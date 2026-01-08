Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ánh Viên 27 tuổi thăng hàm trung tá, em trai 19 tuổi trung uý quân nhân chuyên nghiệp: Nhà này đỉnh quá!

08-01-2026

Ánh Viên 27 tuổi thăng hàm trung tá, em trai 19 tuổi trung uý quân nhân chuyên nghiệp: Nhà này đỉnh quá!

Hai chị em Ánh Viên - Quang Thuấn xuất sắc.

Không chỉ là những vận động viên xuất sắc trên đường đua xanh, hai chị em Nguyễn Thị Ánh Viên và Nguyễn Quang Thuấn còn khiến người hâm mộ trầm trồ với những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp.

Năm 2023, khi ấy 27 tuổi Nguyễn Thị Ánh Viên trở thành trung tá quân nhân chuyên nghiệp trẻ nhất Việt Nam. Ánh Viên trở thành một biểu tượng bất diệt của bơi lội Đông Nam Á với thành tích 25 Huy chương Vàng SEA Games, giành HCV Olympic trẻ, HCV châu Á...

Đến tháng 1/2026, em trai Ánh Viên - Nguyễn Quang Thuấn 19 tuổi lại tiếp bước chị gái khi được thăng hàm trung uý quân nhân chuyên nghiệp nhờ thành tích xuất sắc giành 1 HCV, 2 HCĐ tại SEA Games 33 và là VĐV xuất sắc nhất giải vô địch bơi quốc gia.

Ánh Viên 27 tuổi thăng hàm trung tá, em trai 19 tuổi trung uý quân nhân chuyên nghiệp: Nhà này đỉnh quá!- Ảnh 1.

Chị em Ánh Viên khiến dân tình trầm trồ (Ảnh: FBNV))

Trong làng thể thao Việt Nam, hiếm có gia đình nào mà sự thành công lại mang tính tiếp nối thành công như gia đình Ánh Viên - Quang Thuấn.

Hình ảnh hai chị em Ánh Viên rạng rỡ trong bộ quân phục không chỉ là niềm tự hào riêng của gia đình, mà còn là biểu tượng cho sức trẻ Việt Nam, những người dám mơ lớn và đủ kỷ luật để hiện thực hóa ước mơ đó.

Ánh Viên 27 tuổi thăng hàm trung tá, em trai 19 tuổi trung uý quân nhân chuyên nghiệp: Nhà này đỉnh quá!- Ảnh 2.

Sau hơn một thập kỷ thống trị bơi lội Đông Nam Á, Ánh Viên hiện đã lui về phía sau đường bơi để tập trung vào công tác huấn luyện và phổ cập bơi lội cộng đồng (Ảnh: FBNV)

Ánh Viên 27 tuổi thăng hàm trung tá, em trai 19 tuổi trung uý quân nhân chuyên nghiệp: Nhà này đỉnh quá!- Ảnh 3.
Ánh Viên 27 tuổi thăng hàm trung tá, em trai 19 tuổi trung uý quân nhân chuyên nghiệp: Nhà này đỉnh quá!- Ảnh 4.

Nối nghiệp chị gái, người em trai Nguyễn Quang Thuấn cũng đang cho thấy sự trưởng thành vượt bậc (Ảnh: FBNV)

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

Ánh Viên

