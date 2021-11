Áp lực từ dòng người lao động hồi hương về miền Tây và lời giải từ Thủ tướng

Trong phần chất vấn sáng 12/11, Đại biểu Nguyễn Thị Quyên Thanh (đoàn Vĩnh Long) cho biết từ đầu tháng 11 đến nay, tình hình COVID-19 có dấu hiệu diễn biến phức tạp tại 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là sau làn sóng người lao động di chuyển về quê từ các thành phố lớn.



Dù các cấp, các ngành cùng các địa phương đã quyết liệt vào cuộc, nỗ lực khống chế dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của người dân nhưng cùng với đó là áp lực về khả năng thu dung, điều trị, an sinh xã hội và an ninh trật tự.

"Xin Thủ tướng cho biết, giải pháp cũng như các gói hỗ trợ của Chính phủ đối với các tỉnh và trong thời gian tới? Thủ tướng sẽ có những chính sách phát triển cơ chế điều phối vùng và liên vùng đối với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long như thế nào để giúp Đồng bằng sông Cửu Long phát huy thế mạnh của vùng và để kinh tế của vùng thật sự là cơ sở, là nền tảng và người dân sẽ an cư, lạc nghiệp trên chính mảnh đất quê hương mình", đại biểu nêu câu hỏi.

Trong phần trả lời, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Đại biểu Thanh nêu ra một vấn đề mà rất nhiều đại biểu cũng như cử tri quan tâm.

"Vừa qua chúng ta thấy một hiện tượng cũng là bình thường trong kinh tế thị trường, đó là dịch chuyển thị trường lao động, nhưng không bình thường ở đây là quản lý nhà nước vẫn còn có những sơ hở, cho nên khi dịch chuyển của người dân từ thành phố về đến các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long gây áp lực cho các địa phương", Thủ tướng cho biết.

Để giải quyết áp lực này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu ra 4 giải pháp.

Thứ nhất, Trung ương và địa phương phải phối hợp với nhau để xem xét lại năng lực y tế.

"Việc này chúng tôi cũng đã chỉ đạo Bộ Y tế, các bộ, ngành có liên quan. Ví dụ như Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành khác để có giải pháp hỗ trợ. Trước hết là các biện pháp để nâng cao năng lực y tế cho các tỉnh khu vực này", Thủ tướng cho biết.

Thứ hai, phải làm, đó là tăng cường cung cấp vaccine. Thủ tướng cũng nhận định việc phân phối vắc xin thời gian qua "chưa được công bằng lắm".

"Vì vaccine của chúng ta ít, cho nên chúng ta phải ưu tiên cho các đối tượng, các địa bàn phức tạp, cho nên đồng bằng sông Cửu Long lúc đầu chưa được ưu tiên nhiều. Nhưng sau đó, khi các địa bàn như Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Đông đã cơ bản khống chế được dịch bệnh rồi thì chuyển vaccine về cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long", Thủ tướng nói.

Thứ ba, an sinh xã hội. Thủ tướng cho biết vừa qua ta có những chính sách an sinh xã hội giúp các tỉnh này có thể thực hiện được một số biện pháp về an sinh xã hội.

Thứ tư, kêu gọi sự hỗ trợ của các thành phần kinh tế khác giúp giảm áp lực cho đồng bằng sông Cửu Long.

Còn về giải pháp lâu dài, giải quyết căn cơ, Thủ tướng cho rằng phải tạo công ăn việc làm, sinh kế cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Muốn tạo được sinh kế, công ăn việc làm thì nút thắt hiện nay chính là hạ tầng.

Theo Thủ tướng, hạ tầng ở Đồng bằng sông Cửu Long gồm hạ tầng về giao thông (đường bộ, trong đó có đường cao tốc và hạ tầng về giao thông thủy nội địa, tận dụng sự thuận thiên để chúng ta phát triển hạ tầng) và hạ tầng chống biến đổi khí hậu.

"Tại COP26 mà chúng tôi vừa tham dự, các Ủy ban liên Chính phủ của Liên hợp quốc đánh giá Đồng bằng sông Cửu Long không những nước biển dâng cao thì bị ngập nhưng mà cả sụt lún. Chúng ta phải khắc phục được vấn đề này thì chúng ta mới ổn định để phát triển được", Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngoài ra, người đứng đầu Chính phủ cũng đề cập tới hạ tầng về y tế và giáo dục và một số hạ tầng khác nữa.

"Vừa qua Chính phủ cũng đã có Nghị quyết 120, tuy nhiên Nghị quyết 120 muốn đi vào cuộc sống phải có cơ chế, chính sách. Có nghị quyết là có chủ trương rồi, có ưu tiên rồi nhưng phải có cơ chế, chính sách", Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết thêm đang suy nghĩ cơ chế, chính sách để xin các cấp có thẩm quyền, trong đó có Quốc hội, để có một cơ chế chính sách để phát triển căn cơ cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giải quyết ba hạ tầng này.

"Từ ba hạ tầng này mới có các doanh nghiệp về đầu tư cả trong nước và ngoài nước. Có các doanh nghiệp về đầu tư mới tạo ra công ăn việc làm, tạo ra sinh kế cho người dân. Khi họ có công ăn việc làm rồi thì họ yên tâm ở đây họ làm việc, chứ không phải lên thành phố nữa", Thủ tướng cho biết.