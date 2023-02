Áp lực giải ngân vốn đầu tư công

Hà Nội và TP HCM có tỉ lệ giải ngân cao

Theo Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 27.000 tỉ đồng. Trong đó, vốn đầu tư thực hiện do trung ương quản lý đạt 4.200 tỉ đồng - bằng 3,1% kế hoạch năm, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý đạt 22.800 tỉ đồng - bằng 4,2% kế hoạch năm, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Cơ quan thống kê nêu rõ Hà Nội và TP HCM có tỉ lệ giải ngân cao nhất trong tháng 1-2023, khi lần lượt đạt hơn 2.698 tỉ đồng và 1.638 tỉ đồng.