này cũng như các sự kiện âm nhạc - giải trí nghệ thuật và cuộc thi dự kiến tổ chức trong thời gian tới đã thông báo dời lịch.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã thông báo tạm dừng lên sóng trong tuần này.

"Nhà sản xuất chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 xin trân trọng thông báo: Tập 4 và các nội dung liên quan của chương trình dự kiến phát sóng vào tối thứ Bảy, ngày 20/7/2024, sẽ được tạm hoãn và chuyển sang phát sóng vào thời gian phù hợp", thông báo được đơn vị sản xuất đăng tải trên fanpage chính thức của chương trình.

Bên cạnh đó, theo lịch chiếu trên VTV3, show hẹn hò Đảo Thiên Đường cũng không lên sóng vào lúc 21h30 vào ngày 20/7.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 và các show truyền hình giải trí trên sóng VTV đều tạm dừng lên sóng

Ngoài show truyền hình thay đổi kế hoạch phát sóng, các cuộc thi sắc đẹp cũng lùi lịch tổ chức. "Thời gian tổ chức sự kiện Vietnam Beauty Fashion Fest 8 cùng phần thi Best in Swimsuit thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam 2024 sẽ có sự thay đổi so với kế hoạch dự kiến. Ban tổ chức sẽ cập nhật thông tin và lịch trình mới nhất về các sự kiện trong thời gian sắp tới", ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2024 thông báo.

Miss Grand Vietnam 2024 và các cuộc thi nhan sắc dự kiến tổ chức trong tuần này và tuần sau đều thông báo dời lịch

Tương tự, một cuộc thi sắc đẹp khác là Hoa hậu Du lịch Việt Nam cũng thông báo thay đổi thời gian tổ chức đêm chung kết: "BTC cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam xin phép thông báo tạm hoãn đêm chung kết toàn quốc diễn ra vào ngày 20/7/2024 tại Quảng Ninh. Lịch trình cụ thể của đêm thi sẽ được thông báo lại tới các cơ quan báo chí khi có thông tin chính thức. Rất mong nhận được sự thông cảm của các quý báo đã đồng hành cùng cuộc thi".