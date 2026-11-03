Anthropic siết chặt điều khoản Claude, AI không còn được phép tạo bản sao các tựa game nổi tiếng

Anthropic đã cập nhật Claude nhằm ngăn công cụ AI này hỗ trợ người dùng tạo bản sao của những trò chơi điện tử có bản quyền. Thay đổi được phát hiện đầu tiên bởi một người dùng trên mạng xã hội X, thông qua một số chỉ dẫn mới được bổ sung vào mã lệnh của Claude.

Cụ thể, Anthropic yêu cầu Claude vẫn có thể hỗ trợ phát triển trò chơi nguyên bản, trò chơi thuộc một thể loại nhất định hoặc dự án dựa trên thiết kế và tài nguyên do chính người dùng cung cấp. Tuy nhiên, công cụ không được tạo bản sao của một trò chơi cụ thể đã tồn tại, kể cả khi người dùng đổi tên hoặc gọi đó là sản phẩm nguyên bản.

Addy Osmani, thành viên đội ngũ kỹ thuật của Anthropic, đã xác nhận thay đổi này trên X. Theo ông, công ty muốn Claude tránh việc tái tạo một trò chơi cụ thể của bên khác, bởi sử dụng AI để xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đi ngược lại chính sách sử dụng của nền tảng.

Osmani nhấn mạnh các dự án game nguyên bản, trò chơi theo thể loại hoặc được xây dựng từ thiết kế và tài nguyên riêng của người dùng vẫn không bị ảnh hưởng. Anthropic cũng sẽ tiếp tục điều chỉnh để tìm ra sự cân bằng phù hợp giữa khả năng hỗ trợ sáng tạo và việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều dự án sử dụng AI để giải mã các trò chơi AAA, sau đó tái tạo chúng thành phiên bản có thể chơi trực tiếp trên trình duyệt. Gần đây, các dự án do người hâm mộ thực hiện đã đưa những trò chơi như Halo: Combat Evolved, Call of Duty: Modern Warfare 2 và thậm chí Grand Theft Auto V lên nền tảng web thông qua phương pháp lập trình bằng AI.

Đây không phải lần đầu Anthropic vướng vào các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Năm ngoái, công ty đồng ý chi trả khoản dàn xếp 1,5 tỷ USD trong một vụ kiện tập thể, sau khi khoảng 500.000 tác giả cáo buộc Anthropic sử dụng tài liệu có bản quyền để huấn luyện các mô hình AI.

Gần đây hơn, di sản của Elvis Presley cũng đệ đơn kiện Anthropic với những cáo buộc tương tự. Trong bối cảnh đó, việc bổ sung giới hạn đối với khả năng tái tạo trò chơi có sẵn cho thấy công ty đang tiếp tục siết chặt cách Claude xử lý những yêu cầu có nguy cơ liên quan đến vi phạm bản quyền.