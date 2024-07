Áp thấp nhiệt đới sắp hình thành, miền Trung đón mưa lớn

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, qua theo dõi, phân tích hiện trạng hệ thống thời tiết và các sản phẩm dự báo cho thấy, trong 10 ngày tới (12/7-21/7), trên Biển Đông; khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một số hình thái thiên tai.

Cụ thể, một dải hội tụ nhiệt đới đang duy trì hoạt động và gây thời tiết xấu trên khu vực giữa Biển Đông.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ này nên khu vực giữa và nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan ngày và đêm nay có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan sóng biển cao 1,5-2m.

Dự báo từ 13-14/7, trên dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành vùng áp thấp, sau đó có khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới ở khu vực bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm phía tây quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2,5m.

Cũng do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ khoảng 14-16/7, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Miền Bắc từ đêm 13/7 cũng có thể đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.