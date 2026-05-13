Anthropic ra mắt "trợ lý AI ngành luật", thu hút hơn 20.000 người đăng ký

Sau bản phát hành hồi tháng Hai từng gây chấn động thị trường phần mềm pháp lý, công ty AI này nay tiếp tục tung ra loạt tính năng mới với tham vọng giúp luật sư tự động hóa hàng loạt công việc phức tạp chỉ bằng AI.

Anthropic mở rộng “trợ lý AI ngành luật”, kết nối trực tiếp với các phần mềm pháp lý lớn

Hôm thứ Ba, Anthropic công bố một loạt công cụ pháp lý mới dành cho Claude Cowork, nền tảng hỗ trợ công việc trí tuệ của hãng. Điểm đáng chú ý là hệ thống giờ đây có thể tích hợp trực tiếp với nhiều phần mềm chuyên dụng mà các công ty luật vốn sử dụng hằng ngày.

Thông qua các kết nối này, luật sư có thể truy cập kho dữ liệu án lệ, quản lý hợp đồng, thực hiện nghiên cứu pháp lý chuyên sâu và xử lý khối lượng công việc lớn bằng AI. Nói cách khác, Claude không chỉ là chatbot trả lời câu hỏi nữa mà đang được biến thành một “trợ lý pháp lý” có khả năng thao tác trực tiếp trên các công cụ chuyên môn.

Anthropic cho biết Claude Cowork hiện có thể hoạt động với nhiều nền tảng quen thuộc trong giới luật như CourtListener, Definely, Westlaw của Thomson Reuters, Courtroom5 và Box. Đáng chú ý, startup công nghệ pháp lý Harvey, công ty được OpenAI hậu thuẫn và đang nổi lên mạnh mẽ trong lĩnh vực AI pháp lý, cũng đã tham gia danh sách tích hợp của Cowork.

Theo Mark Pike, cố vấn pháp lý cấp cao của Anthropic, sức mạnh thực sự không chỉ nằm ở mô hình AI mà nằm ở việc cho AI tiếp cận các công cụ chuyên môn mà luật sư sử dụng mỗi ngày. Ông nói với Business Insider: “Hóa ra việc đơn giản chỉ cần cho các mô hình đa năng này quyền truy cập vào những công cụ mà luật sư sử dụng cũng giống như việc cấp bằng luật cho một kỹ sư vậy”.

Nhận định này phản ánh xu hướng mới của ngành AI. Thay vì xây dựng các hệ thống hoàn toàn chuyên biệt từ đầu, các công ty đang biến các mô hình AI đa năng thành chuyên gia trong từng lĩnh vực bằng cách kết nối chúng với hệ sinh thái phần mềm hiện có.

Anthropic cũng cho biết họ đã xây dựng sẵn nhiều “kỹ năng AI” chuyên biệt cho Claude Cowork. Các công cụ này có thể hỗ trợ nhiều mảng pháp lý khác nhau như luật lao động, luật bảo mật dữ liệu, luật sản phẩm và cả những tính năng phục vụ phòng khám pháp lý hoặc sinh viên luật.

Điều này cho thấy tham vọng của Anthropic không chỉ dừng ở các hãng luật lớn mà còn muốn mở rộng sang lĩnh vực giáo dục pháp lý và các tổ chức hỗ trợ pháp luật.

Từ “thảm họa SaaS” đến cuộc đua AI tỷ USD trong ngành luật

Thực tế, tham vọng AI pháp lý của Anthropic đã bắt đầu gây tiếng vang từ nhiều tháng trước. Hồi tháng Hai, công ty từng tung ra phiên bản đầu tiên của công cụ pháp lý dành cho Claude. Dù được xem chỉ là một bản phát hành tương đối nhỏ, sản phẩm này vẫn đủ khiến cả ngành công nghệ pháp lý rung chuyển.

Theo Business Insider, sự kiện đó từng kích hoạt một đợt bán tháo cổ phiếu và làm dấy lên nỗi lo về một “thảm họa SaaS”. Các nhà đầu tư bắt đầu lo ngại rằng AI có thể làm lung lay mô hình kinh doanh của nhiều công ty phần mềm pháp lý truyền thống. Nỗi sợ này không phải vô lý.

Trong nhiều năm, các hãng phần mềm pháp lý kiếm tiền bằng cách cung cấp công cụ nghiên cứu án lệ, quản lý tài liệu, xử lý hợp đồng hoặc tìm kiếm thông tin chuyên môn. Nhưng khi AI có thể tích hợp trực tiếp những tính năng đó và tự động hóa quy trình làm việc, lợi thế của các nền tảng SaaS truyền thống có nguy cơ bị bào mòn. Phiên bản mới của Claude Cowork được xem là bước tiến lớn hơn nhiều so với bản phát hành hồi tháng Hai.

Phiên bản mới của Claude Cowork mang đến nhiều tính năng nâng cấp hơn cho ngành pháp lý

Mark Pike mô tả sự khác biệt giữa hai phiên bản “giống như việc mua một món đồ may sẵn so với việc đặt may đo và chỉnh sửa riêng”. Nếu phiên bản đầu tiên chỉ đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ pháp lý tổng quát, thì bản nâng cấp lần này hướng tới việc cá nhân hóa và xử lý chuyên sâu hơn cho từng nhu cầu thực tế trong ngành luật.

Quan trọng hơn, Anthropic dường như đang thử nghiệm một chiến lược có thể mở rộng sang nhiều ngành nghề khác. Nếu công thức “AI + phần mềm chuyên ngành” hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực pháp lý, các mô hình tương tự hoàn toàn có thể được áp dụng cho tài chính, chăm sóc sức khỏe hay kế toán.

Điều này đồng nghĩa các công ty AI như Anthropic hay OpenAI có thể từng bước tiến sâu vào các thị trường phần mềm doanh nghiệp vốn do các hãng SaaS lâu năm thống trị.

Sự quan tâm dành cho AI pháp lý hiện cũng đang tăng mạnh trên toàn cầu. Pike tiết lộ rằng hơn 20.000 người đã đăng ký tham dự hội thảo trực tuyến gần đây của Anthropic về công việc pháp lý và AI, một con số cho thấy sức nóng của chủ đề này trong ngành luật. Làn sóng quan tâm đó đã góp phần đẩy giá trị của nhiều startup AI pháp lý tăng vọt.

Harvey và đối thủ Legora đều đã đạt mức định giá hàng tỷ USD, phản ánh niềm tin ngày càng lớn rằng AI sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong ngành luật tương lai. Trong khi đó, các “ông lớn” công nghệ pháp lý truyền thống cũng không đứng ngoài cuộc. Thomson Reuters và RELX, những công ty vốn thống trị mảng dữ liệu và nghiên cứu pháp lý, hiện đều đã phát triển các công cụ AI riêng nhằm bảo vệ vị thế trước làn sóng cạnh tranh mới.

Cuộc đua AI pháp lý vì thế đang chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang cạnh tranh thực sự. Và nếu các hệ thống như Claude Cowork chứng minh được hiệu quả trong môi trường làm việc thực tế, ngành luật có thể trở thành một trong những lĩnh vực đầu tiên chứng kiến AI thay đổi tận gốc cách con người làm việc tri thức.

*Nguồn bài viết: Business Insider